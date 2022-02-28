新冠肺炎Omicron疫情．指尖血氧心率監測儀成搶購目標｜新冠omicron傳播力強，市民都主動購買新冠快速測試包，為己為人求個安心，測試包忽成市面搶手貨。最近「指尖血氧心率監測儀」亦成搶購目標，究竟測量omicron血氧含量，是否偵測omicron確診的必須條件？



確診有機會降低血氧

為何血氧機近日會在全球掀起搶購潮？根據WHO的統計，約有80%的COVID-19感染者無病徵／輕微病徵，令疫情容易擴散。而感染新冠肺炎，也有機會令血氧量下降，所以定時自行測量血氧水平，可算是檢測確診其中一項參考指標，有一定預警作用。

據英國公營醫療服務機構「國民保健署」（National Health Service），在22年2月發出的第六版《疑似2019冠狀病毒病：閣下在家居隔離期間確保安全的重要資訊》，當中針對確診新冠肺炎、但尚未住院而進行居家隔離的患者提供清晰指引，建議出現呼吸困難、嚴重肌肉酸痛或疲勞、血氧水平低於正常讀數等症狀的患者，可自行聯絡醫療機構求診。再次證明測量血氧水平對監控omicron確診起到一定作用。

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為何血氧機近日會在全球掀起搶購潮？（Masimo 圖片）

血氧飽和度是甚麼

血氧飽和度（Oxygen saturation）是指血液中含氧血紅素與總血紅素的比例。一般健康人在平地（海拔500公尺以下），95-100%為正常水平，91-94%可視為逐漸缺氧，如低於90%則屬低血氧，有機會引至呼吸急促、呼吸困難、心律過快、高血壓、頭暈，更嚴重甚至會昏迷。



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一些智能手錶已經可以獨立偵測血氧濃度（林勇 攝）

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教你3招判斷血氧計真假｜原來一類人用不到指尖血氧心律儀

在這個公共醫療體制幾近爆標的情況下，市民如果能及早掌握自己血氧量，也有助判斷是否需要動用到珍貴的公共醫療設施，現時市面可供購買的「指尖血氧心律偵測儀」款式眾多，有些能配合智能手機記錄數據，而有一些智能手錶有相同功能：

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有平有貴買邊款好？香港大學化學系博士K Kwong fb如是說

市面的指尖血氧心律有平有貴，準確度跟售價是否成正比？香港大學化學系博士鄺士山「Dr. K. Kwong」最近也有在自家fb上給意欲購買心律儀的網民意見；他同時試一款10年前外國購買、約值$800的款式（圖左／黑色），還有一款在日本城賣$35的款式（圖右／藍色），究竟有何分別？

K Kwong 示範 不同價位指尖血氧儀（K Kwong fb圖片）

K Kwong 示範 不同價位指尖血氧儀（K Kwong fb圖片）

K Kwong 示範 不同價位指尖血氧儀（K Kwong fb圖片）

K Kwong 示範 不同價位指尖血氧儀（K Kwong fb圖片）

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