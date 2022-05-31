Google Pixel 7突然在eBay被拍賣　首款預裝Android 13只售4000？

撰文：中關村在線
出版：更新：

首款Android 13新機Google Pixel 7的工程機突然開售，現售款是一台128G的機型，標價為510美元，折合約港幣4000元左右。

在售賣頁面也有這樣的描述：「其運行的是Android 13操作系統，這是業界第一款預裝Android 13的高端旗艦」。

首款預裝Android 13的Google Pixel 7，突然被人放到eBay裏拍賣。

+5

Gooole Pixel 7採用中置挖孔直屏，尺寸在6.4英寸左右，而且還有90Hz的刷新率，採用金屬中框。

延伸閱讀：Android 14內部代號被確認　暗喻顛覆性升級的甜點原來就是它

+20
網傳疑似Xiaomi 12S實機曝光　搶先推出的小米 x Leica首作是它？Honor 70全系列將搭載天璣9000　更備IMX800傳感器拍攝效能有保證HUAWEI Mate Xs 2海外版發布　外摺式大屏　售1999歐元比國行貴華為P50香港上市｜速試50倍變焦高質攝影、只有4G連線仍賣近$6000鴻蒙HarmonyOS 系統坐擁3大優勢將超越iOS？　產品互聯夠多夠方便Samsung Galaxy Z Fold4規格曝光備3倍變焦　拍照比S22 Ultra強？Sony Xperia1 IV外媒評測: 屏幕、攝影俱佳　一個缺點恐勸退用家

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

手機
智能手機
手機新聞
Android
Android產品
Google Pixel
中關村在線
你可能感興趣