Wi-Fi Router輻射致癌屬謠言 放睡房安全無憂 更無需要睡前熄機
撰文：快科技
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據媒體報道，幾乎每個家庭都有一台Wi-Fi Router，常年不斷電，離了它甚至還會感到不安。那麼，Wi-Fi Router的輻射會危害健康嗎？答案是：正常使用下，它產生的輻射量不會影響人體健康，所謂「致癌」的說法更是毫無根據。
Wi-Fi Router工作時確實會發射無線電波，這屬於電磁輻射的一種。但需要明確的是，它產生的是非電離輻射——這類輻射能量很低，無法破壞人體細胞或DNA，更不會導致癌症。
Router產生的Wi-Fi輻射，對人體健康並無影響：
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在正常使用條件下，Router釋放的輻射量遠遠達不到對人體健康構成影響的水平。真正能損傷DNA並致癌的是電離輻射，主要出現在X光、CT檢查以及核反應堆周圍等場景。不過，即使是電離輻射，只要將每年接受的劑量控制在安全範圍內，也無需過度擔憂。
總而言之，無論將Router放在臥室還是客廳，都不會對健康產生負面影響，更不可能引發癌症等疾病。如果實在不放心，睡前關掉Router也無妨——儘管這更多是一種心理安慰。
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