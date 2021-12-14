高通Snapdragon 8效能有多強？　發布會透露5G影像AI遊戲全面升級

時間來到12月份，隨着旗艦晶片的陸續登場，相信各大手機廠商也已經做好了推新機的準備，第一批新旗艦已離消費者不遠矣！



當然，相信大家還是對「明年新旗艦表現如何」、「值不值得換新」等話題更感興趣，而要回到這些問題，卻還是要回到晶片本身上來。

提及晶片，高通（Qualcomm）自然是繞不開的。大家之所以如此關注Snapdragon（驍龍），大多還是與其在智能手機市場上領導地位有關。高通是全球高端移動晶片領域的主導者，目前絕大部分智能手機都採用了Snapdragon品牌晶片，尤其是高端Android市場，幾乎也是清一色的Snapdragon旗艦。因此其旗艦移動平台的發布對於整個移動硬件產業的發展有重要意義。

01. 新命名——全新一代Snapdragon 8移動平台

+ 11

好在，高通也並沒有讓大家等太久，就在本月初，高通終於發布了自己的年度旗艦晶片——全新一代Snapdragon 8移動平台（以下簡稱Snapdragon 8）。

細心的朋友可能發現了，這一次Snapdragon旗艦晶片的中文稱呼又變了，不再沿用以往「Snapdragon」+「8XX」三位數字命名規則，而是直接改為一位「數字」後綴，你可以叫它「Snapdragon 8」或者「新Snapdragon 8」。

這一次不只是晶片命名發生了改變，高通也表示，會對Adreno GPU、Spectra ISP和Hexagon處理器的數字命名做相同的簡化處理，採用類似「Gen X」的命名方式，而且同樣的方式還會用在未來更廣泛的產品路線中。

全新命名也意味着體驗上的全面升級，高通對此也是信心十足，高通技術公司高級副總裁兼移動、計算及基礎設施業務總經理阿力克斯·卡圖贊（Alex Katouzian）就曾在大會中表示：「全新一代Snapdragon 8移動平台將為下一代旗艦移動終端樹立新標桿，並為智能手機帶來前所未有的連接、影像、AI、遊戲、音頻和安全體驗。」

對於消費者來說，新命名既清晰表明了其8系的旗艦身份，也變得更簡潔、更好記，當消費者購買新機時，只需要記住「Snapdragon 8」，就能買到擁有旗艦性能的產品了。

不過對於Snapdragon 8而言，名字的變化其實並非最主要的，畢竟改不改名字都不影響其在市場中的領導地位。要知道，從目前確定消息來看，Snapdragon 8的「首批」搭載名單就已經囊括了中興通訊、小米、vivo、Redmi、realme、OPPO、OnePlus（一加）、努比亞、iQOO、榮耀、黑鯊、Sony（索尼）、SHARP（夏普）以及Motorola等多個手機品牌，說一句Snapdragon 8代表了未來一年旗艦手機的發展趨勢，絕對不過分！

因此，我們還是應該把更多目光聚焦於晶片本身上來，從技術角度，為大家解讀下新Snapdragon 8帶來了哪些新變化，而這又將為智能手機帶來哪些新體驗？

02. 性能：CPU、GPU雙升級

+ 10

Snapdragon 8採用的是三星4nm工藝，相對於上一代採用三星5nm工藝製程的Snapdragon 888而言，Snapdragon 8所帶來的性能和能效比的提升是值得期待的。

在CPU內核方面，Snapdragon 8採用了基於全新ARMv9指令集的八核CPU架構，今年4月，Arm發布了最新一代Armv9架構，這是距Armv8發布近十年後的一次架構大更新。

高通Kryo CPU集成了1個主頻3.0GHz的Arm Cortex-X2超大核，3個主頻2.5GHz的Cortex-A710大核，4個主頻1.8GHz的Cortex-A510小核。另外，還新增了一個L3級緩存系統，從過去的4MB增加到6MB。存儲方面，Kryo CPU同樣支援LPDDR5 3200MHz。

