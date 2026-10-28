打羽毛球跌倒致褲袋手機爆燃！男子2級燒傷　專家拆解3大自燃先兆

據央視新聞報道，日前，一男子在打羽毛球時不慎摔倒，褲袋裏的手機突然爆燃，導致其二級重度燒傷，相關話題登上熱搜。



手機為何會突然自燃？自燃前又有哪些預警信號？央視新聞對此發布安全提醒，手機出現以下三種情況時，需要提高警惕。

一男子在打羽毛球時不慎摔倒，褲袋裏的手機突然爆燃。（AI生成圖片）

男子摔倒致使手機爆燃：

一、無法充電

如果手機經常無法正常充電，在排除充電器等外部因素後，可能是電池出現故障，建議及時送修檢查。

一、無法充電。（AI生成圖片）

二、突然發燙

如果手機在正常使用過程中突然發燙，應立即停止操作，大多數手機在起火或爆炸之前，都會出現突然發燙的現象。

二、突然發燙。（AI生成圖片）

三、外觀出現變化

如果手機電池出現鼓包、漏液等現象，說明電池可能已經老化或損壞，存在安全隱患。

三、外觀出現變化。（AI生成圖片）

央視提醒，一旦發現上述異常，應及時停止使用手機，尤其不要繼續充電，並在確保安全的情況下送至正規維修點檢查。此外，手機一旦出現冒煙、起火等情況，正確處置同樣重要。

如果正在充電，應立即拔掉充電線，將電池平穩轉移到室外空曠的水泥地面，遠離易燃易爆物品，靜置冷卻至少30分鐘，期間不要觸碰、擠壓、翻動電池。如果已經起火，優先使用ABC乾粉滅火器撲滅表面明火。

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若沒有滅火器，用持續大量的清水澆灌電池，直至電芯完全冷卻，全程保持安全距離，防止電池爆裂噴濺。滅火後繼續觀察至少1小時，確認無復燃跡象再按危險廢物標準處理。

需要特別注意的是，不要用嘴吹滅火焰，也不要將起火手機扔進垃圾桶、紙箱等易燃物中，更不能放入完全密封的容器。

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