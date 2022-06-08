Xiaomi 12 Ultra最新渲染圖曝光　白色陶瓷機身配Leica鏡頭極搶眼

早前有傳 Xiaomi 將於7月就會發表首款搭載LEICA鏡頭的旗艦手機，外界推測該款手機將會是傳聞已久的Xiaomi 12 Ultra，而有關該機的360度外型渲染圖於近日正式曝光！



近日爆料人Onleaks 與 Zouton 分享了 Xiaomi 12 Ultra 的最新高清渲染圖，而今次的渲染圖是360度，讓大家可以更清楚可以看到這款手機的真身。

這次傳出的Xiaomi 12 Ultra高清渲染圖，以搭載紅色LEICA字樣鏡頭最為搶眼。

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由釋出多張的渲染圖來看，Xiaomi 12 Ultra 正面是採用開孔設計的雙曲面屏幕，並改用了白色陶瓷機身，機背上半部有一個大面積的鏡頭模組，鏡頭模組上清晨見到「LEICA」紅色的商標，並搭載了三鏡頭。此外，有傳 Xiaomi 12 Ultra 機身尺寸為 161.9 x 74.3 x 9.5mm 及 234g，與 Xiaomi 12 Pro 尺寸相近。

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