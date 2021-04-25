撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-25 08:44

想整出好食的麵包糕點，廚師機絕對是你的好幫手，可以幫自己減輕工序，慳返唔少時間。《香港01》科技玩物頻道就找來市面上較熱門的10款廚師機，幫大家睇清每款機的規格和價錢，買之前記著看清楚！

近年不少人都在家整甜品蛋糕，不過打蛋白、打忌廉、搓麵團浪費氣力又浪費時間，隨時搓到手軟都未整好！多功能的廚師機幫你攪拌、打發，整意粉、麵包、烘焙食物完全沒問題。

買廚師機前，除了要留意最重要的價錢外，亦要留意輸出功率、容量以及附送的配件。如果廚師機輸出功率不夠，動力不足，會令食材打法效果不足。容量則主要視乎家庭成員數量會做出多少分量的食物，一般會有說明大概可放多少份量的食材。另外附送的配件也相當重要，畢竟越多工具，就能做出更多不同類型的食物，不然購買後才發現想用的配件原來需要加購。

👇👇10款廚師機2021最新規格、價格一覽👇👇

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同場加映：消委會12款廚師機評比 $3500貨獲高評分 KitchenAid打蛋白滿分

假日閒時想榨果汁、整蛋糕、麵包，如果有機器幫手搓麵團、打蛋白，攪醬汁，就能節省時間和力氣。消委會測試12款廚師機及5款食物處理器，從處理食物的效能姓、使用方便程度、耐用度、製造工藝、寧靜程度測和省電程度5方面做測試，發現有評分接近的廚師機價格差異相當大，最貴最平可爭4倍！

👇👇消委會12款廚師機評測結果，同獲高評分，價錢可差逾倍👇👇

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👇👇消委會評測5款食物處理器結果👇👇

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想知廚師機/食物處理器有甚麼分別？邊款適合自己？瀏覽全文：消委會12款廚師機評比 $3500貨獲高評分 KitchenAid打蛋白滿分

同場加映：消委會8款蒸焗爐評比 4大選購/使用貼士 附2021年22款機格價

消委會8款蒸焗爐評分！多用途蒸氣焗爐近年崛起，氣炸鍋以外的健康煮食爐具之一。不過市面上款上極多，看似功能相近，難以選擇取捨。其實早年消委會曾為本港當中8款熱賣的蒸焗爐作評測，而且更有一些選購上及安全使用上的貼士，如不小心使用更有機會引起火警！

👇👇即睇蒸焗爐選購4大重點，以及消委會安全使用建議及8款熱賣款式評測👇👇

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