Nikon Z9 評測｜高寬容度優勢保持　最強連拍之王展現速度與激情

在2021年10月底，Nikon Z9正式發布了。這是Nikon Z系列無反相機中目前的天花板，同時也是旗艦級產品。Nikon Z9最大的改變就是完全取消了機械快門設計，支持最高120fps的連拍速度，支持8K的長影片拍攝，並且能夠同時識別9種物體進行對焦。Nikon Z9相機憑藉着自身強大的表現，在高速、高畫質、高感方面都很優秀，充分的詮釋速度與激情的魅力。



先來說說價格，Nikon Z9的上市售價為45880元，這個價格在旗艦級相機中非常能戰，算是上市售價很低的旗艦級相機了。對於很多目前正打算更新旗艦相機的用户來說，這個價格的誘惑力很大。

定位上，Nikon Z9憑藉着自己高速、高畫質、高感的表現，幾乎可以勝任目前所有的拍攝類型，同時還可以勝任專業影片的錄製。因此對於商業攝影師、時尚人士、體育和新聞記者、野生動物攝影師、影片創作者和高端發燒玩家等用户來說，選擇Nikon Z9毫無問題。

▼▼▼按圖率先睇Nikon Z9▼▼▼

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4500萬像素的全新傳感器設計

Nikon Z9採用了4500萬像素的堆棧式全畫幅CMOS傳感器。這是一塊全新的傳感器，它可以分別處理取景器顯示和照片的數據，雙工作流設計，讀取速度是Nikon Z7 II相機的12倍。有了這樣的設計，用户在使用Nikon Z9的時候可以獲得更好的體驗感受，同時也可以獲得更強大的成像表現。

為了處理Nikon Z9所需的一切數據，Nikon 特地為它搭配了EXPEED 7這塊全新的處理器。這塊處理器可以同時處理120fps的高速連拍以及高速AF的運算，十分強大。相比Nikon Z7 II，EXPEED 7處理器的速度快了10倍。

為了保護Nikon Z9的全新傳感器，相機本身增加了傳感器的保護罩設計，這個設計尤其是在我們更換鏡頭的時候非常有用。比如在沙漠、雨林這種多塵、潮濕的環境下更換鏡頭，有了保護罩的設計，可以讓Nikon Z9的傳感器免於很多因素造成的傷害。Nikon Z9同時還在傳感器的低通濾鏡上增加了雙塗層設計，也就是導電塗層用於防塵，氟塗層用於更容易擦拭灰塵。

在畫質方面，4500萬像素的Nikon Z9擁有非常強大的解析力，也就是我們日常拍攝的各種題材的照片，通過放大之後都可以看到很清晰的細節表現，同時細節的鋭度方面也足夠優秀，這一點對得起它旗艦級相機的定位。

在控噪方面，身為旗艦級相機，高感本身就是優勢。Nikon Z9在ISO 6400下依然具有很出色的表現，甚至我們測試在ISO 8000下依然畫面可用。但是從ISO 12800開始，畫面噪點開始增加，整體的表現開始下降，但仍然我們接受範圍內。對於日常拍攝，其實能夠使用到ISO 12800的極限環境場景並不多見，所以即便是星空、體育、野生動物攝影，Nikon Z9的控噪能力依然足夠強大。

寬容度表現一直是Nikon 相機的優勢，Nikon Z9依舊如此。在較低的感光度範圍內，即便是欠曝5檔，我們在後期修復的時候噪點控制優秀，這一點比Nikon Z7 II更出色。在高感光度範圍內，欠曝2檔到3檔的畫面修復，都在我們可以接受的範圍內，可見Nikon Z9的整體寬容度表現非常出色，用户可以放心使用。

Nikon Z9的寬容度表現優秀（中關村在線授權使用）

無機械快門設計，最快1/32000秒快門速度，最高120fps連拍速度

Nikon Z9是目前Nikon 旗下首款無機械快門設計的全畫幅相機，，因此不用擔心快門壽命的同時，還可以獲得安靜的拍攝體驗，對於新聞攝影和動物攝影來說很實用。另外電子快門設計讓掃描速率最大化的提升，確保最小的滾動快門失真，說白了就是減少高速連拍時的果凍快門效應。尤其是拍攝高爾夫這種運動的時候，可以最大化改善球杆變彎的問題。

Nikon Z9支持最高1/32000秒的快門速度，而機械快門的限制是1/8000秒。快門速度提升之後，對於Nikon Z9來說用途更廣泛，除了可以更好的進行高速連拍或者抓拍操作，還可以在光線強烈的環境下廣泛使用F1.2甚至F0.95這樣超級大光圈進行拍攝，帶來極致的虛化表現。

身為旗艦級相機，Nikon Z9的高速連拍表現在目前的全畫幅相機中屬於拔尖水平。它可以支持RAW/JPG（L）下20fps的高速連拍能力，並且可以持續拍攝50秒的時間，連拍續航超過1000張。也就是說對於體育記者、新聞記者或者野生動物記者來說，可以拍攝一整組的運動狀態。