結合新內核優勢，全新一代Snapdragon 8移動平台的CPU性能提升20%、能效提升高達30%。在BenchMark系統性能測試中，Snapdragon 8在性能強度和穩定性表現方面均優於上一代Snapdragon 888和競爭對手。

相較於CPU上的「大換新」，Snapdragon 8在GPU方面的提升同樣顯著。高通全新GPU解決方案主張其能夠以最高性能渲染圖形，同時儘可能以最低功耗保持持續性能。比如在遊戲上，即可以輸出最高質量的遊戲畫面，又能確保玩家可以在智能手機上一次暢玩數小時，而且注重持續的性能輸出，確保在長時間遊戲中也能保證遊戲體驗。

與前代相比，新一代的Adreno GPU在渲染速度、能效上分別提升了30%和25%，進步明顯。當然，作為「能力提升」最大的一代，Adreno GPU最大的變化還在於其所支援的一些先進特性上，包括一些延續此前Snapdragon平台上的功能，同時也有新的升級點，基於這些特性，Snapdragon 8也將移動遊戲體驗帶到了一個新層次。

03. 遊戲：全新移動遊戲體驗

+ 31

眾所周知，手遊產業越來越壯大，甚至已經完成對PC、主機的超越，成為遊戲市場最大的細分領域。在國內，2020年移動遊戲用户規模已達6.54億，並且還在不斷擴大中。

手遊產業規模的提升，遊戲內容、質量也愈發多樣化，同時對遊戲平台的性能也提出了更高的要求，二者是相輔相成的關係，任何一方達不到要求，對玩家遊戲體驗都是一種損失。而這一次，Snapdragon 8優化和增加了諸多新技術特性，這其中有很大一部分都與遊戲體驗密切相關。

在過去幾年的發展中，Snapdragon Elite Gaming已涵蓋超過50項特性，這些深刻改變了移動遊戲體驗，諸如超高幀率遊戲、最高HDR品質等端遊級遊戲體驗也在智能手機中實現，這使得智能手機逐漸成為更專業的遊戲設備。

毫無疑問的是，高通Adreno GPU是Snapdragon Elite Gaming絕對核心，各種先進技術的實現離不開Adreno GPU的支援。在全新一代Adreno GPU中，高通面向Vulkan圖形驅動進行多項優化，使移動遊戲性能提升高達60%。

而面向硬核玩家，高通還推出了Adreno GPU控制面板，可以讓玩家能夠在他們最愛的遊戲中自定義關鍵GPU參數，按照自己喜歡的方式進行遊戲。另外，Adreno GPU也可以向PC顯卡驅動一樣，支援用户下載更新，方便開發者針對新的遊戲大作進行優化和適配，進而提升遊戲性能、增加新功能以及提升智能手機續航時間。

去年，高通推出了在手遊中首次實現的可變分辨率渲染（VRS），這是一種可變渲染率的遊戲技術，以前主要用於PC遊戲上，其優勢是降低GPU負載壓力的同時還可避免明顯掉幀、卡頓現象，而在Snapdragon 8上，高通再次帶來VRS升級版——VRS Pro技術，利用該技術，不僅可以有效減少GPU工作負載，提升性能和優化功耗，還不會降低實際遊戲的畫質效果。

大家知道，相較於PC、主機平台，手機平台不僅面臨性能提升的考驗，同時還需要考慮到功耗和手機續航，單純就體驗升級而言其實會更困難。尤其在高幀遊戲需求爆發的當下，玩家希望能在終端上享受更長的遊戲時間，這又是一個巨大的挑戰。

基於這樣一種需求，高通推出了全新的Adreno圖像運動引擎，支援該技術的遊戲能夠生成更多幀，讓遊戲以雙倍幀率運行，同時保持近乎相同的功耗。比如以往90幀的畫面流暢度，功耗自然也是基於90幀畫面而來的，而在Adreno圖像運動引擎下，實際功耗卻是基於45幀畫面的，渲染所需要的性能減少了，功耗也就降低了，手機續航的時間自然也就提升了。

