小小的加濕器用錯隨時致命　乾燥季節買加濕器要認清這3點

看到標題你一定覺得我是危言聳聽，一個小小的加濕器，誰家沒用過？也沒看到誰因為加濕器的使用給身體健康造成損害的。



但實際上你可以搜索一下「韓國加濕器殺菌劑致死事件」，因為韓國民眾習慣性的將殺菌劑放入到加濕器內導致超過1553人因此殞命。所以選錯或者用錯加濕器真的會對身體健康造成影響。

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選對加濕器的三要素：

第一，加濕類型最好選擇冷蒸發式，加濕器常見的一般都是冒白煙的，這種加濕器就是超聲波加濕器，超聲波加濕器會通過陶瓷霧化片將水打散成水霧，進入到空氣中，這種加濕方式會把水中的雜質一同代入到空氣中，而用戶經過白霧時，很容易就會將這些雜質吸入到體內，引發呼吸道健康問題。相反冷蒸發式的產品，是模仿了水的自然蒸發過程，整個加濕過程只會把水單獨的蒸發到空氣中，實現健康加濕。

第二，加濕量要根據使用面積選擇，一般情況下，20平方米的房間適宜使用加濕量為270ml/h以上的加濕器，40或50平方米的房間則應選擇加濕量為540ml/h的產品。這樣室內基本能夠達到較為舒適的濕度。

第三，加濕器水箱最好有抑菌功能，加濕器的抑菌能力決定了加濕器適不適合長時間使用。因為細菌是看不見摸不着的，所以對於大部分用戶而言，並沒有加濕器殺菌的概念。但實際上如果加濕器抑菌殺菌效果不好，長時間使用水箱就很容易滋生細菌，結果就是水箱內的細菌通過水汽轉向空氣中，對室內環境造成污染，同時會影響使用者的健康。

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用對加濕器的三要素：

第一，儘可能的使用純淨水，無論是超聲波加濕器還是冷蒸發加濕器，使用純淨水都能最大限度的避免水中的雜質進入到空氣中。如果家裏沒有純淨水且使用的是冷蒸發式的產品，也可以考慮添加自來水。

第二，不要給加濕水中添加任何物質，很多人喜歡在加濕器中添加一些香薰或者醋，感覺這樣會清新空氣或者殺菌消毒，依據「韓國加濕器殺菌劑致死事件」給我們的警示，建議大家千萬不要再加濕器中添加任何物質，不僅會污染空氣，而且會影響產品壽命。

第三，定期清洗加濕器水箱，雖然建議大家購買抑菌型加濕器，但加濕器的水箱依舊要定期清洗，畢竟水箱內的水並不是活水，所以時間久了還是非常容易滋生細菌，定期清洗能夠更好的抑菌消毒。

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