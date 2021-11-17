Spider-Man: No Way Home／蜘蛛俠：不戰無歸預告彩蛋｜《蜘蛛俠：不戰無歸》即將在 12 月正式上映，第二條預告片在今日（11月17日）上線，與上一段預告一樣資訊量爆棚。《香港01》科技玩物記者就搜集了當中10個你可能錯過了的彩蛋，與一眾 Spider-man Fans 推測新戲劇情走向！



【1】八爪博士的爪設計改變

在兩段《不戰無歸》的預告當中，八爪博士（Doc Oct）出現的戲份頗多，而今次的預告除了展現他與 Peter Parker 一行人更多的「交流」之外，更多角度地展示了他的招牌機械爪，對比起於 2004 年第一代《蜘蛛俠2》中出現的版本，在《不戰無歸》中出現的機械爪更大，而且大幅度使用紅色塗裝。

【2】八爪博士：「你不是Peter Parker」

在預告中出現的初次戰鬥當中，八爪博士見到面罩褪去的第一句說話就是：「You are not Peter Parker」 － 其實只是反復引證了這個八爪博士是從第一代蜘蛛俠的世界穿越過來，在那裡蜘蛛俠是由 Tobey Maguire 所飾演，自然容貌上有所不同。

【3】綠魔正式現身

在今個預告中，更多從其他宇宙來的奸角都現身，其中上次預告只聞其聲的綠魔（Green Goblin）亦終見真身，單看其外觀與第一代蜘蛛俠電影時的設定分別不大。

👉2021旗艦手機回收價 iPhone 13重創二手市場 呢部跌到$300都無

【4】電魔造型更貼近漫畫

在今個預告片中出現的奸角除了綠魔，還有原出於第一代電影中的沙人（Sandman）以及第二代電影中的電魔（Electro）以及蜥蜴人（Lizard），而 5 個奸角當中，唯獨電魔的造型大改，除了纏繞身上的閃電從藍變黃，面上有加上了星形的閃電特效，明顯是更貼近原著漫畫中的造型。

【5】還有第二個綠魔？

不少人會被綠魔的畫面所吸引，不過如果放慢預告片，會看見其中一幕中出現的綠魔不但沒有面罩，同時裝備偏向黑色、武器亦非第一代綠魔的橙色「南瓜炸彈」，而是會自己飛行的綠燈炸彈，似乎指向了另一個不同的綠魔。

而此綠魔的真正身份，按外型推斷有可以能是在第一代電影中綠魔的兒子，由 Peter Parker 好友 Harry Osborn 化身成的 New Goblin。

由於在第一代電影中，綠魔早已死亡、Harry Osborn 因思念父親才「成魔」，如果今次預告中出現的真是第一代電影中的 Harry Osborn，說不定會有感人的「父子重逢」劇情。

👉iPhone 13換機準備｜舊iPhone有線／無線備份、資料傳輸3大方法

【6】「邪惡六人組」組班成功

新《不戰無歸》預告中出現了 5 名奸角，上文提到有八爪博士、綠魔、電魔、沙人、蜥蜴人，其實在漫畫原著當中，他們都屬於一個專對抗蜘蛛俠的團體「邪惡六人組（Sinister Six）」之常駐成員，而這個團體似乎要在今集《不戰無歸》中正式「組班」。

邪惡六人組剩下的一個席位，目前有相當多的可能性，可以是已經存在於今個宇宙內的禿鷹（Vulture）或神秘客（Mysterio）、或是已經鐵定會加入 MCU 的毒魔（Venom）等等。

【7】 「三代同堂」線索一：畫面與流出吻合

在今次預告片中，展示了最終大戰的場景，為正在進行重建／整修的自由女神像，而此場景正與之前在網上流出的相片中吻合。在該組流出相片中，可見作為第一代蜘蛛俠的 Tobey Maguire 以及第二代蜘蛛俠 Andrew Garfield 出現在大量的「鷹架」之前，正是預告片中的場景設計。

【8】 「三代同堂」線索二：MJ 高空掉落場面

預告片尾段見到 MJ 從高空摔落，其實此場面似是在致敬原著漫畫中、蜘蛛俠女友 Gwen Stacy 之死，這幕在第二代《蜘蛛俠：決戰電魔》中亦有拍過。

而在預告片中接著出現的手，大家本以為屬於 Tom Holland 飾演的第三代蜘蛛俠，但驟看似乎有更多的藍色在其戰衣之上，有可能救到 MJ 的並非 Tom Holland 飾演的三代，而是 Andrew Garfield 飾演的二代 － 雖然自己的女友救不成，但也總算能救救其他 Peter Parker 的女友吧？

【9】「三代同堂」線索三：大戰場面超不自然

今次預告片中的最重要線索，還有最後沙人、蜥蜴人、電魔與蜘蛛俠對陣的場面，雖然說一對多的戰鬥在蜘蛛俠而言並非罕見，但影片中蜥蜴人與電魔的焦點似乎都不在中間的蜘蛛俠身上，最大的可能是原片中他們正面對不止一個蜘蛛俠，而是三個－只不過 Sony 與 Marvel 在推出預告片時就將兩代舊蜘蛛俠抹走，將驚喜留到最後。

【10】 奇異博士：「Please Scooby-Doo this Crap」

「Scooby-Doo」其實是美國一套舊卡通，當中講述主角一行人經常解決不同的靈異事件；Dr.Strange 這句看似是一句輕鬆玩笑，但片中八爪博士又有提及過蜘蛛俠今次是要與鬼魂相鬥，Dr.Strange 又有提及過穿越過來的奸角都是與「命中註定」要蜘蛛俠戰鬥而死，最終有可能牽涉到亡靈世界的內容。

同場加映：Disney+ Marvel 30部漫威電影時間線整理



Disney+ 當中漫威Marvel MCU系列的電影、電視劇絕對是join plan的最大誘因。《Iron man》、《美國隊長》、《復仇者聯盟》、《Loki》……本文以作品世界觀中的時間線排序，方便你從接近40部MCU作品中，選對正確次序收看，不怕看到滿頭問號！

按此即睇全文：Disney+ Marvel｜睇復仇者定Iron Man先？30部漫威電影時間線整理

同場加映：Disney+ Pixar 必睇10大作品 反斗奇兵／超人特攻隊齣齣佳作



Disney+ 旗下其實已經區分了 6 大品牌，其中就包括了著名的 3D 動畫工作室 Pixar（彼思）。由 Pixar 製作的長片、短片一直都以「合家歡」著稱，今日就為大家推介當中 10 齣在 Disney+ 香港上線時已經可以看到的必重溫鉅作。

按此即睇全文：Disney+上線｜Pixar必睇10大作品 反斗奇兵／超人特攻隊齣齣佳作

同場加映：Disney+訂閱5大優惠｜睇Marvel月費$6未夠抵 教你每月倒賺$76



Disney+ 的基本訂閱月費為＄73，價位與 Netflix 相若，但其實有不同方案或合作優惠可以減低用戶的每月支出，其中還有電訊商推出超優惠方案！

按此繼續閱讀：Disney+訂閱5大優惠｜睇Marvel月費$6未夠抵 教你每月倒賺$76