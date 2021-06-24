撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-24 08:00

日本袖珍屋模型達人水越清貴（MOZU）花了半年時間，憑記憶重現小學時候的房間，完成極之逼真的窩居微縮模型！MOZU將整個製作過程分享至YouTube，利用不同簡單的工具、材料以及精密的手工，製作出陽台、吸頂燈、冷氣機等等，這些傢俱配件都造得十分細緻，只要打開旁邊的燈掣就點亮房間，難怪會震驚一眾網友！

日本袖珍屋模型達人的YouTube坐擁38.2萬位訂閱者！（YouTube@Mozuのミニチュア制作記）

MOZU在高中三年級時，就擁有巧奪天工的手藝，將自己的房間製作成極逼真的迷你模型，作品隨之被網民瘋傳，單日就獲得4萬次Twitter轉發、5萬個讚，從此一夜成名！MOZU現年22歲，在YouTube分享多個袖珍屋作品，今次他用了半年時間，製作出12件勁逼真手作，重現小學時候的房間，重拾兒時回憶！

👇🏻👇🏻想知他怎樣製作出一件又一件迷你傢俱、砌成袖珍屋？即睇12件勁逼真手作模型【點圖放大看】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻MOZU過去作品【點圖放大看】👇🏻👇🏻

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