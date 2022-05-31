Google Pixel 7突然在eBay被拍賣 首款預裝Android 13只售4000？
撰文：中關村在線
出版：更新：
首款Android 13新機Google Pixel 7的工程機突然開售，現售款是一台128G的機型，標價為510美元，折合約港幣4000元左右。
在售賣頁面也有這樣的描述：「其運行的是Android 13操作系統，這是業界第一款預裝Android 13的高端旗艦」。
首款預裝Android 13的Google Pixel 7，突然被人放到eBay裏拍賣。
+5
Gooole Pixel 7採用中置挖孔直屏，尺寸在6.4英寸左右，而且還有90Hz的刷新率，採用金屬中框。
延伸閱讀：Android 14內部代號被確認 暗喻顛覆性升級的甜點原來就是它
+20
網傳疑似Xiaomi 12S實機曝光 搶先推出的小米 x Leica首作是它？Honor 70全系列將搭載天璣9000 更備IMX800傳感器拍攝效能有保證HUAWEI Mate Xs 2海外版發布 外摺式大屏 售1999歐元比國行貴華為P50香港上市｜速試50倍變焦高質攝影、只有4G連線仍賣近$6000鴻蒙HarmonyOS 系統坐擁3大優勢將超越iOS？ 產品互聯夠多夠方便Samsung Galaxy Z Fold4規格曝光備3倍變焦 拍照比S22 Ultra強？Sony Xperia1 IV外媒評測: 屏幕、攝影俱佳 一個缺點恐勸退用家
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】