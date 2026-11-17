前段時間不是剛跟你們聊完iPhone 18標準版嗎？當時爆料什麼的，都說機子會在明年年初發布。而完全對標的小米18標準版，原本筆者以為也會安排在那個時候……結果你們猜怎麼著？最近有消息傳出，小米18竟然準備在12月發布。



部分線下門店，甚至還傳出了盲訂預約的消息！抱著懷疑的態度筆者去查看了一下，果然～小米還真最近有一款型號為M261DB的機子，剛過了內地工信部3C認證：

小米還真最近有一款型號為M261DB的機子剛過了工信部3C認證。（中國工信部）

難不成真下個月發布？90%可能是了。可能是因為真要下個月發布了吧，外觀跟配置這些這兩天也是陸續爆出消息～首先外觀，跟上代17標準版一樣，18標準版同樣沒有背屏！對於不喜歡背屏的小夥伴，這個反而是加分的設計。

其次模組依然是經典的左上角矩形放置，內部的鏡頭排布也進行了重新設計。比上代17標準版的好看，上代質感看著真差點意思：

小米18鏡頭模組依然是經典的左上角矩形放置，內部的鏡頭排布也進行了重新設計。（微博@番茄殿下）

小米17主要是四個鏡頭開孔直接排列在機背上方，同時模組又沒做塗黑處理，整個機子看著就顯得很呆。跟之前幾代標準版放一起，就感覺不是一個系列一樣～而18標準版這次，明顯就好看不少：

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第三方手機殼都曝出來了……外觀應該基本上不會變了。配置的話，目前看用的是18 Pro同款Snapdragon 8 Elite Gen 6（第六代驍龍8至尊版），別的機型沒用是因為小米還在獨佔期！整體性能跟體驗其實不輸Ultra版的，反正不追求極限性能筆者個人感覺就沒差～

然後屏幕的話，也從上代17標準版的6.3吋增大到跟18 Pro同樣的6.4吋；看爆料參數是1.5K 120Hz M11基材，估計就是小米18 Pro那塊了！只是砍掉了防窺功能而已。Emm......這應該算升級了，因為那防窺用起來真未如理想，體驗甚為差勁～

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影像的話，雖說是標準版機型，但畢竟是旗艦數字系列嘛……Leica（徠卡）肯定是有的，據說Pro上的雙2億配置標準版也安排了過來！主鏡頭據說是1/1.28''超大底，難不成Pro同款「光影獵人 960」？長焦則是2億像素3X潛望，不知道是不是Pro同款三星HP5 ？超廣角的話應該還是5000萬像素。

要是給了18 Pro同款規格肯定是更好的，沒給那這次規格對比上代17標準版也是史詩級提升～主要是上代17標準版給的太寒酸了。

要不是有徠卡影調挽回一點點成像質感，打Redmi K90 Pro Max都吃力。再給到7200mAh電池100W有線50W無線，剩下的超聲波指紋、滿級防護等外圍看齊Pro ！

筆者還以為沒了背屏電池相比18 Pro還能再大點呢，因為上代17標準版就做到了7000mAh跟17 Pro的6300mAh拉開了差距……

結果這代標準版就漲這點啊？18 Pro都7000mAh了，看來小米照顧到賣點定位這代保守了。既然這樣的話，希望最終價格也能保守一點～目前看下來，這代18標準版基本就是去掉背屏、去掉防窺屏，配置微微小降的18 Pro。更適合不想為花裏胡哨功能付款追求實用的小夥伴。

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