小米推便攜摺疊車載吸塵機　20000Pa吸力兼可吹風　支援22.5W快充

小米正式推出米家車載吸塵器便攜版，現已開啟眾籌，定價189元（人民幣，下同），建議零售價為269元。內置35mm緊湊型高速無刷摩打，最高轉速超過150000轉/分鐘，電池滿電、強力檔運行狀態下整機真空度大於20000Pa，可高效清除車內灰塵、碎屑、砂礫與寵物毛髮。



採用機身摺疊設計，整機僅446g，摺疊後體積緊湊便於收納，展開後纖長易握，低處除塵無需彎腰，座椅、中控台、車尾箱等區域均可輕鬆清理。

小米正式推出米家車載吸塵器便攜版。（小米）

米家車載吸塵器便攜版詳細介紹：

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採用塵氣分離系統，通過離心力分離灰塵與空氣，減少濾網堵塞、保持吸力穩定，旋風組件可一體抽出、一倒即清，減少手部接觸灰塵。

旋風筒與濾芯支持水洗，水洗後需在陰涼通風處晾乾24小時再裝回，建議每3個月更換一次濾芯，塵杯不可水洗，灰塵達到Max標記時需及時清理。

內置3節2500mAh鋰電池，節能檔續航約40分鐘，強力檔續航約16分鐘，配備Type-C充電接口，支持22.5W快充。

產品支持可吸可吹並配備多款吸頭，縫隙吸頭可深入座椅縫、門側儲物格等狹窄位置，軟毛刷用於清潔中控台、儀表板、冷氣出風口、傢俱表面與電腦鍵盤。

吹吸嘴可清理杯架、狹小孔隙並吹走落葉灰塵，寬吸頭附帶靜電貼提升大面積清潔效率，另配游泳圈氣嘴可用於游泳圈充氣，覆蓋車載、戶外與日常多種場景。

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