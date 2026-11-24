Windows乙太網路閃不停點算？當Windows電腦工作列右下角的乙太網路（Ethernet）圖示頻繁在「地球」與「已連線」之間閃爍，代表有線網絡正遭遇「鏈路震盪（Link Flapping）」斷線危機。根據微軟（Microsoft）與英特爾（Intel）官方技術文件，此故障多源於網線物理損耗、網卡省電協定衝突或系統通訊協定堆疊異常。用家只需依序執行「實體線材與數據機（Modem）交叉測試、停用節能乙太網路（Energy Efficient Ethernet，簡稱EEE）、鎖定全雙工速率、輸入5行命令提示字元（Command Prompt）重置指令及重裝驅動程式（Driver）」5招，即可快速排查並恢復穩定連線。



Windows乙太網路閃不停點算？

Windows乙太網路圖示為何閃不停？拆解「鏈路震盪」底層成因

不少電腦用家認為只要接上實體網線，便能徹底擺脫無線網絡的延遲與斷線困擾。但當工作列右下角的網絡圖示每隔數秒便閃爍切換一次，代表主機板上的網絡介面卡與路由器之間的實體層載波訊號正在反覆中斷並重新握手協商。

Intel官方技術文件指出，當乙太網路控制器與交換器或路由器之間出現相容性衝突、雙工模式協商失敗，或節能協定觸發休眠異常時，Windows系統事件檢視器便會頻繁記錄「Event ID 27（網路鏈路已中斷）」錯誤。此外，Intel官方社群《I226系列網卡隨機斷線與EEE實測報告》亦證實，部分搭載2.5GbE高速有線網卡的電腦在開啟省電功能下進行大流量傳輸時，極易觸發網卡介面在10秒內自動重啟並重新連線。

「Event ID 27（網路鏈路已中斷）」錯誤。

5招由淺入深排查Windows有線網絡斷線危機

要徹底解決圖示閃爍問題，切忌盲目重裝作業系統，應按照「先硬件後軟件、先設定後重置」的標準排錯邏輯逐步檢驗。

第1招：檢查實體線材、連接埠與數據機30秒斷電重啟

物理接觸不良是引發圖示閃爍的最常見原因。依據微軟香港官方支援《修正Windows中的乙太網路連線問題》指引，用家應先檢查網線兩端的RJ45水晶頭卡榫是否鬆脫，並確認網線已插入路由器的「LAN（乙太網路）」連接埠，而非連接數據機的「WAN（網際網路）」連接埠。建議更換一條確認正常的Cat5e或Cat6網線進行交叉測試。

若更換線材無效，則需執行網絡設備冷重啟：先拔除路由器與數據機的電源線（若數據機內置備用電池亦須暫時取出），靜待至少30秒讓內部電容徹底放電，再重新接上數據機電源，待狀態指示燈穩定停止閃爍後，方接回路由器電源並等待數分鐘。

檢查實體線材、連接埠與數據機30秒斷電重啟。

第2招：關閉網卡省電模式與「節能乙太網路」協定

Windows預設啟用的多項電源管理機制，常會在網絡流量短暫靜止時切斷網卡供電，導致系統誤判斷線。用家可按Win + X開啟裝置管理員（Device Manager），展開「網路介面卡」並雙擊有線網卡名稱，切換至「電源管理」分頁，取消勾選「允許電腦關閉這個裝置以節省電源」。

接著切換至「進階」分頁，在屬性清單中尋找「節能乙太網路（Energy Efficient Ethernet）」、「綠色乙太網路（Green Ethernet）」或「省電模式（Power Saving Mode）」，將其數值全部設為「停用（Disabled）」。進階用家亦可參考Microsoft Learn《Disable-NetAdapterPowerManagement》指令官方文件，以系統管理員身分開啟PowerShell並輸入Disable-NetAdapterPowerManagement -Name "乙太網路"，一鍵關閉所有網卡電源管理功能。

關閉網卡省電模式與「節能乙太網路」協定。

第3招：排除自動協商失靈，手動鎖定「連線速度與雙工」

當主機板晶片（Chip）支援2.5Gbps速率，但前端路由器僅支援1Gbps時，兩端在「自動交涉（Auto Negotiation）」過程中可能反覆降速重連。

排除自動協商失靈，手動鎖定「連線速度與雙工」。

此時可於「裝置管理員」的網卡「進階」分頁內，點選「連線速度與雙工（Speed & Duplex）」，將預設的「自動交涉」手動調整為「1.0 Gbps全雙工（Full Duplex）」或「100 Mbps全雙工」，觀察圖示閃爍是否立即停止。

第4招：執行5行官方指令重置TCP/IP與DNS快取

若物理層指示燈恆亮，但工作列圖示仍閃爍顯示「沒有網際網路連線」，則屬於系統軟件層級的通訊協定損毀。按照Microsoft Support《Fix Ethernet connection problems in Windows》官方步驟，在工作列搜尋欄輸入「命令提示字元」，選擇「以系統管理員身分執行」，並依序輸入以下5行指令（每輸入一行按Enter鍵）：

netsh winsock reset（重置Winsock目錄）



netsh int ip reset（重置TCP/IP堆疊）



ipconfig /release（釋放現有IP位址）



ipconfig /renew（向路由器重新取得IP位址）



ipconfig /flushdns（清除DNS解析器快取）



第5招：乾淨重裝網卡驅動程式或執行「網路重設」

Windows自動更新有時會推送不相容的舊版或通用版網卡驅動程式。建議先前往主機板或電腦品牌官網下載最新對應驅動程式備用，再於「裝置管理員」右鍵點選有線網卡並執行「解除安裝裝置」（若無離線備份檔，切勿勾選「嘗試移除此裝置的驅動程式」），隨後重新啟動電腦讓系統自動重新載入驅動程式。若問題依舊，可進入「設定 > 網路和網際網路 > 進階網路設定 > 網路重設」，點擊「立即重設」將所有網路介面卡還原至出廠預設狀態。

乾淨重裝網卡驅動程式或執行「網路重設」。

軟件排查無效怎麼辦？辨識主機板網卡硬件損壞警號

若完整執行上述5招並於乾淨的系統環境下測試後，乙太網路圖示依然無故閃爍斷線，則極可能屬於主機板RJ45連接埠針腳氧化彎曲，或板載網絡控制晶片物理老化損壞。用家可將同一條網線接駁至另一部手提電腦測試；若另一部裝置連線完全穩定，即可確認為原電腦網卡硬件故障。在保養期內的設備應聯絡原廠進行維修（RMA）；已過保養的桌面電腦或手提電腦，則可選購外置式USB 3.0轉Gigabit乙太網路轉接器替代內置網卡，以最低成本恢復穩定的有線高速上網體驗。

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

