iPhone14 將維持A15晶片　Google列Android 7大好處邀果粉跳槽

隨著蘋果秋季發布會時間逼近，許多關於產品規格的傳聞也紛紛流出，在iOS、Android兩大陣營相互角力的形勢下，Google近來也釋出訊息邀請iOS用戶轉用Android。



iPhone14將不搭載最新晶片

傳聞今年蘋果將發表的iPhone 14系列，將罕見地「不」全面升級晶片，兩款非Pro型號的手機將維持和前一代一樣的A15晶片，外界推測，蘋果採取類「擠牙膏」的規格策略雖然可能令期待效能升級的用戶小失望，但也提供了消費者選購高階版iPhone的理由。

Google向iPhone用戶招手 iOS跳Android有什麼好處？

另一方面，在Android陣營，Google則是更新了能讓原iOS用戶無痛轉移到Android的「Switch To Android」App，讓這個以往僅限Google本家Pixel系列手機的App，開放到所有支援Android 12系統的手機上使用。

同時，Google也列舉出了以下幾大「轉移到Android」的理由，希望吸引更多消費者跳槽：

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◆個人化主螢幕：Android小工具可以在主螢幕上自訂實用功能，例如Google地圖的即時車流量預測或者翻譯工具等。

◆無痛轉移音樂：如果曾在iPhone上下載音樂，只要該音樂不受數位版權管理（DRM）的保護，則能被轉移到Android手機上。原本在Apple Music的內容，也夠繼續使用。

◆通用的視訊功能：只要有Google帳號，就可以透過Google Meet進行視訊通話，如果想用FaceTime，還是可以利用最新版的Chrome啟用。

◆優先考量用戶隱私：Android可協助抵擋有害或惡意的應用程式、網絡釣魚和垃圾郵件等，同時應用程式也提供「是否分享位置資訊」等選擇項目。

◆「鄰近分享」功能：可與附近的Android及Chrome OS 裝置分享音樂、照片或檔案。

◆彈性的裝置間生態系：諸如Chromebook、Wear OS智慧手錶、Google TV，以及 Pixel Buds等裝置都支援「快速配對」功能，能和Android手機相互配合。也能繼續支援AirPods。

◆無障礙套件：Android支援多種無障礙功能，比如不必看螢幕也能操控裝置的TalkBack閱讀器，或者透過即時轉錄，將現場的語音轉換成即時文字訊息都能做到。

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