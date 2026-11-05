一加Ace 7 Pro實測　9000mAh巨電兼內置風扇散熱　跑滿185FPS

這兩年旗艦晶片的性能一路看漲，但高負載遊戲的持續幀率表現卻並沒有同步提升，核心原因還是散熱，SoC性能越強，熱量堆積越明顯。



面對這個老問題，全新發布的一加Ace 7 Pro以一套全新的散熱架構給出了解題思路——一加Ace 7 Pro行業首發雙路冰河風冷系統，配合全新一代風馳遊戲內核，帶來了持久滿幀的185超高幀率遊戲體驗，性能再上新台階。

雙路冰河風冷散熱系統相比傳統主動散熱優勢在哪？185超高幀又是不是只有少數遊戲能享受？我們通過實測來一探究竟。

外觀：破風而出，藏勁於形

外觀設計方面，我們拿到的是一加Ace 7 Pro的全新「破風」配色，其在淺藍色玻璃後蓋上，以圖形化蝕刻工藝與多層疊層紋理複合工藝鐫刻ACE標識與風暴氣流紋路。整個紋路，如風暴衝擊波層層擴散，電競感十足。

一加Ace 7 Pro整個紋路，如風暴衝擊波層層擴散，電競感十足。（中關村在線提供）

一加Ace 7 Pro外觀細節展示：

一加Ace 7 Pro還有極夜黑、流光白兩款經典配色可選，玻纖材質後蓋呈細膩磨砂質感，抗指紋且耐磨。

一加Ace 7 Pro還有極夜黑、流光白兩款經典配色可選。（一加）

上手翻看，可以發現一加Ace 7 Pro承襲了家族標誌性的設計語言，金屬魔方Deco、黃金大R角與金屬中框，整機規整統一，Deco部分集成了風扇模組，橢圓形的進風口官方命名為風暴島設計，兼顧了大風量與視覺美感。

鏡頭Deco下半部分有一段弧形的呼吸燈，支援自定義調節，能在接收來電、遊戲、充電等場景亮起不同的燈效。一加Ace 7 Pro的音量、電源按鍵配備在機身右側，快捷鍵配備在左側。

底部從左至右依次為SIM卡槽、USB-C接口，以及立體雙揚聲器。防護規格上，一加Ace 7 Pro 支援IP66/IP68/IP69/IP69K防塵防水。考慮到機身內置主動散熱風道還能做到這一防護等級，密封工藝上是下了功夫的。

性能：第五代驍龍8至尊版+雙路冰河風冷系統 性能直擊痛點

性能部分先看硬件，一加Ace 7 Pro 搭載第五代驍龍8至尊版（Snapdragon 8 Elite Gen 5）晶片，採用第三代3nm製程工藝，雙超大核設計，主頻達到4.6GHz。依託成熟先進的工藝與完整旗艦規格，這顆晶片仍是當前以及未來一段時間的主流平台，堪稱一代神U。

同時，一加還將自研的全新一代風馳遊戲內核寫入晶片底層，帶來原生 185 FPS 超高幀和185 FPS GPU渲染超幀遊戲體驗。

值得一提的是，基於廣泛的生態合作，一加Ace 7 Pro 此次帶來了《三角洲行動》、《和平精英》、《無畏契約》、《暗區突圍》、《穿越火線：槍戰王者》、《金剷剷之戰》、《火影忍者》等熱門遊戲的原生185FPS超高幀，囊括射擊、MOBA、格鬥、賽車、音遊、策略六大品類。當然，高幀率能不能跑滿，能不能持續，關鍵還得看散熱。

一加Ace 7 Pro 行業首發的雙路冰河風冷系統，它不只是在機身內置入了一顆主動散熱風扇這麼簡單，而是對風路進行了全面重構，採用單風扇雙風道的設計：一路強風直吹晶片熱源，保證持續滿血輸出，另一路直吹後蓋，兼顧機身溫度與握持體驗。

