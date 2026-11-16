日本護眼平板MYOFREE配專用眼鏡　距離屏幕40cm模擬遠眺5米外視野

日本製造商Kyodo（株式会社協同）近日公布了一款名為MYOFREE的平板電腦，主打通過特殊顯示技術模擬遠眺時的雙眼視線狀態，以期減輕長時間觀看電子螢幕帶來的視覺負擔。該產品計劃於11月18日在日本Makuake平台開啟預售。



據官方介紹，MYOFREE採用自主研發的平行視圖像生成技術，結合專用圓偏振眼鏡，可將不同的畫面分別傳遞至左右眼。當用戶距離螢幕約40cm時，雙眼視線方向能夠接近觀看5米外物體時的狀態，從而減少近距離觀看時雙眼向內會聚的需求。

日本製造商Kyodo近日公布了一款名為MYOFREE的平板電腦，主打通過特殊顯示技術模擬遠眺時的雙眼視線狀態，以期減輕長時間觀看電子螢幕帶來的視覺負擔。（Kyodo）

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硬件方面，MYOFREE配備15.6英寸Full HD顯示屏，搭載Android 16作業系統，支援影片播放、網頁瀏覽、遊戲及辦公學習等場景。

設備內置揚聲器，提供USB Type-C接口以及支援輸入、輸出的HDMI接口，同時支援Wi-Fi和藍牙連接。官方稱，其滿電續航時間約為5小時。

為適應不同用戶，Kyodo提供三種專用圓偏振眼鏡，包括標準眼鏡款、可安裝在現有眼鏡上的夾片款，以及適合兒童使用的小尺寸款。此外，平板支援一鍵切換平行視模式與普通顯示模式，後者無需佩戴專用眼鏡即可使用。

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