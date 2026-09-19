華為/iPad/vivo/OPPO四大平板對決！繪圖辦公睇劇怎麼選一文講清

9月份的平板市場真是熱鬧，華為在9月7日剛剛發布了全新一代MatePad Air，再加上之前已經開售的vivo Pad6 Pro、OPPO Pad 6和蘋果的iPad Air 2026版，4000到6000元（人民幣，下同）這個價位一下子擠進了好幾款能打的大屏選手。



說實話，盯著這個預算的朋友需求都挺像的：平時要辦公、上網課、記筆記，閒下來還想追追劇、打打遊戲，螢幕不能小，性能夠用，用個幾年也不能過時。

那到底該怎麼選呢？我挑了四款討論度比較高的機型——vivo Pad6 Pro、OPPO Pad 6、華為MatePad Air 12英寸（第三代）柔光版和iPad Air 11英寸2026版，從辦公和學習這兩個維度跟大家好好聊聊。

華為MatePad Air 12英寸（第三代）柔光版

這款是9月7日剛發布的新機，也是四款裏我個人覺得設計感比較出挑的一台。機身薄至5.3mm、輕至509g，12英寸的大屏做到這個重量，單手拿著看文檔也不覺得累。配色一口氣給了晴光藍、淺夏檸、櫻語粉、煙雲灰、暖雲白五款，除煙雲灰外都用了幻彩珠光工藝，光線下會呈現溫潤細膩的變色質感。

華為MatePad Air 12英寸（第三代）柔光版。（HUAWEI）

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螢幕是12英寸超亮OLED雲晰柔光屏，2.8K解像度、最高144Hz刷新率、P3廣色域，峰值亮度可達2000nits；柔光屏的表面做了特殊處理，能明顯減少反光，配合手寫筆寫字畫畫，有種接近紙張的阻尼感。

核心方面搭載麒麟T93系列晶片，配合鴻蒙系統，日常辦公、記筆記、繪畫都很流暢。華為筆記和天生會畫這兩個應用，是它區別於其他安卓平板的關鍵，天生會畫這次新加了漫畫分鏡格和小藝AI繪畫助手，搭配M-Pencil Pro手寫筆，還有快樂膠囊、空鼠模式、手寫空間這些新玩法，創作體驗上確實花了心思。

電池10100mAh，支援66W快充，六揚聲器的影音配置也沒落下。後置5000萬像素主攝是四款裏規格較高的，前置1200萬像素，拍板書、掃文件的效果不錯。12GB+256GB柔光版5599元。

推薦購買人群：繪畫創作者、手寫筆記重度用戶、華為生態用戶，柔光屏加M-Pencil Pro的書寫繪畫體驗是它的核心賣點，鴻蒙的多設備協同對手機電腦都是華為的用戶很友好；輕薄的機身也適合經常背著平板通勤、泡圖書館的人。

【延伸閲讀】iPad Air M4開箱實測｜12GB Ram+iPadOS 26打造貼近Pro的創作平板（點擊連結看全文）

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vivo Pad6 Pro

上手這台機器，你首先注意到的肯定是這塊螢幕，13.2英寸在平板裏屬於大塊頭，3840×2512的4K原彩屏，顯示的細膩程度在這個價位確實少見。

vivo Pad6 Pro（vivo）

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核心用的是第五代驍龍8至尊版，這顆晶片今年在旗艦手機上的口碑不錯，放到平板這種大機身裏，再配合大面積VC散熱，性能釋放會從容不少，玩《原神》這類重負載遊戲幀率很穩，vivo還給它做了超分超幀功能，畫面清晰度和流暢度可以一起拉高。

續航是我覺得它讓人很有安全感的地方，13000mAh的電池比同價位多數平板都要大，配的80W閃充回血也不拖後腿。影音方面給了八揚聲器，加上杜比視界支援，晚上躺牀上看片的體驗相當可以。

相機就是平板的常規水平，前置800萬、後置1300萬，掃文檔、開視訊會議夠用。配色有自在灰、鬆弛藍、靈感紫三種，12GB+256GB版本3999元，是這四款裏入手門檻較低的一台。

