iQOO Pad Ultra實測　8.8吋主動風冷電競平板　長時間打機不發燙

8.8吋、298克、5.74毫米的機身，卻塞進了第六代驍龍8超級至尊版、Q4自研電競晶片、165Hz OLED屏幕和主動風冷，iQOO Pad Ultra一上來就把小平板的性能上限往上推了一截。



先看最核心的性能，iQOO Pad Ultra首發第六代驍龍8超級至尊版（Snapdragon 8 Elite），對於一台8.8吋的小平板來說，這顆旗艦晶片已經很有分量。

iQOO Pad Ultra首發第六代驍龍8超級至尊版，對於一台8.8吋的小平板來說，這顆旗艦晶片已經很有分量。（qualcomm）

更特別的是，它沒有只靠一顆主晶片解決遊戲問題，還加入了自研電競晶片Q4，支持超分、超幀、光追等遊戲能力。

iQOO Pad Ultra外觀細節圖▼▼▼

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屏幕也不能只是夠用，iQOO Pad Ultra採用8.8吋OLED極競屏，解像度2304×1440，支持165Hz刷新率，像素密度達到308PPI，同時覆蓋100% DCI-P3色域並支持HDR10+。

2.65mm四等邊和93.3%屏佔比，讓這塊屏幕在小尺寸機身裏依然保持了不錯的觀感，橫握玩遊戲時，8.8吋的顯示和操作空間，也比手機更充裕。

但當旗艦晶片、高刷OLED和電競晶片全部塞進8.8吋機身後，另一個問題也來了，這麼強的硬件，怎麼讓它真正跑起來和跑得持久？

2.65mm四等邊和93.3%屏佔比，讓這塊屏幕在小尺寸機身裏依然保持了不錯的觀感。（快科技提供）

答案就在機身側面的橙色蜂巢出風口，並不只是為了造型，iQOO Pad Ultra加入主動風冷，內部配備30×30mm主動風扇、雙VC均熱板以及23253mm²被動散熱材料，把主動散熱帶進了這台小平板。

機身做得這麼小，電池容量也沒有跟着縮水，iQOO Pad Ultra內置9020mAh電池，支持66W快充，長時間遊戲需要的電量和補電速度，這次也都照顧到了。

將這麼多硬件塞進8.8吋小機身，我們先看看它實際長什麼樣，至於這套硬件到底能不能變成真正的遊戲體驗，後面用遊戲來驗證。

一、外觀圖賞：小身板裏塞下主動風冷 細節全是遊戲味

橫握開黑的第一姿勢雙手橫握，8.8吋正好卡在掌心之間，兩個大拇指不用挪位置就能覆蓋大半塊屏幕，這個握姿就是它設計的原點。

屏幕點亮後第一眼是窄，2.65mm四等邊幾乎把正面全讓給了畫面，93.3%屏佔比擺在這，橫屏打遊戲視野確實不憋屈。

屏幕也不能只是夠用，2.65mm四等邊幾乎把正面全讓給了畫面。（gsmarena）

我們拿到的是末影黑版本，磨砂金屬背板，iQOO logo端端正正居中，右上角那顆方形Deco上，有着攝像頭和RGB燈。

後置1300萬主攝和RGB燈特寫，下面接一條蜂巢狀入風口，還有一行"ULTRA POWERED"。整機厚度僅為5.74mm，重量控制在298g。

頂部的對稱雙揚之一，旁邊是電源鍵。

Type-C充電口居中，兩側對稱揚聲器開孔，橫屏看影片左右聲道均衡，組成對稱揚聲器。

這個口是USB 3.2，還支持DP視頻輸出，能夠外接顯示器。音量調節按鍵位於左側，右邊是風扇出風口和麥克風開孔。

四段蜂巢格柵配橙色網面，中間還有個小風扇圖標，配了防塵網，甚至不用開機，看一眼側面就知道裏面裝了風扇。

隨平板附贈的vivo FlashCharge 66W充電器。（快科技提供）

二、性能實測：旗艦芯加主動風冷 這台小平板火力全開

對於一台主打遊戲的小平板來說，性能跑出來只是第一步，更重要的是長時間高負載之後還能不能穩住。

iQOO Pad Ultra採用雙VC均熱板、23253mm²被動散熱材料，並加入30×30mm PC級主動散熱風扇，再配合第六代驍龍8超級至尊版和自研遊戲晶片Q4，整套散熱方案明顯是奔着持續性能釋放去的。

這次選了《王者榮耀》、《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《和平精英》、《穿越火線：槍戰王者》《使命召喚手遊》六款，全程開着MONSTER模式，按每款能給到的原生最高畫質和最高幀率檔來玩。

