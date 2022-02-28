手機跑分屢創新高　突破110萬分到底代表什麼？可信嗎？

如果你經常關注手機數碼新聞，你可能會注意到這樣一個有趣的現象，那就是無論是手機發布會之前的預熱，還是手機發布會的召開，手機廠商們在介紹產品的情況過程中，往往都會提到產品的跑分情況，比如最近某手機廠商即將發布新品，官方宣稱產品跑分突破了110萬，讓很多人心頭為之一振。



那麼問題來了，跑分在手機產品中扮演什麼樣的角色？手機廠商為什麼要提到它呢？跑分對我們普通消費者又有什麼意義呢？帶著這些問題，看完本文你就明白了。

手機跑分突破110萬！跑分到底是娛樂還是有可信度？

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01 手機跑分跑什麼？是性能測試更是面子之爭

手機跑分最早是用於測試手機的性能。所謂的手機跑分是指通過相關的軟件對手機進行測試，以評價其在運行時的流暢度及性能情況，通常跑分越高代表其性能越好。但手機跑分測試不能說明手機的優劣，只能看出同樣的軟件在不同品牌手機上的性能優劣。

手機跑分通常包括UE測試（多任務與虛擬機）、CPU整體性能測試、RAM記憶體測試、2D/3D圖形性能測試以及數據存儲I/O的性能檢測等。

當然手機跑分的項目不是一成不變的，它會隨著手機的發展與消費者的需求進行變更。以大家常用的安兔兔為例，在安兔兔V9版本中，官方新增了對屏幕分辨率的考察、HEIF圖片解碼性能測試、視頻編解碼性能的測試項目等。

其中安兔兔對新增的視頻編解碼性能的測試項目進行了解釋，安兔兔表示視頻應用已經佔據了市場上的主流，所以就增加了視頻編解碼性能的測試項目（代表抖音、快手、剪映等手機視頻app的性能）。

跑分成績的高低，成了手機廠商面子之爭。不少人對數字很敏感，尤其是從小到大上學，成績都得經過老師打分，分數高意味著學習成績或者能力優秀，使得這些人渴望獲取到高分。小米利用跑分在手機市場製造話題，看準的就是這一點。

2011年小米正式進軍手機市場，為了迅速打開市場與知名度，小米使出了渾身解數，小米創始人雷軍也多次金句頻出，像為發燒而生之類的，其中就有「不服跑個分」，通過跑分成績，小米手機當時在性能優化等方面吊打各大手機廠商的產品，也掀起了一波又一波的跑分輿論攻勢。

小米憑藉跑分在手機市場掀起輿論，讓其他手機廠商不得不參戰，如果不跑分的話，消費者會認為這個手機廠商太慫，或者產品有問題之類的，於是跑分與否，就涉及到手機廠商的面子問題。

跑分越高，該手機產品在消費者心中的地位也就越高，越能吸引消費者購買，好比成績優秀的學生，容易受到老師的青睞一樣。跑分高也能從側面看出手機廠商對產品的優化能力差異，跑分好比一面照妖鏡，性能的好壞都能通過分數直觀顯示出來。

02 跑分有參考意義，但不能盲目推崇

對於跑分，筆者有兩個觀點分別是具有參考意義、不能盲目推崇。

首先是具有參考意義，小米CEO雷軍曾經這樣評價手機跑分，他表示手機跑分主要評估CPU/GPU/RAM等性能及系統優化的程度，雖然跑分不能完整代表手機體驗，但跑分絕對是手機體驗的基礎。跑分徹底打開了手機這個黑盒子，讓用戶更清楚了解處理器型號及性能。這樣不同檔次的處理器差價很大，友商不容易用中低端處理器冒充高端賣高價。

正如雷軍所言，雖然跑分不能完整代表手機體驗，但跑分絕對是手機體驗的基礎。跑分成績的高低，能夠從客觀反映手機的整體配置情況。優化固然重要，但是自行車的配置，手機廠商優化再怎麼厲害，都不可能將其優化出摩托車的能力來。

接下來跑分不能盲目推崇。原因有以下兩點：

第一，手機跑分作弊的存在。因為跑分涉及到面子的問題，所以為了在跑分性能榜上取得好的名次，各大手機廠商都費盡心思優化跑分項目，有的甚至弄了一個白名單：當檢測到是跑分軟件時，手機各方面的資源就全速運行，以便取得好成績。因為跑分「白名單」事件，安兔兔將其稱之為作弊，發文對其進行點名批評。

即便如此，依舊手機廠商熱衷於跑分，設置白名單、篡改跑分軟件之類的作弊方式層出不窮。由於跑分作弊的存在，使得一段時間內，手機的跑分項目被人調侃為娛樂項目，跑分軟件像安兔兔、魯大師之類的都被網友冠以「娛樂兔」、「娛樂大師」的名頭。

對於手機廠商的跑分作弊，跑分軟件也很無奈，不得不升級反作弊的手段。以安兔兔V9版本為例，它對於像是修改系統底層接口，為軟件報告遠超於實際物理值的數據。或是利用系統權限影響干擾app正常執行的行為，安兔兔V9版本中均會從重處罰扣分，一些極端的情況，這些結果甚至會在界面的顯著位置予以標註。

往往跑分軟件的反作弊手段落後於手機廠商作弊方式的更新，這也使得手機跑分出現高分低能的情況，消費者在購買手機時也不能盲目崇拜手機跑分，最好拿到手多體驗體驗才行，畢竟跑分只能提供參考。

第二，跑分權重與算法影響總分。不同的跑分軟件對於每個評測項目的權重不同，以魯大師與安兔兔為例，魯大師的性能跑分由CPU、GPU、RAM、存儲性能組成，安兔兔的性能跑分由CPU、GPU、MEM、UX組成，它們的權重佔比也各不相同。

同一軟件的不同版本算法也不同。以安兔兔為例，筆者的手機安兔兔V7版本的總分為15萬分，到了安兔兔V9版本，總分飆升到了25萬分，一口氣猛增了近10萬分，仔細看各個評測項目，GPU增加了近3萬分，UX增加了近5萬分等，這些增加的分數主要是安兔兔更新了算法導致的。

而手機跑分軟件的算法是一個「黑匣子」，跑分軟件可以隨時通過版本更新進行修改，消費者只能被動的接受，很難就此提出質疑，於是手機跑分的合理性就受到了挑戰，跑分不再成為評價手機性能好壞的唯一標準。

對於普通消費者而言，主要看CPU跑分和存儲跑分，強大的CPU和優秀的存儲是保證APP啟動流暢，照片加載或者數據讀寫等的基礎，因為這些都是使用頻率偏高的。用戶的日常使用對CPU與儲存的要求很高，而前面我們所說的跑分軟件並沒有將CPU與存儲的權重擺在突出位置，有的甚至對其進行弱化。

對於遊戲愛好者而言，主要看GPU跑分，因為遊戲畫面實時變動等，全程都需要用到GPU渲染，畫面越精美、立體，需要的GPU性能就越強。

綜上所述，普通消費者對於手機跑分的態度就應該是隻是購機時候的參考標準之一，不能將其盲目推崇，以免對日後手機正常的使用造成不利影響。

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