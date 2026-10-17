小米電視遙控器突爆紅！秒變電腦AI語音輸入神器　幾十蚊平玩聲控

本來是給小米電視配套的藍牙語音遙控器，最近在數碼圈意外走紅。大量用戶買來根本不是控制電視，而是當作無線語音話筒，用來給AI下達指令，硬生生玩出了全新用法。



這款就是小米藍牙遙控器2 Pro，內置咪高峰、藍牙無線連接，市面上售價一般在60多元（人民幣，下同），相比專門做AI語音輸入的周邊設備，價格便宜很多。

小米藍牙遙控器2 Pro。（小米）

小米藍牙遙控器2 Pro因為這些特質爆紅：

它原生自帶語音按鍵，搭配開源的按鍵映射工具，連接電腦之後，按住語音鍵直接說話，語音內容就能直接輸入到AI對話框裏面。不少搞AI編程（比如Vibe Coding）的玩家很喜歡這套玩法，雙手不用敲鍵盤，手裡握著遙控器，直接口頭描述需求，交給AI生成代碼。

除了語音輸入，遙控器上面實體按鍵還能自定義映射。可以設置發送、複製、切換視窗等快捷操作，說完指令一鍵確認，整套流程操作起來很順手。它採用Type-C充電，不用頻繁更換電池，握感也比普通咪高峰舒服。

對比專門的無線咪高峰、AI語音小鍵盤，同類周邊設備動輒200元以上，這款遙控器幾十塊的價格，性價比直接拉滿。當然它也有短板，畢竟是電視配件，不是專業錄音咪，嘈雜環境下收音效果會打折扣。現在很多數碼愛好者跟風入手，原本的電視配件出圈變成AI圈熱門小工具。

如果你經常跟AI大模型對話，動手能力又比較強，可以試試這個玩法；完全不想折騰電腦設置的普通用戶，就不太建議盲目跟風入手。

【延伸閱讀】小米自帶線行動電源10000 67W開售！67W雙向快充+可隨身帶上飛機（點擊連結看原文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】