小米POCO F9 Ultra深度實測｜旗艦雙晶片配8050mAh大電！效能無敵

POCO F9 Ultra 深度實測｜小米最新推出的 POCO F9系列，當中F9 Ultra更直接搭載了全新雙晶片架構，配合突破性的 8050mAh 矽碳負極大電量，效能與續航之間取得終極平衡。記者提早一星期取得實機進行深度測試，重點檢驗其 185Hz 螢幕更新率在極致畫質下的真實流暢度，以及續航力、拍攝等多方面評測，看看新機是否值得大家入手。



小米POCO F9 Ultra深度實測

旗艦硬件效能傲視同儕

POCO F9 Ultra搭載了台積電最新 3 納米製程的高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台。配合專屬的 VisionBoost D8 顯示晶片，整體架構明顯針對高負載運算而設。為了壓制這套強大晶片組產生的熱量，機身內更加入了 LiquidCool 散熱技術與 3D IceLoop 系統，散熱面積高達 6300 平方毫米，這確保了晶片能夠長時間維持峰值輸出。

Antutu跑分輕易衝上400萬分以上

記者以 AnTuTu 跑分測試中，記者實機測試輕鬆取得高達 405 萬分的成績，在現今旗艦級手機領域中穩佔前列位置。繼續為了驗證其實際表現，記者特別選用了對圖像處理要求極高的《鳴潮》進行測試。將畫質全部調至最高設定後，手機依然能夠輕易維持在 60fps 滿幀運行。連續遊玩 30 分鐘的過程中，畫面完全沒有出現卡頓，機身亦沒有過熱的情況，實在難得。

《Blood Strike》在開啟 WildBoost 引擎專屬的「狂暴」模式後幀率更飆升至 184fps

然後再試熱門射擊遊戲《Blood Strike》在開啟 WildBoost 引擎專屬的「狂暴」模式後，實測幀率更飆升至 184fps，極度貼近官方標示的 185fps 頂格水平，同時觸控採樣率亦同步提升，畫面轉向極度流暢。暫時對應超高幀率只限指定特別優化的遊戲，但相信未來官方會透過更新有更多遊戲對應超高幀率。

螢幕與音效表現滿足要求

高幀率遊戲必須配搭相應的顯示與音效硬體，方能發揮最大潛力。新機採用了一塊 6.9 吋的 AMOLED 螢幕，除了支援 185Hz 超高更新率外，更首度配備 M11 發光面板技術。官方指屏幕利用全新的綠色發光材料將發光效率提升了 20%，其局部峰值亮度可高達 10000nits，而在日常戶外強光環境下也能維持 4500nits 的顯示效果，視覺享受極佳。而廠方亦特別加入了護眼功能，並獲得了德國萊茵的四重護眼認證，有效減低長時間觀看螢幕帶來的疲勞感。

今代仍然配備由Bose調音的喇叭

除了視覺上的升級，這次最令人驚喜的是音效系統。今次再與音響老牌Bose合作，由他們親自調校的 2.1 聲道喇叭。雙 1115D 對稱式立體聲組件加上 1620 獨立超低音單元，整體輸出音量比上一代大幅提升。低音下潛力驚人，用家更可以直接在系統內調節專屬等化器，針對個人喜好微調音質細節。

用來手機直接聽歌非常不錯

亦可以在設定內自行調校

8050mAh電量續航力亦相當耐用

強悍的運算能力往往伴隨著高耗電量，這一直是電競手機難以克服的難關。為此，POCO F9 Ultra內置了一枚 8050mAh 容量的矽碳負極電池。新電池技術能令手機維持 8.74mm輕薄機身的同時，大幅提升了能量密度，顛覆了以往大電量等於笨重的刻板印象。實測結果令人相當滿意，記者在全日中高強度的使用場景下，由早上 10 時開始連續進行遊戲、觀看高清影片以及日常通訊，直至晚上 10 時，系統竟然只消耗了約 50% 至 60% 的電量。如果只是進行一般程度的日常操作，相信連續使用 30 小時也絕對不成問題。如配合100W 有線快充或 50W 無線快充技術，回血速度同樣得到極大保障。機身甚至支援 27W 瓦有線反向充電，可隨時化身為流動充電機為其他設備補充電力。

對應27W 瓦有線反向充電

機邊的紅色power鍵十分搶眼

2億像素鏡頭實際拍攝質素中上

電競手機的攝影規格向來容易被廠商妥協，而這次的硬體配置卻交出了不錯的功課。主鏡頭升級至 2 億像素，並配備光學防手震（OIS）技術，大幅提升了影像的解析度與夜間拍攝的穩定性。無論是放大裁切還是進行後期製作，都能保留極為豐富的細節。

比想像中還要出色的拍攝系統

此外，機背更加入了一枚 5000 萬像素的 5 倍潛望式長焦鏡頭，支援 10 倍無損變焦功能。在拍攝遠處景物時，畫面依然保持銳利清晰。拍攝影片方面，新增的功能支援 4K 超高清拍攝，能夠在拍攝過程中流暢切換焦段，輕易營造出充滿電影感的動態過渡效果。整體攝影質素已經能夠滿足大部分用家在旅行或日常生活中的紀錄需求。而且其中一款機背採用了 Aurora Green 全局夜光設計，在吸收光線後能在暗處發出柔和光芒。外觀設計極具個性。

試相

試相

試相

超高性價比的旗艦質素

綜合而言，因應這一星期的測試與實際體驗，POCO F9 Ultra在運算效能、螢幕流暢度、音效震撼感以及驚人的電池續航力上，都展現出極強的競爭力。雖然市場上主打電競的旗艦級手機眾多，但能夠同時兼顧頂級雙晶片發揮與 2 億像素拍攝質素的產品卻不算太多，而且售價能壓在七千餘元的身價，絕對是性價比超高的旗艦級選擇。