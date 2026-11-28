米家智能洗碗碟機坐檯式6套已上架小米有品眾籌，建議零售價2299元（人民幣，下同），眾籌價1954元。它主打35cm薄機身、6套容量，除了碗碟，還能放入湯鍋、炒鑊等廚具，面向廚房空間有限、需要分類收納餐具的小家庭。



這款產品採用坐檯式設計，可以擺在洗手盆旁邊。官方展示了正面和側面2種擺放方式，用戶可以根據檯面空間選擇位置，放入餐具時少來回搬動，減少湯汁滴落。

米家智能洗碗碟機主打35cm薄機身、6套容量，除了碗碟，還能放入湯鍋、炒鑊等鍋具，面向廚房空間有限、需要分類收納餐具的小家庭。（小米）

米家智能洗碗碟機詳細介紹：

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機身厚度為35cm，開門深度為60cm。對於沒有預留嵌入式洗碗碟機位置的廚房，坐檯式機型提供了另一種選擇，也方便根據洗手盆位置安排使用動線。

容量方面，新機可收納46件餐具，官方稱能滿足3至6人的餐具清洗需求。相比同尺寸5套S1洗碗碟機的39件收納量，收納率提升17.9%，碗籃也留出了放大件餐具的空間。

鍋具能放多大，官方給出了具體示例：鍋圈直徑30cm的炒鑊、24cm的湯鍋，以及18cm的小奶鍋（小煲）。

清洗部分採用三重五維噴淋結構，配備4組噴淋臂和獨立奶瓶噴臂，通過34條高溫高壓水柱，從多個方向沖洗餐具，水壓達到30000Pa，照顧碗碟邊角和縫隙。

洗完之後，新機支持105℃雙風道環流熱烘，通過熱風循環烘乾餐具。這裡的105℃對應熱烘功能，方便洗完直接收納，減少碗碟上的殘留水分。

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儲存也是一項重點功能。產品支持240小時UV存儲，也就是10天，餐具洗淨烘乾後可以繼續放在機內，不必馬上搬到另一個碗碟櫃。

官方將它定位為一機5用，覆蓋洗碗、奶瓶清洗、烘乾、除菌和儲碗，盡量把餐具從清洗到存放的步驟放在同一台機器裏完成。

此外，新機達到新國標1級用水效益，並獲得五星殺菌認證，官方標註除菌率為99.9999%。機身正面還配有可視窗口和圓形顯示屏，方便查看內部情況和運行訊息。

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