NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S 鏡頭評測｜小巧鏡頭帶來超卓拍攝體驗

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S 是一枚Nikon無反相機專用的高性能S型鏡頭，具有800mm的超長焦距。因為採用 PF（菲涅爾相位）鏡片，因此可以實現鏡頭的輕量化，具備高度的機動性。是航空攝影、鳥類攝影方面的利器，今天我們就帶大家詳細了解一下這枚Nikon 800mm長焦大砲。



▼▼▼NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S樣式及具體參數▼▼▼

類型：Nikon Z卡口（全畫幅）

焦距：800mm

光圈範圍：f/6.3-f/32

鏡頭結構：14組22片

（包括3枚低色散ED鏡片，1枚藍光高折射SR鏡片，1枚菲涅爾相位PF鏡片）

光圈葉片：9葉片（圓形光圈孔）

視角：全幅畫格式3°10’

對焦系統：內對焦

最近對焦距離：約5m

最大放大倍率：0.16x

防抖：VR光學防抖

塗層：納米結晶塗層，氟塗層

尺寸：約140mm×385mm

重量：約2,385g



NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭外觀和功能介紹

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NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭通過採用菲涅爾相位（PF）鏡片，以及減少鏡片元件數量，實現了尺寸和重量上的雙減負。PF鏡片利用光的衍射現象，提供高色差補償能力。這枚鏡頭的長度約為385mm，重量約為2,385g，在超長焦鏡頭領域有著更好的機動性，在戶外拍攝生態題材照片時，無需三腳架也可以獲得穩定的拍攝狀態。

此類超長焦鏡頭讓中心，保持相對平衡對於平穩的拍攝至關重要。NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭通過將鏡頭重量更靠近鏡身一側來改進轉動慣性重量，配合2,385g的重量，在搖攝過程中鏡頭左右擺動情況下，也可以輕鬆將其停在你所需要的位置上，實現更穩定與流暢的拍攝。

鏡頭上的標識金屬銘牌質感知足，後面800/6.3 S字樣下還有Phase Fresnel Lens（菲涅爾相位透鏡）黃色字樣，表明了這枚鏡頭的主要特點。靠近前鏡組的金色圓環也是Nikon一貫的設計語言，也彰顯了這枚鏡頭的專業定位。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡筒前段覆蓋了大範圍的防滑橡膠層，提供了更穩定舒適的握持感受。同時每個操控區域都提供不同的設計、紋路，帶來不一樣的觸感，方便用戶盲操作。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭採用內對焦設計，NIKKOR S標識前方的是L-Fn2功能按鈕，這枚鏡頭一共配置了4個L-Fn2功能按鈕和1個L-Fn功能按鈕，用戶可以根據個人喜好分配拍攝功能。 NIKKOR S標識後方則是採用金屬滾花工藝的多功能控制環，用戶可以依照自己的拍攝習慣分配不同的功能，以實現拍攝過程中更快速便捷的操作。多功能控制環之後的是對焦環，黑色橡膠材質保證了良好的防滑性與操控性，對焦過程阻尼適中順滑細膩。

這枚鏡頭具備VR光學防抖功能，提供約5檔的抖動補償效果。此外，與NikonZ 9相機搭配使用時，利用同步VR減震功能可實現約5.5檔的抖動補償效果，進一步提升了拍攝成功率。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭配備了超長焦鏡頭必備的背帶環以及支架，配件中也附帶了鏡頭背帶，方便用戶外出拍攝時的背負。

鏡頭支架環後面則是L-Fn2多功能按鈕以及自動/手動對焦切換撥桿和對焦限制撥桿，對焦限制撥桿分兩檔，分別是FULL(∞ - 5m) 和 ∞ - 10m。

與多數大口徑鏡頭一樣，NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S採用了後置濾鏡的設計，濾鏡尺寸為46mm。濾鏡裝置上的釋放/固定按鈕單手就可以輕鬆操控。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭的前鏡組採用了氟塗層，可以有效減輕灰塵和污垢的附著，擦拭起來也比較輕鬆。鏡頭採用了防塵防水滴設計，為戶外環境拍攝提供了可靠的防護性。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S還配置了HB-104型號的鏡頭遮光罩，採用更為方便的鎖定裝置，單手就可以完成安裝和拆卸。 LC-K106型號的軟性鏡頭蓋則可以有效保護前鏡組。

為了方便用戶攜帶，NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S還配置了專用鏡頭包，鏡頭包保護的很到位，內部還有海綿襯墊固定鏡頭。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭分辨率測試

