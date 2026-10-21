打工仔久坐救星！小米推米家熱敷坐姿墊　智能提醒起身+三檔恆温

小米推出米家熱敷坐姿墊，目前已在小米商城、小米有品上架，已於10月21日10:00開啟眾籌，建議零售價249元（人民幣，下同），眾籌價179元。



據了解，米家熱敷坐姿墊採用人體工學設計，集環背、撐腰、裹臀、托腿四大功能於一體，貼合人體腰背曲線，為腰部、臀部和腿部提供支撐，輔助用戶保持良好坐姿。

米家熱敷坐姿墊採用人體工學設計，集環背、撐腰、裹臀、托腿四大功能於一體。（小米）

米家熱敷坐姿墊詳細介紹：

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針對長時間伏案辦公、學習等久坐場景，坐姿墊內置紅外感應組件，可智能感知用戶久坐狀態，並適時發出提醒，幫助用戶養成定時起身活動的習慣。

除了坐姿支撐，新品還加入腰部熱敷功能，搭載NTC智能溫控技術，可實時監測並調節溫度，提供三檔溫度選擇，用戶可根據自身需求自由切換。

續航方面，米家熱敷坐姿墊內置1900mAh電池，支持有線、無線兩種使用模式。其中，無線模式無需連接電源線，不受插座位置限制，無論是辦公室、書房還是客廳，都能靈活使用。

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材質方面，坐姿墊採用高韌性尼龍一體成型結構，兼顧支撐性、回彈性和耐彎折性能。同時，產品搭配高回彈記憶棉，通過50000次受壓回彈測試，長時間使用也能保持一定的支撐效果。此外，底座還設計了兩處透氣孔，有助於減少熱量積聚，提升久坐時的舒適性。

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