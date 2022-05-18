App Store訂閱漲價不用同意便可扣錢　Apple指自動續訂有這好處

Apple公司已經更新了其應用程序商店的規則，使訂閱可以在沒有你明確許可的情況下自動續訂，即使開發商已經提高了月度或年度價格。在規則改變之前，如果訂閱的價格上漲，用戶必須手動選擇續訂；現在，這種情況不一定會發生，儘管你仍然會在價格變化之前得到通知。Apple公司表示，它做出這一改變是為了幫助避免用戶因錯過選擇加入的訊息而無意中失去訂閱的機會。



根據Apple公司周一（5月16日）晚間發布的消息，如果開發者想提供該公司所謂的「自動續訂漲價」，就必須遵循一些具體條件。首先，Apple的規則說，如果開發者將每周或每月的訂閱價格提高50%以上，而且差額超過5美元，就不符合條件。對於年度訂閱，開發者仍然可以將價格提高50%，但在不需要選擇的情況下，不能超過50美元的價格。

Apple新政策容許開發商在加價後，只需「告知」使用者便可自動續訂扣錢。

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一年100美元的訂閱，可以在不需要選擇的情況下每年增加50美元，但不能每年增加51美元。

下面是一些例子：比如說我的訂閱費是每年60美元。開發者可以把它提高到90美元（60美元加50%），它將自動續訂而不需要我選擇加入。如果我的月費是15美元，而開發者想把它提高到22美元，理論上我必須選擇加入，這比50%的增長要少，但超過5美元的上限。

然而，Apple公司的措辭，讓事情變得有點不清楚：如果有一個年費為10美元的應用程序，漲到了60美元，怎麼辦？Apple公司的規則逐字逐句地說，如果價格上漲，就需要徵得同意。

超過當前價格的50%；而且非年度訂閱的價格差異，超過每期約5美元（USD），年度訂閱的價格差異超過每年50美元。

從字面上看，這意味著這兩個條件都必須是真的，才能要求選擇加入。但這個例子看起來非常荒謬，很難相信這就是Apple的意圖。我們已經就這一點進行了澄清，如果我們收到任何澄清，我們將進行更新。

價格每年只能提高一次，而不需要選擇加入，這應該有助於防止騙人的應用程序每隔一個月就慢慢提高一兩塊錢的價格。Apple還說，漲價必須是「當地法律允許的」，儘管這一點可能是必然的。

如果這些條件沒有得到滿足，你仍然必須選擇接受漲價，否則你的訂閱將失效。Apple公司表示，用戶將通過「電子郵件、推送通知和應用內消息」被告知即將到來的自動續訂與價格變化。值得注意的是，你可以很容易地顛覆Apple的邏輯：如果用戶錯過了那些續訂選擇通知，他們不也會錯過這些新的價格變化警告嗎？但聽起來它們確實會相對地出現在你面前。

我們已經看到了這種變化即將發生的證據，上個月，TechCrunch報道說，Apple似乎正在用Disney++的價格上漲來測試這種變化。開發者Max Seelemann也在3月份發布了一張截圖，顯示了其中一個通知的樣子，雖然不清楚這是否是最終設計。當時，Apple確認它正在「試行一項新的商務功能，我們計劃很快推出」，並表示它將提供細節。看起來這一天已經到來。

3月份的截圖顯示，在「確定」按鈕附近，有一個鏈接，上面寫著「要了解更多訊息或取消，請審查您的訂閱」。Apple周一的帖子說，它「還將通知用戶如何查看、管理和取消訂閱（如果願意的話）」，這個承諾似乎會通過這個鏈接來實現。

我想知道每一塊錢的去向，而這一變化使之變得越來越困難

在我看來，Apple在消費者友好性和便利性之間肯定要做一個權衡。可能有很多人都會很高興，因為他們不必因為價格上漲了一塊錢，而錯過了選擇加入的提示，就去重新訂閱一個東西。

但就我個人而言，我喜歡知道每一塊錢的去向，由於我幾乎總是選擇年度訂閱，所以我似乎不得不注意那些可能會漲價的應用程序，而且漲幅相當大（60美元的訂閱不是一個假想的例子）。有一個簡單的解決辦法：讓用戶選擇他們是否需要自動續訂的價格上漲，而不是為他們決定。在我看來，這只是App Store設置中的一個開關，上面寫著「如果漲價，總是要求選擇加入」，打開它就會使這個變化從未發生。

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