因此對於明年旗艦手機，大家完全可以留意下這個功能，儘管目前已經有部分品牌的機型通過搭載獨立晶片實現了類似功能，但這一次Snapdragon 8將其加入到了底層技術中，這意味着以後絕大多數搭載該晶片的手機產品都具備該能力。

在畫質方面，Snapdragon 8同樣帶來了對「立體渲染」技術的支援，這是首次在移動端實現端遊級立體渲染。該功能支援打造更加逼真的煙霧特效，從而讓玩家獲得身臨其境的遊戲體驗。高通在峰會現場也展示了這一技術帶來的視覺效果，從演示來看，煙霧能夠在環境中飄散和流動，畫面表現非常出色。

除了遊戲畫面外，音效對於打造沉浸式遊戲體驗同樣重要。在Snapdragon 8平台上，同樣支援Sound Snapdragon暢聽技術，不僅帶來了更卓越的音效，同時通過與高通FastConnect 6900移動連接系統相配合，還帶來了更好的端到端級音頻體驗，當手機和藍牙耳機相互連接後，用户在玩遊戲時聲音反饋延遲更低，輕鬆實現同步回傳，加深遊戲過程中的沉浸感。

另外，在遊戲音頻方面，高通認為一部3A級遊戲大作可以支援多達128個不同的音頻對象，這佔用了很大一部分CPU負載。因此，在Snapdragon 8上，高通與Audiokinetic和Wwise軟件進行合作，將這些額外的CPU任務轉移到Hexagon處理器進行處理，進一步釋放CPU負載，使得CPU可以將更多資源用於對其他音頻特性的支援，最終帶來更高質量的遊戲音頻效果。

總體來看，Snapdragon 8對於Snapdragon Elite Gaming特性的支援要更加全面，其中不乏如「立體渲染」這般首次在移動端實現的先進遊戲技術。對於當下的手遊市場而言，對設備的依賴越來越重，而得益於高通Snapdragon平台不斷提升的性能以及不斷引入更多新特性的Snapdragon Elite Gaming遊戲引擎，Snapdragon還會將更多的端遊級特性帶到了移動端，相信隨着Snapdragon 8旗艦的陸續上市，消費者也將很快體驗到這一變化。

04. 影像： 18bit ISP性能暴增

+ 20

日常，無論是旅行中的美景、還是歡樂時光，用手機影像記錄一切已經深刻融入到我們的生活之中。而隨着手機ISP性能的提升，手機影像開始向着更專業的方向發展，越來越多的普通人也能像專業攝影師一樣創作出具有大片範兒的作品。

高通Snapdragon在圖像質量方面一直處於行業領先地位，據Strategy Analytics數據顯示，目前全世界有超過16億部手機終端的攝像頭由高通技術所賦能，Snapdragon影像技術正在深刻改變整個移動影像行業。

在全新一代Snapdragon 8移動平台上，Snapdragon影像技術（Snapdragon Sight）再次集成了一些在移動端首創的影像特性，而作為核心關鍵，全新Spectra ISP對成像表現有着至關重要的作用。

這一次，Snapdragon 8內置了3顆18-bit ISP，這是高通迄今為止最出色的ISP晶片，相較此前的14-bit ISP，三路18-bit ISP能夠捕捉達前代平台4096倍動態範圍的影像數據，用户可以看到更平滑的圖像色彩變化以及更多的明暗細節。

與此同時，全新Spectra ISP擁有每秒32億像素的驚人處理速度，可實現單顆攝像頭以30fps拍攝1.08億像素的畫面，或者三顆攝像頭每顆分別以30fps捕獲3600萬像素的畫面，亦或者一秒內捕獲240張1200萬像素畫面。

而得益於18-bit ISP的升級，多幀引擎也升級為「超級多幀引擎」，捕捉圖像數量較之前一代提升了5倍，可一次捕捉30張圖像進行多幀合成，這意味着在新一代旗艦手機在夜景、暗光環境下會有更出色的影像表現，輕鬆拍攝出畫面更明亮、色彩更豐富、純淨無噪點的照片。

