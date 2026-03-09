iPad Air M4開箱實測｜12GB Ram+iPadOS 26打造貼近Pro的創作平板
iPad Air M4開箱實測｜Apple 在 2026 年初再次震撼平板電腦市場，推出配備 M4 晶片的 iPad Air。今次新機更新中獲得了前所未有的規格提升，不僅將效能核心升級至最新一代的 M4 架構，更出乎意料地將統一記憶體提升至 12GB。iPad Air 不再僅僅是 Pro 系列的廉價替代品，而是極高性價比與強大的 AI 運算能力，成為創意工作者與學生的首選平板。
iPad Air M4 晶片的運算實力能否媲美iPad Pro？
配備 M4 晶片的 iPad Air 在效能表現上展現出驚人進步。擁有 8 核心 CPU 與 9 核心 GPU，相比於上一代 M3 型號，官方指效能提升了約 30%，而與不少果迷仍在使用的 M1 型號相比，速度提升更高達 2.3 倍。在圖形處理方面，M4 晶片支援第二代硬件加速網格著色與光追引擎，這使得它在進行 3D 彩現時的速度比 M1 型號快了近 4 倍。
記者先利用Antutu安兔兔跑分實測，可取得高達324萬分數，直逼最高端的iPad Pro性能（380萬分）。再利用Geekbench 6跑分，單核取得3744分，而多核更取待13186分，幾乎與iPad Pro版本持平。
接下來利用無論是處理《Pixelmator Pro》的大型合成相片，還是在《Final Cut Pro》中剪輯多軌 4K 影片，系統的反應極為迅速，幾乎感受不到延遲。
打機方面亦都有非常不錯的水準，試玩3A級大作《原神》以及《Resident Evil 4》，都有如iPad Pro玩時的順暢爽快感。尤其是玩《原神》時，調至最高畫質效能以及60fps時，仍然有絲滑般的畫質，非常不錯。
增加至 12GB 的記憶體對 AI 運算有何幫助？
本次 iPad Air 更新中最令人驚喜是它將記憶體由過往的 8GB 增加至 12GB，同時記憶體頻寬亦提升至 120GB/s。顯然是為了應對日益繁重的 AI 運算需求而升級，它搭載 16 核心神經網絡引擎的 M4 晶片，在 AI 任務時表現出色，其速度比 M1 型號快 3 倍。對於一般學生轉錄課堂筆記、商務用戶編寫郵件，或是創作人使用 Apple Creator Studios 進行影像處理，這額外的記憶體容量提供了更寬裕的運算空間。
記者在實質工作時 AI 輔助功能變得更加流暢，如《Final Cut Pro》的「Scene Removal Mask」功能也能更精準地識別並移除影片背景。
新型 N1 與 C1X 晶片提升無線連接體驗
另一方面，除了處理器更新外，更為新版iPad Air 引入了專門設計的 N1 無線網絡晶片與 C1X 流動網絡數據機。不單支援 Wi-Fi 7 標準，並在 5GHz 頻段下提供了更穩定的傳輸效能，無論「個人熱點」或「AirDrop」頻繁傳輸大型檔案時，穩定度與速度的提升感非常明顯。而 C1X 數據機，則在數據傳輸速度上比前代提升了 50%，同時能源消耗降低了 30%。當用家長時間使用 5G 工作，電池續航力的壓力也能得到有效緩解。而且新機與上代一樣全面轉向 eSIM，用家去旅行購買eSim時更可以快速地切換電訊服務。
iPadOS 26 的 Liquid Glass 設計更好的直觀操作
新機配合最新 iPadOS 26不單擁有更新的視覺靈魂，其「Liquid Glass」的半透明設計語言，不單提升了美感，而且更允許用家更自由地控制、整理與切換多個應用程式，操作邏輯比以往更加直覺，有如一般視窗電腦般操作。
而且新增的頂部選單列讓用家只需簡單滑動即可快速存取各類功能，而強化的「檔案」App 則加入了更具彈性的資料夾不同選項及列表顯示方式。值得一提的是「預覽程式」App，它專為 Apple Pencil 優化，讓用家能極速標記 PDF 或繪製草圖，在工作、創作使用時更為方便。
今次記者手上是11吋版本的iPad Air，配合Magic Keyboard使用時，就有如一台非常輕巧的手提電腦般使用。再配合 Apple Pencil Pro 的輕捏與側轉功能，在寫notes或畫畫時更自然的手感更換工具或調整筆觸。加上配合「尋找」功能，大大降低了遺失Apple Pencil的風險。
現有 iPad 用家值得升級嗎？
總結而言，今代配備 M4 晶片的 iPad Air 是一次全方位的升級。對於仍在使用 M1 晶片或更舊型號的用家而言，效能不單翻倍提升、12GB 記憶體的加入以及 Wi-Fi 7 的支援，都提供了足夠強大的升級動機。雖然與 Pro 系列相比仍缺少 ProMotion 高刷新率技術，但考慮到售價維持不變，所提供的運算力與 AI 功能已足以應對絕大部分的專業需求。iPad Air M4 憑藉著平衡的規格與優異的性價比，無疑是目前市場上值得入手、升級的中高階平板選擇。