另外，風扇搭載專屬溫度傳感器與智能控溫算法，結合環境溫度檢測、握持姿態識別、殼溫增量預判，提前調度風扇轉速，讓溫控策略更早介入，降低因熱量堆積導致突然降頻的風險。

口說無憑，眼見為實，先來看看一加Ace 7 Pro開啟風扇後的遊戲實測：《三角洲行動》全面戰場模式，開啟高清畫質加185幀，30分鐘平均184.76幀，全程幾乎滿幀跑完，後蓋最高38.4℃。

一加Ace 7 Pro性能測試結果：

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與之對比，另一款搭載2nm晶片的新款旗艦只能開啟高清畫質+120幀，平均僅118.76幀，後蓋47.2攝氏度，第五代驍龍8至尊版加持下的一加Ace 7 Pro出色性能表現可見一斑。

另一款熱門射擊手遊《和平精英》一加Ace 7 Pro也能開啟流暢畫質+185幀，平均184.26幀，後蓋43.5℃，另一款其他品牌的 2nm旗艦的幀率表現就有些波動，開啟流暢+120幀模式平均118.54，甚至還在對局中出現過一次明顯卡頓。

至於人氣MOBA手遊《王者榮耀》，一加Ace 7 Pro能開到極致畫質加165幀，平均165.09幀，後蓋37.1℃，同樣是全程無明顯掉幀，畫質拉滿了前期對線、後期團戰都很流暢；2nm旗艦只能開到120幀，平均幀率也僅有118.58。

為了體驗下雙路風冷系統的實際效果，我們也對開啟/關閉風扇兩種狀態做了同場景對比測試，同時遊玩1小時《和平精英》流暢畫質+185Hz，可以看到，在風扇出風口附近區域，開啟/關閉風扇溫差為9.7℃，降溫效果相當明顯。

一加Ace 7 Pro 採用後彎型扇葉，入風夾角更小，風噪控制得不錯，高負載下也不會明顯打擾；進出風口的高密度防塵網配合迷宮結構軸承，能減少灰塵進入和堆積，長期使用更穩定；首銷還贈送5年風扇保，長期開風扇也不用太擔心耐用性，性能釋放更持久。

當然，遊戲體驗的流暢，不僅僅是雙路冰河風冷系統加持帶來的穩定輸出，還得益於其內置的自研電競三芯，在高刷顯示、網絡、觸控維度進行全面補強，進一步優化了遊戲表現，為玩家的遊戲體驗保駕護航。

此外，一加Ace 7 Pro 還配備高精度大師陀螺儀，至高800Hz採樣率，遊戲助手也升級了遊戲相機、遊戲語音降噪、AI增強音效、螢幕光效等一整套對局功能。

幾款遊戲看下來，一加Ace 7 Pro內置的「雙路冰河風冷系統」再加上風馳遊戲內核徹底解鎖了第五代驍龍8這顆神U的全部性能，實際遊戲體驗上畫面幀率、溫度表現都能實現對2nm旗艦機型的「越級」表現。

【延伸閱讀】OPPO A7 Pro Max發佈｜10,000mAh巨電厚度僅8.4mm！兼備IP69K防水（點擊連結看原文）

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螢幕：一加16 同款第四代東方屏

螢幕方面，一加Ace 7 Pro搭載一加16同款185Hz第四代東方屏，採用京東方獨家定製的X4發光材料，1.5K分辨率、450PPI，支援10.7億色與100% DCI-P3廣色域，峰值亮度達到3600nit。

螢幕方面，一加Ace 7 Pro搭載一加16同款185Hz第四代東方屏。（中關村在線提供）

另外，劃重點，這塊螢幕支援硬件級全局165Hz超高刷，採用8T LTPO自適應刷新率，桌面滑動、系統動畫、多任務切換和訊息流場景基本都能跑滿165Hz，流暢感很直接；而LTPO會根據場景自適應調節刷新率，該高刷時高刷、該省電時省電，流暢和續航兼顧得更好。

在支援超高幀的遊戲中還能開啟最高185Hz極速高刷。高刷不是單純堆參數，一加長期深耕高刷體驗，從底層技術佈局、日常流暢調校到超高幀遊戲生態共建都有積累，整套體驗體系更成熟完善。

