摺疊屏幕電腦能不能也有一塊外屏幕？華為新發布的MateBook Fold S換了個思路：給摺疊屏幕電腦也配一塊3.5英寸的Live小方屏幕。一塊負責「隨時在線」，一塊負責「專心工作」。這也是它最不像傳統電腦的地方。



合上時像一本精裝手帳，攤開後是一整塊工作台，摺疊屏幕電腦第一次把時尚和實用糅在一起，而不只是參數表上的一次形態創新，下面我們就帶來這款摺疊屏幕電腦的體驗評測。

外觀更輕薄，配件更講究

華為MateBook Fold S沿用了經典沉穩的黑色紙盒包裝，比常見的14英寸手提電腦包裝更小一些，內部的手提電腦和配件都收納在獨立隔層裏。

華為MateBook Fold S外觀展示：

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除了MateBook Fold S之外，配件還包含訂製內膽包、華為星躍摺疊鍵盤、華為M-Pen 3手寫筆（僅頂配附贈）、66W充電器、雙Type-C連接線以及使用說明。

和其他的內膽包不同，MateBook Fold S的訂製內膽包做成了手袋形態，並和東方美學品牌「上下」聯乘，表面取的是園林花窗的紋樣，黑白兩色分別對應不同的窗格光影，這個時尚的設計當穿搭單品都沒問題。

星躍摺疊鍵盤同樣小巧方便，摺疊起來的大小和手機相似，展開之後就能直接連接MateBookFold S，星閃連接意味着快捷省電，也可以使用藍牙連接其他設備，最多可以記住3台設備。

來到摺疊屏幕，華為MateBook Fold S的重量是639克，展開厚度只有6.49毫米，這個數字可以說是創紀錄的，實際的體驗也很驚豔，一瓶飲料的重量就能享受到14.7英寸大屏幕的體驗，而摺疊起來更是隻有10.2英寸，和A5本差不多大，放進公文包甚至Tote Bag（手挽袋）都不佔地方。

配色有天際白、幻夜黑、雲海藍三種，走的都不是高飽和路線，擺在一起更像文具而不是電子產品。我手上這台是雲海藍，冷光下偏灰，暖光下會透出一點藍，和深色外套、淺色針織風都能很好搭配。

華為MateBook Fold S的最大亮點就是外屏幕了，背面上方3.5英寸的Live小方屏幕提供了980×980的解像度，可以顯示很多訊息，在摺疊狀態下點亮就能實現很多輕量化的操作。

將摺疊屏幕展開之後，映入眼簾的就是一塊14.7英寸的柔性OLED屏幕，擁有3.2K解像度、1-120HzLTPO自適應刷新率、峰值亮度1600nits、92%屏佔比，表面還做了AR鍍膜，把反射率壓到2.2%，這些參數給到位，讓不同場景的需求都能滿足。

一台手提電腦，多種好用法

相比傳統的手提電腦電腦，摺疊屏幕電腦多了一種使用形態，而華為MateBook Fold S則更具創新地提供了更多種形態：

全展開：14.7英寸的大屏幕視野

華為MateBook Fold S攤平之後就是一塊生產力大屏幕。翻PDF、看設計稿、並排開兩個網頁窗口，14.7英寸的視野比13英寸的平板電腦手提電腦還要大不少，搭配華為M-Pen 3手寫筆可以手寫，用大屏幕體驗天生會畫app。

半折懸停：上下分屏幕的全能本

把屏幕折到90°到150°之間，華為MateBook Fold S會進入懸停態，上下兩塊屏幕可以各做各的。這個姿態最像一台沒有鍵盤的手提電腦：上半屏幕看內容，下半屏幕放虛擬鍵盤，也可以上半屏幕展示畫面，下半屏幕進行創作。

支架+摺疊鍵盤：14.7英寸的手提電腦

把支架打開立在桌上，摺疊鍵盤往前一放，華為MateBook Fold S就是一台標準手提電腦。鍵盤包含觸控板，而且擁有完整的1.5mm鍵程，輕薄的同時還保證了手感。使用鍵盤搭配觸控板，也可以搭配滑鼠，這樣的使用體驗就和輕薄本非常類似了。

