為了Apple高更新頻率ProMotion技術　多花近2000元買手機值得嗎？

目前正在熱銷的蘋果iPhone 13系列機型與iPhone 13 Pro系列機型的一大顯著區別便是iPhone 13 Pro系列的兩部機型，擁有基於動態屏幕更新率的ProMotion技術，藉助該項技術iPhone 13 Pro系列機型的屏幕更新頻率可在每秒10次到120次之間自由調整，這就是大家常說的動態高更新率功能。



由於iPhone 13 Pro 128GB版的官方標定售價是8499元，iPhone 13 128GB版的官方標定售價是6799元，也就是說用戶想要體驗具備動態高更新率的iPhone 13就需要多花1700元來選購具備ProMotion的iPhone 13 Pro，如果您是一個對高更新率屏幕顯示效果有著極致追求的用戶，那麼這1700元可以說是不得不花。

那麼可以實現動態高更新率功能的ProMotion技術在實際使用中的體驗如何，相比傳統的60Hz標準更新率又有哪些不同呢，下面便來帶大家一起解析一番。

Apple iPhone 13 Pro支援更新頻率ProMotion技術，具體有什麼不同呢？

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首先根據蘋果官方公布的數據，iPhone 13 Pro支援從10Hz至120Hz間的12個更新率檔位，其中最低的檔位為10Hz，高於60Hz的檔位則有80Hz與120Hz兩種。考慮到很少有數字內容採用80幀的呈現方式，因此80Hz檔位可以被視為系統動畫使用的過渡檔位，而120Hz則是iPhone 13 Pro系統動畫和高幀率內容顯示所使用的更新率檔位。

這樣的設計使得iPhone 13 Pro的系統動畫和UI動效在大部分情況下能夠以120Hz的高屏幕更新率進行顯示，這對於很多極度偏好高屏幕更新率所帶來的流暢視覺體驗的用戶來說具有極大的吸引力。不過iPhone 13 Pro的部分系統動畫也會以80Hz檔位顯示，這也令一些用戶感到不滿。

在實測中，通過滑動系統UI界面，我們可以發現在大部分情況下iPhone 13 Pro的顯示效果都是十分順滑的，而在顯示系統設置等使用較低更新率檔位的界面時則會出現流暢度降低的問題，此外iPhone 13 Pro無論是從高更新率降低至低更新率還是從低更新率提升至高更新率均十分流暢。

在常見的60Hz的檔位之下，蘋果則提供了豐富的更新率檔位，分別為 48Hz、40Hz、30Hz 、24Hz、20Hz、16Hz、15Hz、12Hz、10Hz。由此可見，與強調高更新率體驗的國產Android旗艦手機相比，iPhone 13 Pro更加註重動態屏幕更新率技術在降低手機屏幕功耗方面的作用，並為此提供了相當多的更新率檔位選擇，這也使得iPhone 13 Pro Max的續航水準達到了同類機型中相當優秀的水準。

藉助ProMotion技術，iPhone 13 Pro可以根據當前顯示內容的來智能調整屏幕更新率。在實際測試中，我們可以發現在線播放30幀在線視頻時，iPhone 13 Pro的渲染幀率為30幀，可以認為準確識別視頻幀率並以相應30Hz的屏幕更新率顯示，從而實現了降低功耗的目的。

同樣在運行120幀遊戲時，iPhone 13 Pro的渲染幀率為120幀，同樣做到了準確識別幀率並以相應120Hz的屏幕更新率顯示，進而可以為用戶帶來流暢的遊玩體驗。

總結

對於希望獲得極致的視覺流暢觀感以及對高幀率內容有著獨特偏好的用戶而言，選擇價格更貴但具備ProMotion技術的iPhone 13 Pro系列機型是很有必要的。而對於普通的用戶，特別是對於數字內容幀率並不敏感且無專業需求的用戶而言，採用60Hz更新率屏幕的iPhone 13則是一個頗具性價比的購買選擇。

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