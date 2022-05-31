Google Pixel 7突然在eBay被拍賣　首款預裝Android 13只售4000？

首款Android 13新機Google Pixel 7的工程機突然開售，現售款是一台128G的機型，標價為510美元，折合約港幣4000元左右。



在售賣頁面也有這樣的描述：「其運行的是Android 13操作系統，這是業界第一款預裝Android 13的高端旗艦」。

首款預裝Android 13的Google Pixel 7，突然被人放到eBay裏拍賣。

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Gooole Pixel 7採用中置挖孔直屏，尺寸在6.4英寸左右，而且還有90Hz的刷新率，採用金屬中框。

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