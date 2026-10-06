瑪莎拉蒂2027款MCPura上市：雙版本超跑登場　630匹馬力2.9秒破百

瑪莎拉蒂（Maserati）2027款MCPura於2026年10月5日正式進入中國市場，提供硬頂Coupe與敞篷Cielo兩種車身形式，官方指導價分別為237萬元與270萬元（人民幣），定位高端超跑細分市場。



設計上，新車汲取GT2賽事原型車的造型語言，整車採用碳纖維與高性能複合材料打造的單體殼結構，車身側面採用一體化色彩方案，整體佈局為中置後驅。

設計上，新車汲取GT2賽事原型車的造型語言。（Maserati）

瑪莎拉蒂2027款MCPura外觀和內飾細節展示：

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車漆選項涵蓋神秘灰、冰川皓白、烈焰紅、皇家綠等十餘種色調，支持高度個性化訂製。硬頂版與敞篷版在外部尺寸上略有差異，但軸距均為2700毫米。

座艙以數碼化與運動感為核心，配備兩塊10.25英寸高清顯示螢幕，分別承擔儀表訊息顯示與中控交互功能。平底式方向盤進一步強化賽道化取向，材質可選Alcantara或碳纖維。儀表台及車門上沿區域均採用Alcantara面料包覆，取代常規皮革，增強駕駛氛圍。音響系統搭載12揚聲器Sonus Faber高保真音響，營造沉浸式聽覺體驗。

動力系統搭載代號「海神」的3.0L雙渦輪增壓V6引擎，最大功率630馬力，峰值扭力730牛頓米（730Nm）；匹配八速濕式雙離合變速箱。整車重量功率比為2.33千克/馬力，零至百公里加速時間僅為2.9秒。

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