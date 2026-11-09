Windows 11告別食RAM怪獸　微軟改底層架構　記憶體佔用狂慳80%

記憶體性能已成為Windows 11用戶普遍關注的核心議題，尤其在配備8GB RAM的設備上，系統資源佔用問題尤為突出。對此，微軟（Microsoft）已明確將其列為優先改進方向，並開始推進實質性優化。



此前，Windows 11較高的記憶體消耗主要源於系統設計中對Web技術的深度依賴——大量內置應用並非採用原生方式開發，而是基於WebView2框架構建，實質上是嵌入式網頁應用，導致運行時資源開銷顯著增加。

微軟Build年度開發者大會上，宣佈轉向以WinUI 3為系統介面開發的核心框架。（Microsoft）

微軟Build年度開發者大會上，宣佈轉向以WinUI 3為系統介面開發的核心框架。這一調整意味著WebView2將逐步退居輔助地位，不再作為預設或推薦的技術路徑。WinUI 3不僅統一了視覺語言與互動邏輯，更在底層架構層面強化了性能表現，使系統反應更迅捷、運行更穩定。

近期部分實測數據顯示，在已切換至WinUI 3框架的應用中，記憶體佔用出現明顯下降：典型應用的常駐記憶體從原先的500至600MB降至100至150MB區間。（bbs.pcbeta）

自年初起，微軟已分階段推送WinUI 3相關組件更新。最新進展顯示，一批全新控制項已整合至開發平台，包括支援高效數據管理的TableView控制項、適用於金融看板等場景的原生Chart圖表組件，以及面向手寫輸入與自由繪圖的InkCanvas與InkToolbar工具集。

這些屬於系統底層能力的增強，目前尚未完成全部應用的遷移適配，因此尚無全面、量化的性能對比報告。

不過，近期部分實測數據顯示，在已切換至WinUI 3框架的應用中，記憶體佔用出現明顯下降：典型應用的常駐記憶體從原先的500至600MB降至100至150MB區間。

儘管不同應用的具體降幅存在差異，但整體趨勢清晰表明，WinUI 3的規模化落地將帶來系統級的資源效率提升。待主要系統應用完成重構升級後，Windows 11的整體運行體驗有望實現質的轉變。

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