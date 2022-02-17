iPhone超強消噪通話 教學｜iPhone的自家iOS介面已經推出至iOS 15.4，有時太多新功能，根本就跟不上用不上，甚至不知有它的存在，最近一位日本網民，發文講述她用LINE與朋友通話，過程中發現iPhone「隱藏」了一樣超實用新功能「語音隔離（声を分離）」，因為實在太方便，有52萬人畀like！9.5萬share！



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你有無試過，樓上專門在你在家工作WFH、Zoom上堂時裝修鑽牆！又或者急需在街上視像開會，也會怕噪雜的背景聲影響其他人。發文樓主coco（@co_7__5），表示她當晚正跟朋友用LINE通話，她提醒朋友洗頭後要盡快吹乾，傾了一段時間後，朋友竟表示：「剛剛吹完頭啦！」她感到很驚訝，因為全程都聽不到風筒聲，原來對方使用了iPhone iOS 15的新功能「語音隔離（声を分離）」，A.I.會過濾所有背景聲，只剩下人聲！

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這功能還不只LINE可用，Facetime、IG 視像／語音通話都用得！實在是驚人黑科技，即睇點用：

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舊iPhone無法使用

雖然iOS 15舊支iPhone 6仍能安裝，但「語音隔離」功能的最低硬件需求是A12仿生處理器，所以使用A11處理器的iPhone X以及其他更舊型號iPhone，都無法使用。

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