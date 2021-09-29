iPhone 13新包裝有風險！實測膠條可無痕撕下再還原　買機要小心

iPhone 13 全系列正式開賣，大家在購機的時候務必要從安全可靠的店舖購買，原因在於，蘋果新採用的「紙膠條」包裝很有可能被無痕卸下，內容物被偷天換日的話從外包裝也很難看出來。
過往全新 iPhone 包裝外會有一層塑膠套，撕開之後就無法復原的設計讓消費者可以確認拿到的是全新手機，這一代的 iPhone 13 全系列改用紙膠條包裝，上面設計有方便撕掉的虛線和箭頭，讓使用者依照指示就可以拆下包裝。
不過由於包裝的材質和封條的材質設計是有可能會因為加熱導致黏性降低，因此我們實測利用吹風機吹熱膠條，接著小心翼翼的撕下來，確實是有可能在不破壞包裝封條的情況下取出 iPhone。
▼▼▼點擊即睇無痕撕下膠條實測，大家一定要小心！▼▼▼
有心人士有可能透過這樣的方法偷天換日換掉裡面的 iPhone，放入其他東西來欺騙不知情的顧客，因此購機時務必要確認是從可靠的管道，例如官網、蘋果直營店、蘋果授權商或是可靠的電信業者購機，切勿輕信不明的交易平台。
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