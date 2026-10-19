普通人靠樣吃飯終實現？賣臉給AI拍劇賺錢　專家警告恐被冒名借貸

以前只有名人、明星能實現「靠臉吃飯」，到今年，普通人也可以 「用臉變現」 了。這是最近一個比較火的熱門話題，官媒頭部也都重點報道過，我也來聊聊自己的看法。首先，普通人可以「賣臉賺錢」，這件事之所以能夠實現，還得聊幾句AI發展。



我們暫且不從1950年代人工智能（AI）的起源說起，太拖泥帶水。直接快進到近兩年！隨着技術演進、算力爆炸式突破，AI已然邁入智能體時代。今年更是AI全球大爆發，政策利好、資本加碼，相關應用更為廣泛落地，普通人生活的方方面面都開始跟AI連接上。

前倆月爆火的例子，有部AI短劇，單平台播放量上5億。（科技狐提供）

比較明顯的變化就是，越來越多用戶使用AI互動，包括豆包等等；幾乎各行業、各品類新品都開始聚集出跟AI有關的內容，包括AI廣告、AI手機等等；以及AI短劇的爆火，這應該是今年最具代表性的變化了。

前倆月爆火的例子，有部AI短劇，單平台播放量上5億；還有某網路大廠在海外推短劇App，上線9個月下載量就破億；內地短劇平台「紅果短劇」（字節跳動旗下），每日活躍用戶數（DAU）突破1.68億，超過了「愛優騰芒」（即愛奇藝、優酷、騰訊視頻、芒果TV四家內地龍頭串流影視平台）總和......當然，這是數據層面的。

其實AI影片跟真人拍攝製作的內容相比，還是很容易區分的，因為那些AI人臉太「模板」了。（科技狐提供）

放在現實生活中，如果你們去餐廳、地鐵、高鐵站等人流集中區域，應該不難發現身邊刷AI短劇的用戶越來越多。要是你們也不經意被平台推送過AI的影片內容，那有沒有意識到：其實AI影片跟真人拍攝製作的內容相比，還是很容易區分的，因為那些AI人臉太「模板」了？

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雖然說用戶看AI短劇，大多以劇情看得爽、節奏快等體驗為主。但行業發展越來越快，要是AI臉愈發雷同，那很快就會令用戶審美疲勞、甚至反感了。於是就有商家抓住了這個大好的商機，開始推出人臉授權平台。

有商家抓住了這個大好的商機，開始推出人臉授權平台。（科技狐提供）

這就回到今天我們要聊的重點內容了。算是一個行業新現象，就跟之前一款新應用推出、在線下設點拉新的邏輯差不多。有人臉授權平台選擇在不同城市設置人像採集點，給出的說法是 「 為了讓AI短劇的人像有差異 」 。

而且啊，有的平台設點，更傾向一些在校大學生、網紅等。線上的人臉授權操作更為簡單！用戶在平台實名認證，自主拍攝正臉、側臉照片，再自行上傳到平台交給 AI 生成，再簽一個授權協議基本就完成了。

用戶在平台實名認證，自主拍攝正臉、側臉照片，再自行上傳到平台交給 AI 生成，再簽一個授權協議基本就完成了。（科技狐提供）

不管是線上還是線下，其實這類操作，就相當於普通人把自己的肖像權出售給平台了。至於價格嘛，不同平台標價還不一樣。有的平台是從收集到的人像裏去選，如果你的人臉被選上了，能被用到AI內容裏，再按單次使用、單個項目使用付費。

價格的話，在幾百到幾千不等，普通人在一部AI短片的人像大概100-500元不等。要是你本身就是專業演員，那就要按短劇時長等實際使用情況定，幾千到10000元不等。也有平台定價側重市場需求，包括對性別、年齡、風格等細分要求。

不管是線上還是線下，其實這類操作，就相當於普通人把自己的肖像權出售給平台了。（科技狐提供）

例如某人臉授權平台價格最高的，是一個老年男性的肖像，給到6000元，該平台其他 「 人臉 」 更多只給到500元左右。聊到這裏，你們有沒有已經心動的？

感覺自己也傳一個，就算只有最低的100元，但被用上了、還能被使用多次，那也算多了一個增收渠道，積少成多？表面上是這樣哈。別急，這事兒最近被媒體集中報道，就是提醒大家重視這其中的風險！

人臉訊息的保護等級，目前是法律上最頂的。個人的賬號密碼、數字訊息這些可以改，但是人臉是唯一的，幾乎無法更改重置，動刀例外。除了能想到的有肖像權被暴露、侵權的基本風險，更需要擔心的是被違規轉賣、盜取、濫用等等。

不敢細想啊，個人訊息泄露尚且存在灰色地帶，要是人臉訊息也......嚴重些的，冒用身份申請非法網絡借貸套現？被詐騙集團盯上？所以啊，可別只圖眼前小利，而忽略背後有大謀的不可控風險哦。

人臉訊息的保護等級，目前是法律上最頂的。（科技狐提供）

就算這個新興業務大有前景，有利AI影片的長遠發展，但是我覺得務必要謹慎看待，切記盲目跟風，也不要輕信平台的宣傳介紹。後續攤上事了影響更大，維權相對更麻煩！而且AI短劇等也在野蠻生長的時期，相關規定、監管也還在完善中，還需要時間去做行業規範。

我認為先旁觀吧，多給一些時間，穩妥、控風險優先。你們怎麼看待這事呢？

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