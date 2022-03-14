iPhone 14系列竟然不是全面升級　擁有A16處理器的只有這兩個版本

郭明錤表示今年iPhone 14系列，只有兩款Pro版會升級最新的A16處理器，標準版iPhone 14和iPhone 14 Max依然是A15，這次標準版連A16殘血都不給了。
此外，iPhone 14系列共有四款機型：
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iPhone 14配備A15仿生處理器和6.1英寸屏配備6GB LPDDR4X記憶體；iPhone 14 Max配備A15仿生處理器和6.7英寸屏配備6GB LPDDR4X記憶體；iPhone 14 Pro配備A16仿生處理器和6.1英寸屏6GB LPDDR5記憶體；iPhone 14 Pro Max配備A16仿生處理器和6.7英寸屏配備6GB LPDDR5記憶體。
看來銷量不好的mini系列要取消了，如果喜歡小屏手機，抓緊買一部iPhone 13 mini吧。
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