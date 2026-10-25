小米250W怪獸級「尿袋王」！自帶伸縮線+上得飛機　售¥999引熱議

小米充電寶Pro 25000 250W正式發售，定位旗艦流動電池（尿袋），售價999元（人民幣）。外觀繼承小米一貫的簡約風格，有銀色和黑色兩款可選，機身尺寸163.8×58.3×46.2mm，配備隱藏式高清彩屏，一鍵查看剩餘電量、充放電功率、溫度與電池健康度。



內置6顆4150mAh電芯，額定能量97.36Wh（23.46V 4150mAh），低於100Wh可帶上飛機，通過2026新國標CCC認證。

小米充電寶Pro 25000 250W正式發售，定位旗艦流動電池。（小米）

小米充電寶Pro 25000 250W詳細介紹：

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機身自帶一根70cm USB-C伸縮線（C1）、1個USB-C（C2）與1個USB-A接口。

USB-C1伸縮線單口最高支援28V/5A即140W輸出，另支援PPS 5-11V/6.1A、5-20V/6A。

USB-C2單口最高28V/5A即140W，支援PPS 5-11V/6.1A、5-20V/6A。

USB-A最高20V/6A即120W，支援PPS 5-20V/6A。



三口同時輸出峰值250W，可同時為手機、手提電腦、平板等設備百瓦級快充。自充同樣支援140W雙向疾速閃充，C1伸縮線與C2輸入最高均為28V/5A，官方稱自充30分鐘充入約49%。

支援藍牙連接米家App，查看充放電狀態、設備可充電次數，切換充電模式，支援OTA雲端持續升級，拓展更多可能性。搭載小米查找功能，設備快速定位，便於丟失找回。

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