推薦購買人群：影音愛好者、遊戲玩家、經常看文獻寫論文的學生群體，13.2英寸4K大屏用來看PDF、分屏上網課很從容，驍龍8至尊版應付大型遊戲也綽綽有餘；3999元能買到這個螢幕和電池組合，預算有限又想要大屏體驗的朋友可以優先考慮。

OPPO Pad 6：學習辦公向的均衡選手

OPPO Pad 6搭載的是天璣9500s晶片，安兔兔跑分突破300萬，日常多開應用、處理文檔都很順暢。螢幕是一塊12.1英寸的3K LCD屏，支援144Hz高刷，峰值亮度900nits，還有杜比視界認證。OPPO把它叫作明眸護眼屏，低藍光護眼認證都給齊了，長時間上網課、翻課件，眼睛的壓力會小一些。

OPPO Pad 6。（OPPO）

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這台機器主打「輕鬆學習、盡興創作」，系統裏的AI功能挺實用，像AI妙繪、全景自由窗，還有PC級的WPS，寫報告、改PPT不開電腦也能搞定。電池容量10420mAh，官方數據能連續看12小時以上的網課直播，67W閃充的補電速度也夠快。

機身5.99mm厚、約577g重，流光幻影工藝的背板顏值在線，有星光藍、星河灰、深空灰三種配色。相機配置比較樸素，前後都是800萬像素，掃碼、視訊通話沒問題，但別指望它拍出什麼大片。

推薦購買人群：學生群體、上班族、經常上網課的用戶，護眼屏加大電池的組合很適合長時間學習場景，AI辦公功能對輕辦公幫助明顯；不過它的相機中規中矩，如果你對平板拍照有要求，建議再看看後面兩款。

iPad Air 11英寸 2026版

蘋果的iPad Air在2026年3月更新到了M4晶片，性能放到現在依然很能打，配合12GB統一記憶體和iPadOS 26，剪影片、畫畫、多任務分屏都很流暢，這也是四款裏我認為使用壽命預期比較長的一台。

iPad Air 11英寸 2026版。（Apple）

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螢幕是11英寸Liquid視網膜屏，2360×1640解像度，支援P3廣色域和原彩顯示，觀感舒服；不過刷新率是60Hz，用慣了高刷屏的朋友可能需要適應一下。

機身464g重、6.1mm厚，在四款裏屬於輕便的，有深空灰、藍色、紫色、星光色四種配色。前置1200萬像素超廣角鏡頭支援人物居中，開視訊會議、上網課的時候人會自動保持在畫面中間，這個細節對學生挺實用；後置1200萬像素，支援4K影片拍攝。

它支援Apple Pencil Pro和妙控鍵盤，配上鍵盤之後輕辦公體驗很接近手提電腦。內置28.93瓦時電池，官方標稱續航約10小時，隨機附送20W充電器。256GB版本$5999，是四款裏定價較高的一台。

推薦購買人群：蘋果生態用戶、設計類專業學生、打算一台平板用很多年的用戶，M4晶片加上iPadOS長期的系統更新支援，用個四五年問題不大；GoodNotes、Procreate這類學習創作應用也是iPad生態的傳統強項，預算充足、又已經在用iPhone的話，選它會讓你省不少心。

選購建議：按自己的核心需求來挑

這四款機器的性格其實挺分明的：

預算有限、想要大屏影音和遊戲體驗，vivo Pad6 Pro的4K屏和13000mAh電池很實在；

主要用途是上網課和輕辦公，OPPO Pad 6的護眼屏和AI功能夠用，價格也友好；

喜歡手寫繪畫、追求輕薄和螢幕素質，剛發布的華為MatePad Air柔光版值得重點看看；

而如果你已經在蘋果生態裏，或者想買一台能長期持有的平板，iPad Air 2026版會讓你少走些彎路。



說到底，平板是要陪你好幾年的設備，有條件的話建議去線下店實際摸一摸、寫兩筆，手感對了，自己才會願意天天用。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】