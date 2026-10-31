米家床頭燈3登場！時隔8年大升級　全光譜護眼　眾籌價300蚊有找

小米米家床頭燈3已經正式開啟眾籌，眾籌定價269元（人民幣，下同），日常售價299元。小米上一代的米家床頭燈2是2018年發佈，距今已經8年，終於推出了新款。



米家床頭燈3採用升級全光譜燈珠，官方標稱太陽光譜擬合度GFC＞0.98，日常照明最高光通量570lm，最低可低於1lm，兼顧起夜、閱讀、伴睡等不同亮度需求。顯色指數Ra90，可更好還原自然膚色、書本色彩、電子螢幕畫面與家具質感。

小米米家床頭燈3。（小米）

米家床頭燈3詳細介紹：

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360°通體柔光，內部通過擴散器對光源勻光處理，配合進口擴散材料製成的內燈罩再次打散柔化光線，外燈罩採用硬磨砂噴塗工藝，光線更通透、光感更柔和。

燈效氛圍方面，提供低飽和淡彩光效，內置雪山、森林、藍調、落日、晴空等場景取向，搭載11款動態燈效、7款靜態燈效，支援1600萬色彩調節。升級頂部全區域觸控感應，伸手即可開燈，長觸或在觸控區停留可切換不同預置燈效，降低黑暗環境下的操作成本。

通過TÜV南德國際認證，達到IEC RG0無藍光危害光生物安全標準與IEEE無頻閃危害要求。支援小米澎湃智聯與小愛同學語音控制，可與小愛音箱、智能門鎖等設備聯動，並在米家App中設置多種自動化場景。

可在米家App中自訂晨光喚醒與柔光助眠方案，清晨按預設時間緩慢變亮喚醒身體，夜晚調至低亮度暖光營造入睡氛圍。

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