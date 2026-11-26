等待多年的遊戲大作《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）自發售後，就掀起全球大批粉絲的討論熱潮，玩家們紛紛湧入遊戲世界探索各種隱藏彩蛋與細節，許多彩蛋都讓人不得不驚呼Rockstar的用心。而近期再有玩家發現一項令人哭笑不得的遊戲機制，發現只要在《GTA 6》中偷走類似特斯拉（Tesla）的電動車，車輛不僅會自動上鎖，甚至還會啟動自動駕駛功能，直接將偷車賊載往警察局！離奇的設定引發網友討論，更有人開玩笑表示：「這遊戲是不是有Elon Musk贊助？」



偷車不成反被逮？

根據社群平台流傳的遊戲畫面能看到，當玩家在《GTA 6》中試圖偷走一輛特斯拉電動車時，原本以為能夠像過去系列作品一樣，直接開車逃離現場，沒想到進入車內後，車輛的安全系統竟然立即啟動，不僅將車門鎖住，讓角色無法順利逃脫，甚至還會透過自動駕駛系統，將車輛直接開往警察局。畢竟《GTA》系列最具代表性的玩法之一就是偷車，如今竟然出現疑似能夠反制玩家的智能汽車，也讓遊戲中的科技設定成為討論焦點。

GTA6遊戲彩蛋引熱議 偷車或觸發AI防盜：

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偷車變得更有挑戰性

《GTA 6》在開發期間就以更加細膩的開放世界設計受到期待，遊戲中的車輛系統也比過往更加複雜。這一代部分高級車輛具有追蹤裝置，警方能透過相關訊號掌握遭竊車輛的位置，讓玩家不再只是搶到車就能輕鬆逃離現場。如今隨著特斯拉自動反鎖、開往警局的傳聞曝光，也讓外界再次關注遊戲究竟還藏著多少特殊互動機制。

現實版《GTA》也來了！

此外，現實中的Tesla也於近日推出全新FSD v15輔助駕駛系統，其中最引人注目的就是名為「Tesla Reality View」的視覺化功能。不同於過去較為簡化的道路與車輛模型，新版本能透過車載系統即時呈現周遭道路、建築、車輛與環境細節，並以類似第三人稱視角的方式顯示車輛行駛狀態，畫面宛如置身《GTA》開放世界遊戲之中。

這項功能也讓司機能更直觀地了解系統預計採取的行車路線與動作，甚至連Tesla行政總裁Elon Musk都忍不住在X（前稱Twitter，推特）上分享網友的實測影片，寫下「FSD is GTA irl」（FSD根本就是現實版GTA），親自認證這項新功能與遊戲畫面的相似程度。

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