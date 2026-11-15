手機界明年掀7吋巨芒大戰　塞萬級電池填補空檔　覆蓋中端至旗艦

從今年年底到明年上半年，各家會集中端出一批7吋大芒手機，中端、次旗艦、旗艦一個檔位都沒落下，末尾數碼閒聊站還掛了句「未完待續」。清單裏的方案也挺雜，有堆超萬級大電池的等深四等邊中端機，有主打性能的續航機，有走輕薄路線的四曲面次旗艦，還有兩款把2K芒和萬級電池一起塞進去的性能機與旗艦機。



這就有點意思了。眼下市面上的7吋直板機屈指可數，怎麼突然就要集體冒頭？與此同時，在尺寸比例上做文章的闊直板，出貨量也超過了100萬台。對於一款售價5999元（人民幣）起的內地手機來說，這樣的出貨量不得不說是個驚人的數字。

從今年年底到明年上半年，各家會集中端出一批7吋大芒手機，中端、次旗艦、旗艦一個檔位都沒落下。（微博@數碼閒聊站）

7吋手機的爆發跟賣爆的闊直板是否有直接聯繫？體驗上與闊直板又有哪些異同？今天我們就來好好聊聊這些問題。

7吋有多大？其實也不是很大

首先給一個結論，放在今天的手機圈， 7吋真不算大得離譜。因為主流機型早就貼著這條線在走了。只是「7吋」這個數字，很多人沒概念。找個參照物比較直觀——Switch OLED那塊芒就是7吋，長邊約15.5cm、短邊約8.7cm，橫過來一手掌都蓋不住。

Switch OLED那塊芒就是7吋，長邊約15.5cm、短邊約8.7cm，橫過來一手掌都蓋不住。（中關村在線提供）

但這個尺寸不能直接往手機上套，因為比例不一樣。Switch是16:9，偏方；現在的手機屏幕普遍在20:9上下，細長得多。同樣是對角線7吋，後者會被「拉瘦」一大截。

拿6.85吋、20:9比例的iQOO 16來算：算上邊框，整機長16.4cm、寬 7.7cm。假如比例不動、屏幕等比放大到7吋，粗略推算整機大約在長17cm以內、寬8cm以內，比現在只是勻稱地胖了一圈，遠沒到「板磚」的程度。

拿6.85吋、20:9比例的iQOO 16來算：算上邊框，整機長16.4cm、寬 7.7cm。（iQOO）

真正會帶來明顯差異的，不是尺寸，而是這多出來的面積往哪邊放。如果只拉長長邊、寬邊不動，機身就在現有基礎上變高。好處是握持寬度沒變、單手操作基本不受影響，寬幅影視的黑邊也更少；代價是常規的長短影片、文件和圖片，顯示該多大還是多大，幾乎談不上體驗升級。

如果把寬邊也撐開，也就是闊直板那個思路，情況反過來了：長短影片、文件圖片的顯示面積實打實變大，畫面更舒展；但單手操作基本失效，一根大拇指很難再覆蓋整個屏寬。也就是說，同一塊7吋，兩種做法，幾乎是兩套產品。

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7吋集體上線，真的只是正常演進？

既然沒比主流大多少，那是不是說明7吋只是手機尺寸的自然遞進？畢竟作為智能終端，屏幕越做越大似乎也是個順理成章的事情。

7吋級直板機並非前無古人，十年前類似產品就已經有了，但這類機型後來基本都沒了下文。（中關村在線提供）

可翻翻歷史就知道，這事沒那麼順。7吋級直板機並非前無古人，十年前類似產品就已經有了，但這類機型後來基本都沒了下文。原因也不復雜：在那個階段，超大芒更多只是小眾愛好，撐不起主流市場。

想讓7吋真正走進大眾，得同時滿足兩件事：得有足夠主流的應用場景，還得讓消費者認賬「大芒帶來的好處大於不便攜的損失」。而當下，這兩個條件偏偏都在往成熟走。

場景不用多說。長短影片、遊戲、輕辦公，屏幕大一圈就是舒服一圈，這不是今天才有的體驗；隨著生態對大尺寸芒的適配越做越細，這塊體驗只會繼續變好。

更關鍵的是認知。以前廠商得費勁教育市場「大屏好在哪」，現在不用了，以高端身份出現的摺疊屏，核心賣點就是「更便攜的大屏」；越來越多8吋級小尺寸平板也在往市場上擠。不管是實際體驗還是心理定位，「大屏=更值」這件事已經被相當一部分消費者默認接受。闊直板能在兩個月裏跑出百萬出貨，本身就是這種認知成型的旁證。

