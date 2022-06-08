Xiaomi 12 Ultra最新渲染圖曝光 白色陶瓷機身配Leica鏡頭極搶眼
撰文：Mobile Magazine
出版：更新：
早前有傳 Xiaomi 將於7月就會發表首款搭載LEICA鏡頭的旗艦手機，外界推測該款手機將會是傳聞已久的Xiaomi 12 Ultra，而有關該機的360度外型渲染圖於近日正式曝光！
近日爆料人Onleaks 與 Zouton 分享了 Xiaomi 12 Ultra 的最新高清渲染圖，而今次的渲染圖是360度，讓大家可以更清楚可以看到這款手機的真身。
這次傳出的Xiaomi 12 Ultra高清渲染圖，以搭載紅色LEICA字樣鏡頭最為搶眼。
+4
由釋出多張的渲染圖來看，Xiaomi 12 Ultra 正面是採用開孔設計的雙曲面屏幕，並改用了白色陶瓷機身，機背上半部有一個大面積的鏡頭模組，鏡頭模組上清晨見到「LEICA」紅色的商標，並搭載了三鏡頭。此外，有傳 Xiaomi 12 Ultra 機身尺寸為 161.9 x 74.3 x 9.5mm 及 234g，與 Xiaomi 12 Pro 尺寸相近。
延伸閱讀：網傳疑似Xiaomi 12S實機曝光 搶先推出的小米 x Leica首作是它？
+5
延伸閱讀：網傳小米除12 Ultra外還有新機 旗艦機Xiaomi 12S／12S Pro ?
+9
Xiaomi CIVI 1S正式發表標榜自拍更自然 美顏黑科技更延伸到男生Google Pixel 7突然在eBay被拍賣 首款預裝Android 13只售4000？Honor 70全系列將搭載天璣9000 更備IMX800傳感器拍攝效能有保證Samsung Galaxy Z Fold4規格曝光備3倍變焦 拍照比S22 Ultra強？realme 9 5G歐版亮相 改配Snapdragon 695 與亞洲版還有這差異Sony Xperia 1 IV備超長光學無損變焦 5倍慢鏡拍攝 影相出眾moto X30冠軍版國內開售 Snapdragon 8連512GB儲存 平玩旗艦機Galaxy Z Fold4雙畫面配置規格流出 獲國內3C認證觀賞體驗更佳
延伸閱讀：
M2 MacBook Air/Pro登場 效能比M1勁18%！iOS 16大玩鎖定畫面｜macOS Ventura、iPadOS 16、watchOS 9【Apple WWDC 2022 懶人包】
加強 M1 晶片 iPad Pro／iPad Air 多工體驗！提升平板生產力 iPadOS 16 現身
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】