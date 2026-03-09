iPad Air M4開箱實測｜12GB Ram+iPadOS 26打造貼近Pro的創作平板

iPad Air M4開箱實測｜Apple 在 2026 年初再次震撼平板電腦市場，推出配備 M4 晶片的 iPad Air。今次新機更新中獲得了前所未有的規格提升，不僅將效能核心升級至最新一代的 M4 架構，更出乎意料地將統一記憶體提升至 12GB。iPad Air 不再僅僅是 Pro 系列的廉價替代品，而是極高性價比與強大的 AI 運算能力，成為創意工作者與學生的首選平板。



iPad Air M4 開箱實測，性能直逼Pro，性價比超高。

跟機仍有一個20W充電頭及USB線（鄭子峰 攝）

iPad Air M4 晶片的運算實力能否媲美iPad Pro？

配備 M4 晶片的 iPad Air 在效能表現上展現出驚人進步。擁有 8 核心 CPU 與 9 核心 GPU，相比於上一代 M3 型號，官方指效能提升了約 30%，而與不少果迷仍在使用的 M1 型號相比，速度提升更高達 2.3 倍。在圖形處理方面，M4 晶片支援第二代硬件加速網格著色與光追引擎，這使得它在進行 3D 彩現時的速度比 M1 型號快了近 4 倍。

玩3A遊戲時非常順暢（鄭子峰 攝）

記者先利用Antutu安兔兔跑分實測，可取得高達324萬分數，直逼最高端的iPad Pro性能（380萬分）。再利用Geekbench 6跑分，單核取得3744分，而多核更取待13186分，幾乎與iPad Pro版本持平。

利用Antutu跑分高達324萬分

接下來利用無論是處理《Pixelmator Pro》的大型合成相片，還是在《Final Cut Pro》中剪輯多軌 4K 影片，系統的反應極為迅速，幾乎感受不到延遲。

打機方面亦都有非常不錯的水準，試玩3A級大作《原神》以及《Resident Evil 4》，都有如iPad Pro玩時的順暢爽快感。尤其是玩《原神》時，調至最高畫質效能以及60fps時，仍然有絲滑般的畫質，非常不錯。

《原神》調至最高畫質時，完全沒有壓力。（鄭子峰 攝）

增加至 12GB 的記憶體對 AI 運算有何幫助？

本次 iPad Air 更新中最令人驚喜是它將記憶體由過往的 8GB 增加至 12GB，同時記憶體頻寬亦提升至 120GB/s。顯然是為了應對日益繁重的 AI 運算需求而升級，它搭載 16 核心神經網絡引擎的 M4 晶片，在 AI 任務時表現出色，其速度比 M1 型號快 3 倍。對於一般學生轉錄課堂筆記、商務用戶編寫郵件，或是創作人使用 Apple Creator Studios 進行影像處理，這額外的記憶體容量提供了更寬裕的運算空間。

記者在實質工作時 AI 輔助功能變得更加流暢，如《Final Cut Pro》的「Scene Removal Mask」功能也能更精準地識別並移除影片背景。

新型 N1 與 C1X 晶片提升無線連接體驗

另一方面，除了處理器更新外，更為新版iPad Air 引入了專門設計的 N1 無線網絡晶片與 C1X 流動網絡數據機。不單支援 Wi-Fi 7 標準，並在 5GHz 頻段下提供了更穩定的傳輸效能，無論「個人熱點」或「AirDrop」頻繁傳輸大型檔案時，穩定度與速度的提升感非常明顯。而 C1X 數據機，則在數據傳輸速度上比前代提升了 50%，同時能源消耗降低了 30%。當用家長時間使用 5G 工作，電池續航力的壓力也能得到有效緩解。而且新機與上代一樣全面轉向 eSIM，用家去旅行購買eSim時更可以快速地切換電訊服務。

（鄭子峰 攝）

iPadOS 26 的 Liquid Glass 設計更好的直觀操作

新機配合最新 iPadOS 26不單擁有更新的視覺靈魂，其「Liquid Glass」的半透明設計語言，不單提升了美感，而且更允許用家更自由地控制、整理與切換多個應用程式，操作邏輯比以往更加直覺，有如一般視窗電腦般操作。

可以將多個app的視窗放桌面同步使用（鄭子峰 攝）

而且新增的頂部選單列讓用家只需簡單滑動即可快速存取各類功能，而強化的「檔案」App 則加入了更具彈性的資料夾不同選項及列表顯示方式。值得一提的是「預覽程式」App，它專為 Apple Pencil 優化，讓用家能極速標記 PDF 或繪製草圖，在工作、創作使用時更為方便。

（鄭子峰 攝）

今次記者手上是11吋版本的iPad Air，配合Magic Keyboard使用時，就有如一台非常輕巧的手提電腦般使用。再配合 Apple Pencil Pro 的輕捏與側轉功能，在寫notes或畫畫時更自然的手感更換工具或調整筆觸。加上配合「尋找」功能，大大降低了遺失Apple Pencil的風險。

Magic Keyboard的Touch Pad觸感如MacBook一樣（鄭子峰 攝）

現有 iPad 用家值得升級嗎？

總結而言，今代配備 M4 晶片的 iPad Air 是一次全方位的升級。對於仍在使用 M1 晶片或更舊型號的用家而言，效能不單翻倍提升、12GB 記憶體的加入以及 Wi-Fi 7 的支援，都提供了足夠強大的升級動機。雖然與 Pro 系列相比仍缺少 ProMotion 高刷新率技術，但考慮到售價維持不變，所提供的運算力與 AI 功能已足以應對絕大部分的專業需求。iPad Air M4 憑藉著平衡的規格與優異的性價比，無疑是目前市場上值得入手、升級的中高階平板選擇。