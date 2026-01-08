iPhone 21將首搭2億像素相機？Sony時代終結　竟改用這家感光元件

Morgan Stanley最新研報披露，Apple計劃於2028年推出的iPhone 21系列中首次搭載2億像素攝像頭。



該感測器將由Samsung供應，打破長期以來Sony獨家供貨的格局，Apple此舉可以避免因單一供應商產能問題影響產品發布，供應商競爭也有助於降低核心零部件採購成本。

自從2022年moto X30 Pro首發搭載2億像素以來，Android陣營已經有越來越多機型配備，甚至目前各家頂級旗艦幾乎全部普及。

2億像素不僅僅會帶來超高解像度，讓照片清晰度大增，還能通過4合1輸出5000萬像素、16合1輸出1250萬像素，提升單像素尺寸，大大提升暗光拍攝表現。

不過2億像素也確實存在一些缺點，包括2億像素照片體積太大、運算需求大、耗電高等等，Apple想要採用，必須解決這幾項問題。

在2億像素攝像頭正式推出前，Apple還會推進多項影像與外觀技術升級。

研報預測，2027年初代iPhone發布20周年之際，屏下Face ID技術有望實現商用，推動iPhone正面形態向全面屏進一步靠攏。

此外，iPhone 18 Pro系列將搭載可變光圈主鏡頭，支持f/1.4-f/2.8調節，提升低光拍攝與景深控制能力，該系列計劃於2026年秋季首發，基礎版則推遲至2027年春季發布。

