撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-07-08 16:12

女生／男生們一定最想知道誰經常在Facebook上偷偷觀察自己！不過如何才會知道哪些Facebook朋友在暗中關注自己？其實檢視Facebook網頁原始碼就能快速查看，想看看誰在偷偷暗戀你，或者查看哪些人常跟男友互動？只需5步就能馬上知道結果！

每天打開Facebook時，總有幾個好友頻繁地出現在動態上。你看到別人的動態時，其他人也會看到你的動態，你又可想知道誰最常瀏覽你的頁面嗎？用下面5步方法查看，可能你會發現意想不到的結果，原來有哪個好友一直在默默留意你！

👇🏻👇🏻【點圖放大看教學】即睇邊個好友最常偷睇你Facebook👇🏻👇🏻

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同場加映：iPhone電池壽命檢查 5步Check充電循環次數 附手機省電秘技

剛充完電很快又沒電，電量感覺沒有一開始新買的持久？充電式電池都是消耗性組件，壽命有限，效能會隨著年齡增加而降低。如果你發現手機電池效能正逐步衰退，可能意味著電池開始老化，不妨用下面方法檢查一下電池的壽命。

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同場加映：IG濾鏡調色原來反映潛藏心理 哈佛研究：兩款色Tone均有抑鬱傾向

想要了解一個人，其實只要睇對方Instagram就可以輕鬆讀心！哈佛大學和佛蒙特大學曾經針對Instagram用家的照片，結果發現大多數有抑鬱症傾向的用家都會用某幾款IG內置的濾鏡！原來某一種調色，比起藍灰色照片來得更抑鬱！大家最常用哪個濾鏡去調色呢？難道是這個最抑鬱IG濾鏡？還是樂觀小寶寶呢？

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