另外，由於一次性可以捕捉30張圖像，在拍攝運動物體時，Snapdragon影像技術可以更精準預測物體運動軌跡，從而精準追到每個像素細節，相比此前的4×4像素細節追蹤提升顯著，在這一技術的加持下，Spectra ISP能夠助力終端拍出動靜結合的「光影流動」效果。

在視頻方面，基於強大的ISP性能，搭載Snapdragon 8的終端現在可以以8K分辨率錄製HDR視頻，這是在智能手機上首次實現將8K和HDR相結合，用户也將享受到具備極致清晰度和豐富色彩的影像體驗。

8K HDR視頻還能以HDR10 +格式進行拍攝，而HDR10+能夠提供更大動態範圍，帶來更逼真的電影級拍攝效果。並且與前代產品相比，在HDR10 +視頻拍攝使用場景下，Spectra ISP功耗降低達50%。

值得一提的是，8K視頻捕獲的每幀都是3300萬像素，但全新18-bit Spectra實際能夠以30fps捕獲6400萬像素的畫面，當攝像頭出現抖動時，Spectra能夠抵消這種抖動，在8K下保持穩定的裁剪部分，讓用户拍攝的視頻看起來畫面十分穩定。

與此同時，18-bit ISP也支援用同一圖像傳感器同時拍攝8K視頻和拍攝6400萬像素的照片，相信這個功能也將會在明年旗艦上亮相，屆時當用户拍攝精彩瞬間時，也就無須糾結是選擇超高清照片還是超高清視頻了，因為二者都能實現。

最後高通特別宣佈，他們與索尼成立了聯合實驗室，進一步提升軟件算法層面的能力，而使用Snapdragon移動平台的合作伙伴都可以享受到這一實驗室研究的影像技術成果。

05. AI：性能能效雙翻倍

+ 18

全新一代Snapdragon 8移動平台採用第7代 AI Engine人工智能引擎，其性能達到了前一代Snapdragon 888的4倍，而且能效比也達到了Snapdragon 888的1.7倍，即便是與其他競品相比，Snapdragon 8的能效比也是大幅領先。

Snapdragon 8整體的AI性能的大幅提升，一方面得益於全新Hexagon處理器所帶來的AI性能的提升，其Tensor模塊性能提升了2倍，而共享記憶體容量也提升了2倍。另外一方面，也得益於AI軟件性能的提升，同樣達到了2倍的增幅。

峰會現場，高通還展示了虹軟基於第7代AI Engine開發的影像技術用例，包括自動對焦、自動曝光和自動白平衡等參數的調節以及人臉識別、手勢檢測、視頻背景虛化等功能。

另外第7代AI Engine值得關注的就是它的傳感器中樞模塊，Snapdragon 8中，高通在傳感器中樞裏引入了全新低功耗AI子系統。在全新低功耗AI子系統的輔助下，與前代相比，AI性能提升75%，功耗降低50%，它足以支援用户體驗到一些長時間運行的特性，比如語音助理、活動檢測和環境理解等等。

同時在傳感器中樞模塊，此次Snapdragon 8還新增了一枚獨立ISP，這枚ISP具備安全、智慧感知、功耗低等多重優勢，當與前置攝像頭配合運作時，可以始終保持一個啟動狀態，並做到對用户面部特徵的實時識別，用户只需一眨眼就能喚醒手機，無需抬起喚醒或者觸摸屏幕。而且在手機解鎖後，這枚攝像頭依舊保持工作狀態，當我們不用手機時，它就會鎖定屏幕，或者有其他人拿走手機時，它也會鎖定屏幕。

當然，大家也不用擔心個人隱私問題，正如前面所說的，這枚ISP完全獨立，隱藏在傳感中樞，涉及到用户面部數據採集等安全操作都將在這裏進行處理，並且不具備錄音和拍攝照片的功能，以確保最大的安全性。這枚獨立ISP後續很多功能的開發同樣有賴於AI技術的支援，比如對人臉數據的識別、隱私通知保護等功能的實現。

