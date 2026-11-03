小米推米家洗鞋機　360°立體毛刷解放雙手　佔地面積小兼99%除菌

米家首款洗鞋機——米家洗鞋機3kg眾籌開售，建議零售價1299元（人民幣，下同），眾籌價799元。據了解，米家洗鞋機採用類似頂揭葉輪式洗衣機的設計，佔地面積僅0.18平方米，可放置在陽台、洗衣房等空間。



該機最大亮點是搭載360°立體毛刷清潔系統，由底部毛刷和側邊毛刷組成3重立體毛刷，實現對鞋子的全方位刷洗。同時，通過波輪高速旋轉產生3D立體水流，配合毛刷的物理摩擦，能夠深入清潔鞋面、鞋底紋路及鞋內襯，應對泥漬、草漬、汗漬等日常污漬。

米家洗鞋機採用類似頂揭葉輪式洗衣機的設計，佔地面積僅0.18平方米，可放置在陽台、洗衣房等空間。（小米）

米家洗鞋機3kg詳細介紹：

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米家洗鞋機擁有3kg洗滌容量，宣傳標示單次可洗2-4雙鞋（依官方細則：31至43碼成年人鞋款單次僅能洗1雙，25碼以下童鞋方可洗3-4雙），支援運動鞋、休閒鞋、帆布鞋、板鞋、童鞋、運動拖鞋等多種鞋類。洗滌程序方面，該機提供標準洗、強力洗、快速洗、多用洗、漂+脫、單脫水、筒清潔等8種模式。

其中，快速洗模式僅需20分鐘，無需拆卸鞋帶即可直接清洗，同時支援24小時預約洗滌。除清潔能力外，米家洗鞋機還支援除菌、抑菌雙重防護。根據官方公布的數據顯示，該機對紅色毛癬菌的去除率達到99%，對大腸埃希氏菌（大腸桿菌）、金黃色葡萄球菌的去除率分別達到99.8%和99.6%。

此外，該機還配備筒自潔程序，可清理洗滌過程中殘留的泥沙，減少筒內污垢堆積造成的二次污染。需要注意的是，皮質鞋、貴重鞋類以及容易掉色、開膠或遇水損壞的鞋子，不建議使用該洗鞋機清洗。

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