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１. 王者榮耀

在遊戲中，我們可以點擊左側遊戲魔盒，將遊戲設置為MONSTER模式，幀率選擇目前最高165Hz，畫質選擇極致，釋放全部性能。

先說握持，8.8吋橫過來握，移動鍵、技能輪盤和攻擊鍵剛好落在兩根拇指的自然活動範圍裏，不用像手機那樣縮着拇指去夠，小地圖上的動向基本用餘光就能掃到，單是開局前這個姿勢，就已經和打手機是兩種體驗。

一局下來，局內的團戰、拉視角、技能連招全程都是連貫的，有意思的是，真正出現波動的反而是進出對局的加載畫面，進了兵線反倒穩穩陣陣，165幀這個檔位是真給到位了。

iQOO還給王者做了觸控時延優化，滑動視野時畫面很穩，沒有那種輕微的漂移感，團戰裏連續點按技能、輪盤走位，跟手度挑不出毛病。

兩顆X軸線性馬達的震感是短促乾淨的類型，技能命中、拿人頭那一下很脆，配合對稱式雙揚，釋放技能的音效聽起來也很舒服。

打完一局摸了摸機身，正面背面都只是微溫，說溫熱都算誇張，長時間橫握沒有發燙的感覺。

2. 原神

在《原神》中，我們可以點擊左側遊戲魔盒，將遊戲設置為MONSTER模式，用最高畫質在須彌城跑圖，測試遊戲表現。十幾分鐘跑圖下來，全程沒有卡頓的情況，而且機身只是溫溫的，離燙手還遠。

原生性能之外，自研電競晶片Q4還帶了超分、超幀和光追三樣東西，光追開後，反光是真實的光影層次，不再是糊上去的貼圖。

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超分開起來，建築的邊緣和地面紋理細膩了一檔，三項一起開，畫面提升是疊加的，流暢度也沒有打折。

3. 崩壞：星穹鐵道

在《崩壞：星穹鐵道》中，我們可以點擊左側遊戲魔盒，將遊戲設置為MONSTER模式，在黃金的時刻跑圖，測試遊戲表現。

我在實際遊戲中沒有感受到卡頓，但它也是六款裏把機身焐得最熱的一個，打完是明確的溫熱，但握着不燙手，雙VC均熱板把熱量攤得比較勻，摸不出哪一塊特別燙。

4. 和平精英

在遊戲中，我們開啟流暢畫質下165幀，並且通過遊戲魔盒將遊戲設置為MONSTER模式，釋放全部性能。

一整局海島打下來接近二十分鐘，整局連一次像樣的掉幀都沒出現，跳傘落地、載具追逐、決賽圈對槍，畫面始終釘在高幀檔位上，一局打完對幀率已經沒有感知了，因為根本輪不到它出問題。

壓槍是FPS體驗的分水嶺，Q-flex操控技術配上最高5000Hz的瞬時觸控採樣率，連續開火時準星的上抬是可控的，往下壓時，準星的回正比較容易控制，開鏡響應快，遭遇戰先手開槍不吃虧。

2K+165FPS超分超幀併發也支持在這款遊戲裏開啟，清晰度和流暢度還能再抬一檔。

5. 穿越火線：槍戰王者

《穿越火線：槍戰王者》性能模式選幀率優先，同樣165幀。

這是六款裏唯一讓我對幀率產生感知的一局，大多數時間是穩的，十幾分鐘裏能碰到幾次輕微的頓挫，出現得很隨機，不影響操作，但放在這台機器上就顯得比另外兩款射擊遊戲明顯一點。

陀螺儀是這款遊戲的體驗重點，超感陀螺儀的跟手度不錯，甩槍轉身的幅度和手的動作對得上，微調瞄準那種細碎操作也跟得住。

6. 使命召喚手遊

《使命召喚手遊》的節奏是六款裏最快的，多人對局裏移動、開鏡、開火經常同時進行。

分區觸控的價值在這種場景裏體現得最明顯，搖桿區、開火區、開鏡區各管各的，多指同時按壓互不干擾，快速切槍、跳槍的響應都及時。

一局打完機身是溫溫的狀態，比王者那局明顯一點，但離燙還遠。

7. Steam遊戲庫

這台小平板能裝的，顯然不止手遊。跨端遊戲空間裏的PC模擬器可以直接登錄Steam賬號，把遊戲庫裝進這台8.8吋的設備裏，支持近百款PC遊戲，也支援外接手掣和離線遊玩。