事實上，在Snapdragon 8很多技術特性的中，融合AI進行處理已經是一件很普遍的事情，比如影像上實現視頻同步背景虛化、超廣角人臉畸變矯正；與Ernst Leitz實驗室合作，引入Leitz Looks模式，可以讓用户輕鬆拍出具有徠卡影像質感的照片。

又或者將AI技術融入到調制解調器和射頻系統中，帶來了首項 AI 天線調諧技術，可檢測用户握持終端時手部的位置，增強天線調諧能力，旨在實現更快數據傳輸、更佳網絡覆蓋和更久電池續航。以及利用AI檢測用户語音並分析健康狀況和基於情感分析的通知整理等等。

總之，AI的作用正在不斷變大，其地位也愈發重要。而現在用户可以在全新一代Snapdragon 8上體驗到這些最新的AI成果，相信這會帶來完全不同的用機體驗。

06. 5G：破開萬兆網速大關

+ 5

移動通信是高通最重要的業務領域，也是高通的強項。這一次，在Snapdragon 8上，高通也帶來了頂級通信連接體驗。

而在5G連接方面，Snapdragon 8搭載了高通第4代5G調制解調器Snapdragon X65，不僅是首個符合 3GPP Release 16 規範的調制解調器及射頻系統，同時其峰值下載速率也達到了10Gbps，真正在5G環境下實現「萬兆」大關的突破。而在上行速率方面，也達到了3.5Gbps，高通甚至還在現場開啟了一場跨越重洋的8K HDR視頻會議直播。

在Snapdragon X65上，除了對sub-6外，還包括對毫米波技術的支援。毫米波將是5G未來發展的重點之一，其優勢在於頻譜資源豐富、帶寬大，將顯著擴展5G網絡的能力上限，適用於複雜的、高密度的場景。Snapdragon X65支援的5G毫米波能帶來的高速率和低延遲的使用體驗，足以應對體育場館、交通樞紐、大學校園、工廠等高吞吐量需求的場景。

除了毫米波外，Snapdragon X65還支援AI天線協調技術、全新一代功率追蹤解決方案、5G PowerSave 2.0技術、高通Smart Transmit 2.0等技術，並採用第4代高通QTM545毫米波天線模組，這些技術更能改善通信體驗，信號和5G續航都要超過以往。

結語：Snapdragon 8全面出擊，Snapdragon旗艦平台新十年已到來

全新一代Snapdragon 8移動平台在技術層面實現了全方位的升級，相較上一代Snapdragon旗艦芯提升也更出色。無論是極速的5G連接技術、還是立體渲染、GPU驅動升級等技術的實現，亦或者18bit ISP的出現，每一項的提升都令人印象深刻。可以預見，明年的旗艦手機應該會在拍照、視頻、遊戲、安全、智慧體驗等層面上實現更多創新，產品實力也將更為全面，這無疑也加深了消費者對於新Snapdragon旗艦手機的期待。

而關於Snapdragon 8本身，這枚晶片對於高通的意義一樣重要。它不僅代表了高通作為行業引領者地位的象徵，同時也是開啟高通旗艦平台新十年征程的關鍵。

事實上，早在峰會之前，關於全新Snapdragon旗艦平台的規格爆料就在網上流傳開來，僅從紙面參數去看的，Snapdragon 8與競爭對手似乎只在伯仲之間，缺少了以往那種「絕對領先」的感覺，這讓不少人對Snapdragon能否繼續引領Android手機市場有了些許動搖。

現在看來，這種想法顯然有些多餘了，高通在軟硬件技術上的領先優勢猶在，相較單純的紙面參數，這才是決定一款旗艦手機綜合體驗的決定性因素，至少現在看來，搭載Snapdragon 8的旗艦手機依舊還是消費者的首選。

當然，以上這些解析還是基於產品參數、技術特性而來，全新一代Snapdragon 8移動平台的具體表現還要看產品，好在相關機型將在本月陸續發布，更多關於Snapdragon 8移動平台的體驗，大家可以關注一下我們後續的評測上手。

延伸閱讀：華為發布會7大產品盤點 Mate X2典藏版驚喜現身 新手錶繼續強勢▼▼▼

+ 12

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】