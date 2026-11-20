消委會實測8款手提攪拌機 | 手提攪拌機（Hand Blender）一機多用又不佔地方，近年幾乎成了香港家庭和新手爸媽廚房裡的必備工具。香港消費者委員會（消委會）在最新一期《選擇》月刊中，聯同機電工程署（機電署）測試了市面8款手提攪拌機。結果發現，雖然全部樣本都通過安全測試，但實際攪拌、切碎表現卻相當參差。當中售價僅$498的飛利浦（PHILIPS）意外跑出，拿下4.5星總評，性價比最高；相反，億世家（ecHome）等型號則有「每用30秒就要停機休息3分鐘」的限制，用得太急隨時整壞摩打。講求效率的港人，入手前不妨先看清各款機的真實表現。



消委會實測8款手提攪拌機。（消委會）

PHILIPS平價跑出？3款型號同獲4.5星最高總評

今次測試的8款手提攪拌機，售價由$438至$1,298不等，額定最高輸入功率介乎400W（瓦特）至1,000W。全部型號均附送攪拌杯，以及攪拌棒、打蛋器和切碎器三個基本配件，而BOSCH及Kenwood等較高階的型號更額外配有果醬薯蓉器，煮食時能變出更多花款。

飛利浦（PHILIPS）ProMix HR2545/01成為高性價比之選。（PHILIPS）

在總評分中，共有3款樣本獲得4.5星最高評價。最令人驚喜的是飛利浦（PHILIPS）ProMix HR2545/01，定價只需$498，但各項測試表現都很平均，加上調校速度順手流暢，成功力壓一眾過千元的貴價品牌，成為高性價比之選。另外兩款4.5星高分型號，分別是處理硬身食材特別出色的BOSCH ErgoMaster Series 6，以及打奶昔速度極快的Kenwood Triblade XL+。

整嬰兒蓉快慢差6.5倍 買機不能只看瓦數

不少家長買手提攪拌機，都是為了幫寶寶製作幼滑的蔬果蓉。不過消委會實測發現，各款攪拌棒的效率相差極大——製作同一份嬰兒蔬果蓉，最快只需1分鐘，最慢卻要足足7.5分鐘，足足慢了6.5倍。其中Novel及億世家（ecHome）耗時明顯較長，對於要一邊湊B、一邊趕著準備餐點的父母來說，用起來確實有點吃力。

至於蔬果奶昔測試，重點則在於口感是否夠滑。百靈牌（Braun）及Kenwood的刀片設計與摩打配合得最好，短短1分鐘已能打出細膩幼滑的奶昔；反觀普樂氏（Proluxury）及億世家打出的奶昔均勻度一般，飲落仍帶有不少微粒。可見選購攪拌機時，不能單看包裝上的功率（W）數字，刀頭設計才是決定食物夠不夠幼滑的關鍵。

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切杏仁最考功夫 部分型號噪音高達104.8分貝

消委會亦測試了各款機的切碎及打蛋表現。切豬肉方面，8款樣本全部過關，能將豬肉打成均勻的免治肉碎，當中5款更在30秒內便完成。不過處理蒜蓉時，部分型號因過度擠壓食材，令蒜蓉質地偏軟甚至微微出水，落鑊爆香時香氣和口感自然打折扣。

要數最考驗機身性能的，莫過於切碎堅硬的杏仁。BOSCH在這一環表現最好，切出來的杏仁碎大小均勻；相反Novel則出現「黏壁」情況，果仁碎容易黏在杯壁上，用家要中途停機刮下來才能繼續打，用起來相當不便。

BOSCH杏仁碎大小均勻。（BOSCH）

此外，高轉速帶來的噪音問題亦不容忽視。測試顯示，各樣本在切碎杏仁時最為嘈吵，個別型號最高錄得104.8分貝（dBA），音量直逼地盤電鑽或重型車輛駛過。如果習慣清晨打杯健康奶昔，或者深夜準備食材，分分鐘會吵醒家人甚至遭鄰居投訴。

機身縫隙易藏污垢 有型號「運作半分鐘需停機散熱三分鐘」

除了打得夠不夠快，機身好不好洗、耐不耐用同樣重要。測試發現，樂聲牌（Panasonic）及億世家（ecHome）的機身與配件接駁位縫隙較大，攪拌多汁食材時，汁液很容易滲入並積聚殘渣。同時，大部分樣本的攪拌棒底部空間狹窄，手指難以伸入清洗；Novel及億世家的機殼結構亦較易藏污納垢，若清理不徹底，長期使用便有滋生細菌的風險。

Novel及億世家的機殼結構亦較易藏污納垢，若清理不徹底，長期使用便有滋生細菌的風險。（Novel）

另一個容易被忽略的限制，是機器的「連續運作時間」。不少人以為家用攪拌機可以長開不停手，但其實家用摩打散熱有限。以億世家（ecHome）HBS600為例，說明書便列明每次連續攪拌不可超過30秒，之後必須停機散熱3分鐘，否則摩打極易過熱燒壞。這種「做半分鐘、唞三分鐘」的用法，若遇上過時過節要準備大量食材，用起來難免綁手綁腳。

億世家（ecHome）HBS600每次連續攪拌不可超過30秒，之後必須停機散熱3分鐘。（ecHome）

機電署安全測試全數過關 日常使用緊記三大守則

雖然各款樣本效能有高有低，但好消息是，機電工程署參考國際安全標準（IEC 60335-1及IEC 60335-2-14）進行測試後，確認全部8款手提攪拌機均通過防觸電保護、結構安全、溫升限制及絕緣距離等指標。只要按說明書正常操作，在香港購買的行貨都相當安全。

想部機更耐用又用得安心，消委會提醒市民日常使用時應注意以下三點：

1. 切勿用水沖洗摩打主機：清洗攪拌杯或換配件前，記得先拔掉插頭。裝有電子零件的主機底座千萬不能直接放在水喉下沖洗，只能用微濕的軟布抹乾淨，以免入水導致短路漏電。



2. 留意過熱或異味警號：運作時一旦聞到塑膠燒焦味、聽到摩打有怪聲，或機身異常發燙，應立即停機並拔除電源，切勿抱著「仲轉得就繼續用」的心態硬撐。



3. 善用工具清洗刀片：攪拌機刀片非常鋒利，千萬不要直接用手指伸入刀頭底部擦洗，建議改用長柄小毛刷（如奶樽刷）清理縫隙，避免割傷。



手提攪拌機安全使用與清潔3部曲。

資料來源：香港消委會

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