三、系統體驗：遊戲之外 日常使用也不掉鏈子

iQOO Pad Ultra搭載OriginOS 7 HD，頁面滑動、App切換都很跟手，165Hz高刷屏的底子在這。

iQOO Pad Ultra搭載OriginOS 7 HD，頁面滑動、App切換都很跟手（Vivo）

8.8吋的屏幕不算大，但原子工作台還是把這塊屏幕用了起來，最多5個App同屏，App之間直接拖拽圖片、文字。它解決的不是多開App，而是讓不同App之間的操作更順手。

互聯方面一句話，平板和手機之間文件互傳、跨設備訪問，通信共享還能直接用平板接打電話、收發短訊，對一台不插卡的小平板，離了手機也不至於斷聯。

遊戲之外，這台平板也留着辦公的後手，通過vivo辦公套件，它能直接遠程操控電腦，也可以充當電腦的擴展屏，出差路上臨時要改個文檔、調個文件，8.8吋的屏幕也比手機趁手得多。

所以這台iQOO Pad Ultra雖然把遊戲性能放在最前面，但回到日常，它依然是一台正常好用的小平板。

四、續航充電：9020mAh大電池+66W快充 日常使用更持久

這台平板的電池，是小尺寸平板裏給到最大的，9020mAh藍海電池，第四代矽負極和第二代半固態技術都壓在了上面。

遊戲玩家最關心的肯定是，滿電到底能打多久，六款遊戲實測下來，滿電連着打《王者榮耀》八個小時上下，《原神》最高畫質七個多小時，最重的《崩壞：星穹鐵道》也有五個多小時，一晚上連軸轉的排位，或者假期泡在開放世界裏，這塊電池都跟得上。

日常用就更寬裕了，混合負載的連續測試跑了十來個小時，電量還剩兩成，放進真實的一天裏，睡前根本用不完。

9020mAh藍海電池，第四代矽負極和第二代半固態技術都搭載了這部平板電腦上。（Vivo）

充電是66W，在手機上是常規規格，放到9020mAh上，見底到充滿大概八十來分鐘。

那天上午十點來鐘插上，十一點半剛過就拔下來了，日常使用裏它很少被專門等待，平板多數時候就躺在桌上，吃飯、寫稿的空當順手一插，回上小一半電，又能接着用半天。

邊充邊玩可以交給全局直驅供電2.0，出門在外它還能反過來給耳機、手機補電，電量這件事，確實不用操心。

總結：8.8吋小平板 這次真把遊戲體驗做好了

iQOO Pad Ultra給我最直接的感覺，就是它把8.8吋這個尺寸，真正用在了遊戲體驗上。

298克、5.74毫米，拿起來足夠輕，橫握打遊戲也不會覺得累，但機身裏又塞進了第六代驍龍8超級至尊版、Q4自研電競晶片、165Hz OLED和主動風冷，這套硬件放在一台8.8吋的小平板裏，確實夠猛。

實際玩下來，王者榮耀、原神、星穹鐵道、和平精英、穿越火線：槍戰王者和使命召喚手遊這幾款遊戲基本都跑了一遍，高幀、觸控、陀螺儀、超分超幀這些能力都有比較明顯的感知，主動風冷也給長時間高負載提供了更大的性能釋放空間，多款遊戲跑下來，機身溫度整體控制得不錯。

iQOO Pad Ultra把8.8吋的屏幕，真正用在了遊戲體驗上。（Vivo）

而且它的遊戲體驗並不只是靠性能撐起來，對稱式雙揚聲器、雙X軸線性馬達讓聲音和震感更完整，USB 3.2接口支持DP視頻輸出，Wi-Fi 7、反向充電也都安排上了。

再加上跨端遊戲空間、PC遊戲能力，想接手掣、玩PC遊戲，這台8.8吋的小平板也能繼續往外拓展。

日常使用同樣沒被遊戲屬性拖後腿，OriginOS 7 HD的流暢度、原子工作台、跨設備互聯和辦公套件都比較實用，刷視頻、處理文件、臨時辦公這些事情，它也都能接得住。

它唯一比較明確的邊界，其實還是8.8吋，打遊戲時，這個尺寸輕、薄、好握，視野又比手機更大，是它最舒服的狀態，但如果主要需求是寫文檔、做表格或者長時間多窗口辦公，屏幕空間還是不如更大的平板。

所以它更適合重度手遊玩家、喜歡8～9吋小平板的人，以及想隨身帶一台高性能遊戲設備、又不想揹着大尺寸平板出門的人。

我覺得它真正做對的，是把8.8吋這個尺寸的優勢發揮了出來，拿在手裏足夠輕便，玩遊戲又有足夠的性能，日常使用也不需要做太多妥協。

對喜歡小平板的人來說，這才是iQOO Pad Ultra最有價值的地方，它讓8.8吋不只是小，而是有了自己的定位。

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