作為S型鏡頭中的一員，NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S擁有優秀的光學素質。除了採用菲涅爾相位（PF）鏡片實現小型化和輕量化以外，這枚鏡頭還使用了3枚低色散（ED）鏡片個1枚藍光高折射（SR）鏡片，有效減少了軸向色差。因此可以實現優秀的高分辨率表現。下面我們就來看一下，在不同光圈下這枚鏡頭的分辨率表現如何吧。

機身使用的是4500萬像素的全畫幅無反相機Nikon Z9。測試時關閉機身防抖功能，使用光圈優先模式，感光度設定為ISO 100，使用RAW+JPEG格式記錄，光圈逐級變化，最後100%放大並截取畫面中心和邊緣的畫面進行對比。

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通過上面的對比圖表我們可以看到，NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭在光圈全開的情況下分辨率表現最為優秀。在F8-F16光圈下，分辨率表現也很不錯且沒有太大的起伏。 F22光圈下分辨率開始下降，但即使在F32最小光圈情況下，這枚鏡頭無論是中央還是邊緣的細節都還是非常不錯的，有著很高的可用度。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭色散抑制測試

在面對高反差物體特別是使用大光圈拍攝時，高亮部分邊緣容易出現綠色或者紫色的輪廓，色散嚴重的話會造成色彩失真，從而影響畫面整體畫質。下面我們來看一下這枚800mm大砲的在色散抑制上的表現如何。

剛才我們也說了，這枚鏡頭使用了3片低色散鏡片和1片藍光高折射鏡片，因此可以減少軸向色差。從實際拍攝照片來看，F6.3最大光圈下幾乎沒有紫邊情況，而在光圈縮小至F16時，則出現了好看規整的星芒效果。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭抗眩光測試

作為一枚擁有超長焦距的生態、航空攝影專精鏡頭，逆光拍攝是無法避免的情況。這枚鏡頭使用了已被市場認可的納米晶體塗層，還對PF鏡片的形狀和位置進行優化，從而顯著減少眩光情況的出現。這枚鏡頭在光圈全開的情況下，並沒有明顯的眩光情況，抗眩光能力非常優秀。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭抗眩光測試（中關村在線授權使用）

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭背景虛化效果

雖然最大光圈僅為F6.3，但因為擁有著800mm的超長焦距，因此這枚鏡頭的虛化效果還是不錯的。畫面中心位置的光斑較為圓潤規整，但邊緣口徑蝕現像還是比較明顯的，同時還有一定的二線性情況。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭背景虛化效果（中關村在線授權使用）

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭暗角情況

作為一款超長焦距且光圈不大的鏡頭，暗角情況基本上可以忽略不計。從實際評測情況來看也確實如此，f/6.3光圈全開的情況下幾乎沒有暗角現象。

f/6.3光圈下的暗角情況（中關村在線授權使用）

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S鏡頭樣片

前面我們就提到了這枚鏡頭的輕量化設計，在實際的使用中手持拍攝沒有任何問題，搖攝過程中的懸停也很穩定。雖然最大光圈僅為F6.3，但在白天戶外光線好的條件下，均可以帶來清晰明亮的畫面。拍攝高速飛翔狀態的鳥時，適當調高感光度就可以獲得更高的快門速度，配合Nikon Z9的高速連拍性能，可以定格精彩的瞬間。

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S 鏡頭的對焦性能優異，配合Nikon Z9的高速連拍，可以輕鬆鎖定高速飛翔的鳥類。此外，搭載步進馬達實現了靜音拍攝，對焦和視頻錄製過程中減輕操作聲音。此功能適合用於需要安靜的場合，例如拍攝野鳥和其他野生動物時。

高速對焦示意圖（中關村在線授權使用）

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總結

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S 鏡頭是一款定位於生態、航空攝影領域的鏡頭，是目前Nikon Z卡口鏡頭中焦距最長的產品。在具備出色光學性能的同時，因為採用菲涅爾相位（PF）鏡片，以及減少鏡片元件數量，鏡頭體積和重量得到了有效的控制，具備極高的機動性，可以讓用戶擺脫腳架的束縛，帶來更自由的手持拍攝體驗。

作為NIKKOR S級產品，NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S 鏡頭在做工和操控性上的表現毋容置疑，鏡頭做工精細手感極佳，各類快捷按鍵和多功能控制環，可以幫助用戶快捷、方便的進行拍攝。目前這枚鏡頭的上市價格是港幣56,180元，在超級長焦鏡頭領域這個價格並不算高。對於生態、航空攝影師，或者喜歡此類拍攝題材的攝影發燒友來說，這是一枚必入的鏡頭。

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