護眼方面，全新一代明眸護眼基於與多家權威機構、院校的聯合研究，覆蓋日常、暗光及遊戲場景，提供AI眨眼提示、AI距離提示、AI色溫增強、節律舒眠、暈動舒緩顯示等功能，並獲得萊茵護眼「小金標」認證。

影像：2億主鏡頭+3.5倍潛望 Ace影像大升級

影像一直是傳統電競向手機的「湊合」項，不過這次一加Ace 7 Pro 的堆料力度卻相當給力，主鏡頭採用三星HP5 2億像素傳感器，1/1.56英寸大底、f/1.8光圈，支援AF自動對焦與OIS光學防抖，屬於影像旗艦同款規格。

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一加Ace 7 Pro還搭載旗艦級3.5倍5000萬像素潛望長焦，支援AF與兩軸OIS防抖，最高3.5倍光學變焦，拍人像特寫、遠景建築都比較順手。

從樣張也能看出，一加Ace 7 Pro使用長焦拍攝遠景時，畫面展現出了優秀的色彩還原能力，遠處的建築、樹木都能得到清晰且自然的展現，動態範圍和層次感突出，觀感相當討喜。

從焦段覆蓋看，2億像素主鏡頭與潛望長焦共同覆蓋了1X、3.5X、7X等多個實用焦段，站在同一位置，1X拍建築全景、3.5X拍細節，不需要反覆向前向後走動，就能湊齊一套完整的旅行照片，對喜歡輕裝出行的用戶更友好。

算法層面，一加Ace 7 Pro 繼承OPPO旗艦同款的新一代超光影圖像引擎與真實感人像算法，如果想拍出更具風格化的照片，也可以拍攝時開啟自定義調色盤功能，上下調整影調，左右調整色彩，根據光線拍出不同的視覺效果。如果不想手調，系統也內置了清透、琥珀、和光等預設風格，一鍵拍出更具特色的照片。

續航：9000mAh+100W快充續航一次給足

續航同樣是重度玩家關心的重點。一加Ace 7 Pro內置9000mAh冰川電池，並配備OPPO冰川電池聚能晶片，官方數據顯示極限低電量下也能保持持久續航和穩定性能輸出；官方給出的參考數據是185超幀遊戲可連續暢玩7小時、影片連續觀看24小時，實際表現我們也進行了實測：

一加Ace 7 Pro 5小時重度續航測試。（中關村在線提供）

充電方面，100W超級閃充的實測結果如下，10分鐘充入23%，30分鐘59%，約55分鐘充滿。

一加Ace 7 Pro快充測試。（中關村在線提供）

針對邊玩邊充場景，一加Ace 7 Pro 支援全局旁路供電，充電器直接為系統供電，減少電池充放電帶來的發熱，也有助於延長電池壽命；此外還支援局間補電，利用遊戲間隙智能加速充電，整套續航配置在Ace系列裏屬於升級幅度相當大的一代。

總結

體驗下來，一加Ace 7 Pro用「雙路冰河風冷系統+全新一代風馳遊戲內核+電競三芯」這套組合拳，把持續性能釋放這個老大難問題用主動散熱的方式正面擊破，實際遊戲體驗超越隔壁的 2nm旗艦，稱得上重度手遊玩家們的首選。

再配上185Hz東方屏、9000mAh大電池和2億像素潛望影像，整機素質相當全面，在同檔產品中相當具有競爭力。從自研風馳遊戲內核、逐代迭代的電競三芯，到如今行業首發雙路冰河風冷系統、推動數十款遊戲適配185超高幀，一加圍繞電競體驗建立出一套覆蓋「晶片調度、觸控網絡、主動散熱、遊戲生態」的全鏈路自研體系。

這份對提升玩家電競體驗的堅持在遊戲手機，這個細分市場裏並不多見，只要這種圍繞玩家真實需求的投入持續下去，移動電競體驗的上限就還會被不斷抬高。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】