摺疊：Live小方屏幕交互

將華為MateBook FoldS合上之後，3.5英寸的Live小方屏幕接管了大部分輕交互，時間、日程、天氣、通知、計算器、備忘錄、錄音、小藝，這些都能在外屏幕上完成，開會前掃一眼就知道下一個日程在哪，不用掀開屏幕。

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大屏幕全功能，給足生產力

華為MateBook Fold S不止做到了把電腦的屏幕折起來，在使用體驗方面也把這塊屏幕的體驗發揮到了極致。

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這款摺疊電腦出廠即帶HarmonyOS 7，交互邏輯非常優秀，不管是觸控，手寫筆還是鍵鼠操作，都很自然且絲滑，而且軟件生態齊全，覆蓋了工作，生活，遊戲等等多個方面，系統級的小藝更是帶來了私人助理的體驗。

從實際體驗來看，做PPT時，WPS放映會自動切成上下分屏幕，上面是畫面、下面是備註和縮略圖，講的時候不用再偷偷瞄副屏幕，還可以更好地把握時間，做報告更加得心應手。畫工程圖時，中望CAD同時開兩個檔案，將摺疊屏幕上下分屏，可以實現上圖下改，比來回切標籤頁省事得多。

新一批AI辦公應用也受惠於這種新形態的優勢。千問辦公、WorkBuddy 在生成檔案之後，都提供了分屏幕功能，點一下，生成結果在上、對話或編輯區在下，邊看邊改，不用在窗口之間跳。

得益於鴻蒙系統的專門優化，大多數應用在摺疊屏幕上都能很好地適配，在大屏幕狀態下，既可以全屏幕展示應用，也能左右分屏幕處理更多訊息，半折懸停狀態下則可以展示兩套邏輯，對於編輯創作來說都更加直觀高效。

個性小方屏幕，會玩會工作

華為MateBook Fold S的這塊Live小方屏幕，非常值得拿出來說。雖然尺寸只有3.5寸，看起來像是小摺疊的外屏幕一樣，但是通過方形設計和系統適配，它提供了很多便利和功能。

一個比較反直覺的事兒，在合上屏幕之後，華為MateBook Fold S並沒有關機，而是把顯示轉移到了Live小方屏幕上，在這裏可以查看通知，也可以進行輕量級的操作互動。

會議中想記兩筆，用手寫筆在外屏幕上輕畫一下就能進入手寫速記；點一下開始錄音，語音實時轉成文字。查看日程，編輯備忘錄更是手到擒來，原本都需要掀開屏幕的工作，現在合着就能做，有靈感有想法立刻就能記下來。

這塊屏幕最有趣的是個性外顯，在展開之後，Live小方屏幕就能顯示個性的圖片展示，或者是動態的萌寵，開啟自動顯示之後，它還能根據當前的使用狀態進行切換，打開WPS或騰訊會議，它會顯示忙碌勿擾；打開嗶哩嗶哩變成放鬆一會；打開剪映專業版則切成靈感創作。

此外，外屏幕和內屏幕可以使用同一款主題，也可以分開個性化設置，把它放在聯乘內膽包裏，外屏幕就是包上的一塊會動的窗。

外屏幕新生態，摺疊新體驗

華為MateBook Fold S最有意思的地方，是它把屏幕折起來的同時，還帶了一塊外屏幕，給摺疊屏幕電腦帶來了更多的用法和生態。

返工路上，它是一本可以塞進小包的手帳，合着的外屏幕告訴你下一場會議在哪。（中關村在線提供）

返工路上，它是一本可以塞進小包的手帳，合着的外屏幕告訴你下一場會議在哪；咖啡廳裏，它是支架加摺疊鍵盤的手提電腦，1.5mm鍵程能保證優秀的打字體驗；會議室裏，它是一塊能上下分屏幕的14.7英寸大屏幕，上屏幕看材料、下屏幕記要點；回到家攤平，它又變成一塊可以畫畫、追劇的大屏幕娛樂工具。

摺疊屏幕電腦走到第三代，產品形態和功能早已不再是炫技了，MateBook Fold S給出了一個很實用的答案，摺疊屏幕是把大屏幕做小，同時用摺疊讓電腦有了更多的交互方式，讓應用有更多的展現形式，為我們的創作帶來更多可能。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】