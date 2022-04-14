Elon Musk遭Twitter股東集體訴訟　原因與披露所持股份有關？

伊隆-馬斯克（Elon Musk）成為Twitter的最大股東只有幾周時間，但他已經面臨著一場關於他對投資處理的集體訴訟。一名Twitter股東已經對馬斯克提起集體訴訟，原因是他延遲11天向美國證券交易委員會正式披露他在Twitter的投資。



根據證券法，馬斯克需要在3月24日之前向美國證券交易委員會提交文件--在他在Twitter的股份增長到5%之後的10天，但他直到4月4日才這樣做。這種延遲聽起來可能不是特別重要，但它可能給他帶來多達1.56億美元的淨收入。根據該訴訟，這些收益是以犧牲其他股東為代價的，他們無法獲得類似的利潤。

Elon Musk成為Twitter的最大股東只有幾周時間，但已遭Twitter股東集體訴訟。

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訴訟稱：「在2022年3月24日，即馬斯克被要求披露其Twitter所有權時，以及在2022年4月4日實際披露之前，賣出Twitter股票的投資者錯過了因市場對馬斯克的購買行為作出反應而導致的股價上漲，並因此受到損害。」

據提起訴訟的股東稱，由於馬斯克的行為，他和其他投資者以「人為壓低」的價格出售股票。訴訟還稱，馬斯克沒有按照規定向投資者披露他已經獲得了Twitter 5%的所有權，從而做出了「重大的虛假和誤導性陳述和遺漏」。

該訴訟是在Twitter和馬斯克經歷了混亂的幾天之後提出的。這位特斯拉（Tesla）CEO和著名的Twitter巨頭最初同意加入Twitter的董事會，這讓一些員工感到非常失望。但在馬斯克發表了數天具有特色的怪異推文後，這一決定突然被推翻，他調查了他的推特粉絲是否應該改變公司名稱，並猜測該服務是否正在「死亡」。

Twitter首席執行官Parag Agrawal在給員工的電子郵件中指出，作為董事會成員，馬斯克本來是「公司的受託人，他和所有董事會成員一樣，必須以公司和我們所有股東的最佳利益行事。」他補充說，他認為馬斯克最終不擔任這一職務是「最好的結果」。

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