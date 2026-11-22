多方爆料顯示，蘋果計劃在2027年推出20週年紀念款iPhone，該機將迎來外觀設計上的重大調整，採用四微曲屏幕玻璃搭配極窄邊框，營造出近乎無邊框的視覺效果。不過，Samsung似乎不打算讓蘋果獨佔這一設計亮點。



據媒體報道，Samsung正在考慮搶先推出一款極致無邊框的旗艦手機，爭取在iPhone 20 Pro之前上市，以此搶佔新一輪旗艦外觀設計的先發優勢。

據媒體報道，Samsung正在考慮搶先推出一款極致無邊框的旗艦手機，爭取在iPhone 20 Pro之前上市。（X@procastx）

消息人士指出，Samsung Display是蘋果iPhone OLED面板的主要供應商之一，雙方在屏幕技術領域有着密切合作。這意味着Samsung能夠較早了解蘋果對下一代屏幕的技術需求，並利用自身顯示技術積累，為Galaxy旗艦打造類似的無邊框方案。

多方爆料顯示，蘋果計劃在2027年推出20週年紀念款iPhone。（X@iMathTechs）

值得注意的是，目前Samsung無邊框屏幕的研發進展順利，尚未遇到明顯的技術障礙，真正的難題集中在其他技術組件上。

由於手機正面不僅包含顯示面板，還需要容納前置鏡頭、感應器等零件，因此實現視覺無邊框並非單純縮窄屏幕邊框，還涉及內部空間佈局、屏幕封裝工藝以及整機結構設計等多方面挑戰。

【延伸閱讀】iPhone 20爆料懶人包 純玻璃一體化機身 4大按鍵全改固態設計（點擊連結看全文）

+ 3

對於Samsung而言，這已經不是第一次在新品發布時間上搶先蘋果。此前，Samsung Galaxy S25 Edge率先登場，比主打超薄設計的iPhone Air早了幾個月。隨後，闊屏幕摺機Samsung Galaxy Z Fold8也搶在iPhone Duo之前發布。

如今，雙方的競爭再次延伸至無邊框旗艦。相比傳統平面屏幕，四微曲玻璃搭配極窄邊框能夠進一步弱化屏幕邊緣的存在感，讓手機正面呈現更完整的顯示效果。不過Samsung能否真正搶在iPhone 20 Pro之前完成量產上市，目前仍存在不確定性。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】