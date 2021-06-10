撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-10 15:44

Excel原來還可以做電競項目？早前Microsoft舉辦一場「FMWC 8 Player Battle」的Excel電競比賽，8國商業奇才雲集不是講金融，而是鬥砌金融模組，要在限時裏完成解決案例問題。比賽有約10萬人次在線上觀看，十足十平日的電競遊戲比賽。

Excel是平日打工仔最常用到的程式之一，原本和電子競技風馬牛不相及，不過Microsoft竟然為Excel舉辦一場世界盃金融模組大賽，以電競主題做宣傳，要各國選手鬥智鬥力，為案例做出最好的金融模組。

👇🏻👇🏻Excel都可以變電競比賽？【點圖放大看】👇🏻👇🏻

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Excel除了可以計數，還可以有甚麼用途？80歲的日本伯伯堀內辰男花將Excel變成繪畫工具，鑽研21年，成功畫出一幅又一幅極細膩的浮世繪畫作，最後更畫到衝出世界，奪得國際大獎，堪稱Excel界米高安哲羅（Michelangelo）。

👇🏻👇🏻日男阿伯用Excel畫浮世繪，原來靠呢個工具畫？👇🏻👇🏻

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靠著Excel內置的基本工具，堀內辰男畫出令人驚豔的作品。在他的作品中可以看到大量自然風景的元素，例如富士山、櫻花、雪景、瀑布等。👇🏻👇🏻【點圖放大看】神人堀內辰男用Excel畫嘅作品👇🏻👇🏻

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同場加映：Excel表可玩《勇者鬥惡龍3》？神人還原戰鬥場面 製作過程超驚嘆

日本網民「パパセンセイ」神級職人用Excel重現了經典RPG遊戲《勇者鬥惡龍3》Dargon Quest 3，而且不是單純的畫面，而是實正可以操作和遊玩的遊戲！不單有手掣可以操作，角色在地圖上移動、進入戰鬥面也會有一定程度的動畫，非常厲害。

👇🏻👇🏻按圖放大神人講解如何做出Excel版勇者鬥惡龍👇🏻👇🏻

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同場加映：Excel懶人必學3招 照片一鍵生成表格 附10個常用函數公式

一見到Microsoft Excel就怕怕了？縱使懂得簡單的基本技巧，但是一想起要輸入這麼多的數據和複雜的步驟，就沒有動力工作了！對於懶得打字又不太懂Excel的初哥，以下就有3招超級簡單、節省時間又實用的整Excel方法，方便大家「懶到出汁」！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻廢話少講！如何靠一幅照片生成表格 3招懶人必學Excel做法！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻👇🏻10個Excel常用的函數公式【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

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