攝影教學︱影動物需要注意的3大要點　鏡頭應如何選擇先最好？

五一假期，很多城市因為疫情都不建議大家出城，那麼動物園肯定是很多攝影愛好者的最佳去處了，在動物園可以充分的享受拍攝動物的樂趣。



今天，我們就為大家帶來一些在動物園拍攝動物的經驗分享。

▼▼▼拍動物需要注意這3大要點▼▼▼

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器材的選擇：最好是長焦鏡頭或者一鏡走天下

動物園在假期中，肯定是人山人海。另外就是動物一般都會距離觀看區域較遠，畢竟動物也害怕。因此我們在進行動物攝影的時候，需要選擇合適的器材，尤其是鏡頭的部分，建議大家選擇長焦鏡頭。

如果想要真正的在動物園體驗動物攝影，那麼至少也需要鏡頭達到150mm或者200mm，可以選擇常見的70-200mm F2.8鏡頭或者70-200mm F4鏡頭，當然大三元、小三元鏡頭的價格一般會比較高；也可以選擇「一鏡走天下」鏡頭，諸如24-200mm、18-300mm，這樣鏡頭的價格會比較親民。

相機的部分反而沒有太多的要求，APS-C畫幅、全畫幅相機現在的畫質水平普遍比較高，因此可以很好的幫助大家完成動物攝影。

設置：有動物識別要打開，使用高速連拍

相機的設置部分，首先我們來說說對焦。現在很多用戶手中的微單相機都是近幾年來的，可以打開動物眼部識別，這樣很多動物其實都可以進行識別，並不只是相機中寫的貓、狗等。有了動物眼部識別，或者是動物身體識別，那麼我們的對焦操作就會變得異常簡單。

如果沒有動物識別，那麼就要打開AF-C連續對焦，並且將對焦區域選擇相機所支持的全部區域，這樣相機可以更好的幫助大家來抓住正在行動中的動物。

拍攝時，可以打開相機的高速連拍，這樣即使動物正在運動中，一組照片拍攝下來，總有一張滿意的。然後檔位盡量選擇AV（光圈優先）檔位，這樣我們就無需去判斷快門速度了。

光圈，使用相機的最大光圈，這是為了保證足夠的快門速度。 ISO根據環境來看，筆者認為只要保證快門速度在1/800秒-1/1000秒之間，至少拍攝的成功率就會增加不少。

拍攝技巧：避免在大光比環境下拍攝

拍攝動物的時候，如果是陰天，那麼光線均勻柔和，可以隨意拍攝。如果是室內，一定要注意保證足夠的快門速度，如果實在不行，就放棄。

如果是光線良好的室外，那麼就要避免大光比的環境。目前大部分用戶的相機，並沒有足夠優秀的寬容度表現，在大光比環境拍攝，後期時很難修復回來的。因此我們建議在大光比的環境下放棄拍攝，或者尋找全部明亮或者全部陰影的環境下拍攝。

在動物園拍攝動物還是比較簡單的，因為動物園中動物的活動範圍有限，環境很單一，所以比較好進行構圖和取景。同其他攝影類型一樣，也是需要大家多練習。不妨趁假期來到動物園好好練習動物攝影。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】