小米推出「多頭筋膜槍3C」300元有找　16球頭按摩成腰痠剋星

小米可以說是很愛筋膜槍了。



筆者每次逛商場，總能看到小米推出了新的筋膜槍！沒算錯的話，單筋膜槍他們就整了足足7款：

小米此前推出的筋膜槍和價錢。（科技狐提供）

有中型常規款的、中型熱敷款的、小型迷你款的、小型熱敷款的、長柄款的、長柄熱敷款的、大型夠勁款的......

無論你是日常放鬆、運動入門用，還是專業健身用！反正你們能想到的，小米通通都安排上。

可能他們最近「單頭」筋膜槍玩膩了吧，覺得已經整不出什麼活了。於是最近，他們開始琢磨「多頭」筋膜槍......

這款「米家多頭筋膜槍3C」就是他們最新推出的產品！價格的話：299元。（人民幣，下同）現在買，只要209元就能到手。比小米商城現在在售最便宜的「米家筋膜槍3迷你款」還要再便宜個10塊。

小米米家多頭筋膜槍3C登場▼▼▼

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看起來好像很划算是吧？畢竟「米家筋膜槍3迷你款」只有單頭，而「米家多頭筋膜槍3C」是多頭，還是足足16個球頭這大家受得了嗎？

秉持著份量大就是好，多就是爽的觀點！要果子我選肯定毫不猶豫選多頭。

相較於單頭筋膜槍，多頭筋膜槍最顯著的優點就是「放鬆區域」更大。16個按摩頭同時運行時，據說能實現大概14070mm²超大面積放鬆！像腰背、臀腿肌群等地方就能完整覆蓋到：因為兩邊還設計有把手嘛，所以你也可以像玩掌機一樣雙手握起來使用。

總之像上面那些區域用起來比單頭按摩槍舒服是一定的。這款「米家多頭筋膜槍3C」還提供定頻跟變頻兩種模式：

每種模式有3個檔位！檔位不同對應着打擊頻率不同......像運動完放鬆這種就推薦用定頻模式，主打一個穩定輸出；日常按摩就變頻模式，輕重交替更舒緩。

還提供檔位記憶功能，自動記憶上次使用關機時的檔位跟模式。

米家多頭筋膜槍3C搭配1900mAh電池，續航長達12天。（小米）

最後再給到1900mAh電池（一天10分鐘可用12天）、25kg打擊力度4mm打擊深度雙驅動單元電機......

這個配置、價格你們怎麼樣？果子是覺得這個價格有點小貴，別家多頭筋膜槍沒記錯的話百來塊就能拿下，功能什麼的也差不多。就是外觀差點意思。

其實小米此前還有一款多頭筋膜槍——「米家多頭筋膜槍3」！商城349元的價格（第三方平台300內到手）......只有四個球頭、電機推力、模式檔位配置大差不差。

米家多頭筋膜槍3只有四個球頭，但按摩頭可以更換，電池也更大。（科技狐）

但勝在能更換按摩頭、電池更大（2450mAh續航31天），同時外觀看着也沒有上面那種那麼密恐。

這種可更換按摩頭的多頭筋膜槍品類就相對沒上面那種那麼豐富了，說白了競品少！上面那種單拼球頭數量的話：60頭都能做到，而且價格只要100多出頭。

總之就因人而異吧，論舒服跟能更換按摩頭設計，能選的不多，小米的「米家多頭筋膜槍3」就挺好，現在第三方跌到280多！

純多頭不可更換按摩頭那種果子可能還是更推薦別家的吧，這個能選的就太多了，不一定得是米家這款。

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