Nikon Z9連拍照片轉成GIF圖（中關村在線授權使用）

Nikon Z9連拍照片轉成GIF圖（中關村在線授權使用）

此外，Nikon Z9還可以支持4500萬像素全尺寸下的30fps連拍能力，可以支持1100萬像素下120fps的高速連拍能力。不僅得益於Nikon Z9的EXPEED 7處理器的優秀表現，它的對焦系統也有非常大的助益，這一點後面單獨介紹。有了這種連拍能力，我們可以捕捉到高速運動物體的瞬間，比如飛鳥、奔跑的豹子、飛馳的汽車、海里的摩托艇等等，我們通過一組連拍可以獲得更精彩的畫面。

Nikon Z9最高支持120fps的高速連拍（中關村在線授權使用）

對焦系統全面升級：3D跟蹤，可同時偵測9種拍攝對象

這一次，Nikon Z9改變和升級最大的部分其實是它的對焦系統。憑藉着新傳感器和新影像處理器的輔助，Nikon Z9的對焦系統進行了全面升級，它的自動區域對焦點數量是Nikon Z7 II的5倍，也就是從81點提升到了405點。對焦點密集之後，可以更好的偵測小型物體，並進行追蹤對焦，比如飛鳥、遠處的人和車輛等。

Nikon Z9的對焦更改界面（中關村在線授權使用）

Nikon Z9搭載了3D跟蹤對焦能力，這是Nikon 首次將這項技術應用在無反相機中。3D跟蹤對焦類似於「導彈鎖定追蹤」的對焦模式，在我們選定主體之後，不論主體如何運動，都可以牢牢鎖定。這樣更利於我們使用Nikon Z9拍攝不規則運動的物體，比如足球比賽、籃球比賽、豹子追捕羚羊等等。

Nikon Z9加大了眼部識別追蹤的能力，可以識別人、貓狗等動物、鳥類的眼部、頭部、面部、上半身和輪廓，從而更好實現對焦拍攝。這也是Nikon 首台支持鳥眼對焦的相機。不僅如此，Nikon Z9實際上可以同時偵測9種拍攝對象進行對焦，Nikon Z9可以同時偵測人（眼和軀幹）、狗、貓、鳥類、汽車、飛機、火車、自行車和摩托車這9種物體，並且進行同時的對焦操作。並且拍照和影片模式下均是如此。

Nikon Z9的車輛識別對焦（中關村在線授權使用）

Nikon Z9的飛機識別對焦（中關村在線授權使用）

Nikon Z9的動物眼部識別對焦（中關村在線授權使用）

暗光對焦方面，Nikon Z9可以支持-4EV的弱光對焦，和Nikon D6處於同一水準。實際體驗中，這個對焦能力在我們常見的昏暗環境下是完全夠用的。有了這樣的表現，我們在拍攝夜間的新聞、體育、野生動物等題材非常有幫助。

Nikon Z9在暗光環境下人眼識別對焦（中關村在線授權使用）

連續2小時以上的8K 30P影片

速度除了高速之外，還有另一層含義，就是Nikon Z9的影片錄製時長表現。Nikon Z9的專業影片表現，無疑是「超大杯」的表現。Nikon Z9是Nikon 旗下首款支持8K影片錄製的無反相機，在常温下可以錄製最長125分鐘的8K 30P影片或者4K 60P，這個能力已經超越目前大部分消費級相機的水準。

Nikon Z9可以在機內錄製8K延時影片，支持內錄4：2：2 10bit與N-Log。Nikon Z9還可以錄製4K 120P的慢動作影片，4K 120P規格影片支持H.265（HEVC）或者ProRes 422 HQ的編碼。

在未來，通過升級固件之後，Nikon Z9將會支持8K 60P影片的錄製，這是目前消費級無反相機首次出現的影片最高規格。升級固件之後，Nikon Z9也可以支持機內12bit ProRes RAW和N-RAW。

由於機身尺寸大，並且針對散熱做了優化，因此在錄製8K影片或者升格4K影片的時候，並不會出現因為散熱而中斷錄製的問題，這一點的表現非常優秀。而且在對焦、防抖方面的改善，讓影片拍攝的時候獲得更好的體驗，這也是目前Nikon 拍攝影片的旗艦相機。

Nikon Z9：專業用户的首選全畫幅相機

相比傳統單反系的旗艦相機，比如Nikon D6，其實筆者更推薦現在的無反相機，也就是Nikon Z9。一方面是現在無反相機的發展速度足夠快，電子化的機身可以有更好的體驗性，各方面的表現也有明顯升級。另一方面是Z卡口的鏡頭也有用更好的光學素質和更好的通信表現，日常使用的體驗性也有明顯提升。

其實Nikon Z9不僅是上面介紹的這些優勢，它還具備無黑屏、3000cd/m2亮度的全新實時取景器，具備約0.4秒的快速的啟動時間，具備可以上下、左右翻折的4軸可翻折顯示屏（解決橫向、豎向拍攝的取景問題），提供了兩種高效RAW格式（體積是正常RAW格式的1/3和1/2）等等。這一次Nikon Z9的升級明顯而且全面，是一款真正的旗艦級全畫幅無反相機。

對於用户來說，尤其是專業用户來說，Nikon Z9的表現絕對有足夠的吸引力，不僅僅是完美的詮釋速度與激情，在各方面的表現都更上一層樓。因此如果近期有購買需求的用户，比如專業攝影師、體育運動攝影師、新聞記者、野生動物攝影師、商業攝影師、時尚攝影師、影片創作者和高端發燒玩家等等用户，Nikon Z9都是最合適的選擇。

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