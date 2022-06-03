為何手機越賣越貴　電視卻越賣越便宜？　供求關係成最大關鍵

現在只有6吋多的手機價格能賣到5000+，而70英吋的4K電視最便宜的可以賣到2500多元，一台高端手機就能換2台大屏電視。



而如果時間退回到五六年前，70吋的大屏電視可以輕鬆賣到1萬元，而一台Android中高端手機價格只要2000元左右。幾年間大屏電視價格下滑超過70%，而中高端定位的手機價格卻上漲了70%。

▼▼▼手機越賣越貴，電視卻越賣越便宜，到底原因何在？▼▼▼

+ 20

屏幕大小並非硬件成本關鍵 手機賣的貴廠商也無奈

很多人認為手機利潤非常之大，畢竟一塊70英吋的面板能切出太多個6吋的面板了，但實際上如果你稍微了解下硬件成本就會發現，屏幕對於絕大部分手機而言並非是成本的大頭兒。

根據一些公開的資料顯示，iPhone 13 Pro 256GB 版硬件成本約為 570 美元。其中OLED屏幕成本約為670元，佔比18%。 A15芯片由於是蘋果自產自用，所以成本比較低僅為300元左右，綜合來說蘋果手機的零售價毛利是非常高的，當然蘋果因為其獨有的IOS生態加持，溢價能力強大，所以只能算是一個個例。

而縱觀國產Android手機以小米12為例，網上預估的成本在3200元左右，其中屏幕預估價格500元，佔比15%。而其中最貴的是旗艦級處理器芯片，大概在1200元左右，佔比37.5%。綜合硬件成本就高達80%，再加上營銷、包裝、物流、研發等費用，單台低配版手機的利潤其實並不高。當然，如果你購買的是Android系列的高端手機，對於品牌方來說，利潤率一定是要高於主流機型的。

與手機不同的是對於大屏入門級電視來說，液晶面板佔據總成本的比例就非常之高，例如75吋的液晶面板價格在1800元左右，而目前75英吋的電視整機在3000元左右，液晶屏幕的成本佔比就高達60%。而電視的處理器、存儲器相對手機而言不需要強大的性能支持，所以芯片成本反而比手機低很多。

因此，以屏幕大小論手機和電視的價格差異其實是非常不科學的計算方法，而且隨著近兩年芯片不斷的漲價，物料成本也極具增加，加上國產市場的激烈競爭，很多主流機型的利潤其實並不高。

供需關係決定手機越來越貴 電視越來越便宜

今天，手機幾乎是全民都離不開的必備工具，手機能打電話、聊天、拍照、導航、點外賣、支付、玩遊戲、看電影等等。對於現代人來說，只要手機不離手就不會覺得無聊和心慌。

反觀電視，因為手機的存在，隨時隨地你就能打開手機看長視頻、短視頻、還能輕鬆點播、互動，對比電視除了失去了大屏幕外，手機在各個方面都完美秒殺電視。所以電視對於現代人來說，剛需屬性越來越低，大家開電視的時間也越來越短。

根據TrendForce數據顯示，電視在2021年的出貨量為2.1億，同期手機出貨量為13.5億（Canalys數據），兩者的供需已經出現明顯的差異，我們都知道市場價格是供需關係所決定的，所以對於品牌及上下游供應鏈而言，大家的精力和產品溢價上都會更趨向於手機，因此手機整體生產成本就會增加，同步帶給消費者的就是售價的增加。

相反，電視由於供需關係減弱，而且產業相對成熟，對於普通電視來說，幾乎每個零部件都已經非常成熟，所以對於品牌方來說大眾級電視更多的是完成一個拼裝的工作，所以隨著時間的發展，產業線對成本的優化會越來越好，加上核心零部件面板價格的走低，電視降價在所難免。

研發、宣傳等隱形成本增加，手機不得不漲價

對於主流的電視而言，已經是非常成熟的產品，甚至可以說是夕陽產業，無論行業投入再多的精力搞研發、搞宣傳，電視也不可能再成為消費者最核心的電子消費品。所以，基於投入產出比的考慮，在應對主流電視方面，品牌的研發和宣傳投入並不會太高，所以電視的隱性成本相對更低。

而手機行業則不一樣，尤其是國內的手機行業，由於低端機利潤微薄，所以國內的一線手機品牌都會有數十億甚至上百億的研發投入，通過新技術走高端路線，這些研發費用最終還是要被攤平到手機上去。

同時，由於手機行業的高速發展，所以手機行業在宣發上的費用支出也非常高，通常手機廠商都會第一時間選擇最熱的明星合作，發布會開成演唱會，各種地標打卡等等，這些較比電視而言都是不低的隱形成本。

總結

手機價格越來越高，電視價格越來越低，實際上也是對於市場供需關係的一個合理反映。對於國產品牌來說，無論是手機還是電視，其實淨利潤率並沒有大家想像的那麼誇張，也不存在手機單台淨利潤要比電視高很多的情況。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】