但要說這純粹是自然演進，我覺得也不全對。別忘了今年的大背景：內存存儲漲價帶動整機價格上揚，市場在收縮，廠商日子普遍不好過。這時候端出點有新鮮感的產品把消費拉起來，已經不是「可以做」，而是「得趕緊做」。7吋這波集中亮相，很難說沒有這層推力。

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闊直板之後 7吋就是下一個爆款？

上個月的時候，出貨量還是71萬台，沒多久就破了100萬。在整體收縮、同價位產品普遍承壓的環境裏，這個爬升速度相當扎眼，甚至拿下了5000元以上價位段國產單型號旗艦的銷量頭名。市場對「不一樣的東西」有多渴求，一目了然。

上個月的時候，出貨量還是71萬台，沒多久就破了100萬。（微博@RD觀測）

而7吋手機，恰好也攢齊了相似的底子：有場景、有新鮮感、還有一塊沒人佔的市場縫隙。從已曝光的方案看，定位橫跨中端到旗艦，偏性能、偏輕薄、偏全能的都有。各家對這塊屏的理解顯然不一樣，這反倒是好事——思路越分散，我們能看到的差異化玩法就越多，為了把7吋用足而做的專屬功能和適配，大概率會跟著一起來。

從尺寸上說，7吋也確實卡在一個空檔。普通直板基本收在7吋以下；橫向摺疊的內屏主流落在7.6–8吋上下；小尺寸平板則從8.3吋起跳。夾在中間的7到7.5吋，產品形態下幾乎是空白。

7吋機一邊保留著直板的部分便攜性，一邊蹭到摺疊屏的部分大屏體驗。機身內部又不用做極限堆疊，電池、散熱、影像都更有騰挪空間，遊戲、續航和影像體驗反而可以做得更從容。

寫到這兒，估計有人要反問：絕對值畢竟是大了一圈，單手操作、便攜性、機身重量都是明擺著的代價，真會有那麼多人願意為一塊大屏放棄這些？

闊直板給出的答案，恰恰就是這批7吋機的底氣。闊直板本身就不太符合常規認知——以往廠商恪守的單手操作理念在它身上並不成立，豎向訊息流也確實存在顯示不充分的問題。可市場就是很反直覺地給了不俗反響。

闊直板給出的答案，恰恰就是這批7吋機的底氣。（中關村在線提供）

這背後大概藏著兩條挺有價值的訊息：

一，常規的東西，消費者早就用膩了。造型千篇一律的直板機，性能漲一點、影像進一點，換到手裏的還是那幾個固定場景，新的和舊的用著沒差多少，那換機圖什麼？市場缺的不是參數，是新鮮感。

二，過去奉為圭臬的定律，未必適配新時代。 「手機必須能完整單手操作」是智能機初期的老黃曆了。如今手機更像隨身的智能終端，只在極少數場景下需要快速單手搞定即可；雙手操作、語音控制在很多場景裏反而更高效。這條一鬆動，大尺寸機最大的那道心理門檻也就跟著矮了。

當然，有底氣不等於穩贏。闊直板是拿「比例」做文章，7吋是拿「絕對尺寸」做文章，兩者給用戶第一眼的衝擊並不等價，能不能復刻那份熱度，還得看真機。

寫在最後

7吋沒比現在的主流機大多少，但卻能給手機圈帶來新的活力。闊直板把最難的那一步先趟了，它證明了用戶願意為「不一樣」付款，也證明了單手操作不再是不可碰的紅線。

但7吋不該是一道簡單的加法題，真正讓人期待的，是這塊多出來的空間被拿去做什麼：更寬的視野能不能配一套針對性的分屏邏輯，更大的機身能不能讓散熱和影像不必互相讓路，橫向握持時有沒有專屬的交互，AI能不能借著面積做點浮層之外的事。

爆料裏那句「未完待續」，我希望續上的不只是更多型號，更是更多想法。我們應該看到的不是一台「被拉大的手機」，而是變大的同時變得有趣的新東西。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】