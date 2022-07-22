購買Switch只因新鮮感根本浪費金錢？　呢3款數碼產品不建議你買

現如今數碼科技是日新月異，相信除了手機之外，大家也都會留意一些數碼裝備來提升自己的生活品質。我也和大家一樣，平時喜歡關註一些數碼裝備買來上手把玩。



現在正值暑期，我用我的親身經歷來幫大家避坑別踩雷，不做大冤種，把有限的資金用在「刀刃上」，好啦話不多說我們進入正題，下面這三款數碼產品建議別買。

▼▼▼三款不建議購買的數碼產品▼▼▼

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1）電子書閱讀器

前陣子Kindle退出中國的消息相信大家都看了吧。誰也沒想到小資白領平均人手一台的Kindle會落得如此下場。曾幾何時，地鐵裡除了玩手機和iPad就是收納Kindle電子書閱讀器的乘客。但就是這樣一個現象級別的電子書，發展到現在無論從硬件還是軟件上幾乎沒有太大的變化，這也讓那些過了「新鮮感」的用戶對其冷落甚至嫌棄。實在喜歡閱讀其實海信出了一款擁有墨水屏的手機，價格一千元出頭，大家也是可以考慮入手的。

現如今大家閱讀要麼還在手捧傳統紙質書，要麼就直接用手機平板閱讀了。電子書閱讀器論硬件性能始終落後時代，論閱讀體驗比不過傳統圖書帶來的滿足感。單價最少也要到4-500元，說便宜也不算便宜，關鍵電子書閱讀器給人的感覺真的有些「食之無味棄之可惜的感覺」。出門在外一個手機能搞定的就盡量別再多帶一個設備，磕了碰了丟了壞了糟心啊。而且當你過了新鮮感，真的電紙書也就當泡麵蓋的份了，所以勸大家千萬別衝動入手電子書閱讀器這類產品。

2）平板電腦

對，你沒看錯的，平板電腦這種產物從iPad到各大廠家都有這條產品線，定位和形式大同小異，無非是輕辦公、工作用生產力。但有一說一，你們有多久沒碰iPad了？除了看看愛奇藝、上上網課，平板電腦對於大多數人來講其實有些不上不下的感覺。現在，買台能辦公學習的手提電腦也到不了5000元，現在買台像樣的平板電腦也差不多這個價錢呀。

要說輕辦公手機不都能給辦了嗎？ ！況且現在還有折疊屏手機這種大屏產品，使用體驗也不輸平板電腦；論生產力，是輕薄本鍵盤不夠大？還是平板電腦觸控筆比滑鼠好使？ ！對於大部分消費者來講，買平板無非是想搞個輕便的大屏娛樂設備罷了，再有就是上網課比手機屏幕大點。我是並不太推薦大家入手，拿蘋果iPad Pro來舉例，配上藍牙鍵盤和Apple Pencil 一套下來，少則大幾千，屬實沒什麼性價比呀。

3）任天堂Switch遊戲機

講真的我當初真的是衝著薩爾達傳說、瑪利奧一眾官方大作入手任天堂Switch遊戲機的，我也算是首波玩家了，到現在也就是家裡來了朋友一起玩玩《Just Dance》或《Mario Party》這種合家歡遊戲，平時想不起來也沒時間碰它。而且隨著時間的流逝，我這台Switch左搖桿也不能免俗的漂移了，自己動手修吧，懶得動，不修吧又無法愉快的玩耍。想要換一套全新的手柄吧，原廠的太貴了，第三方的不太敢買，這遊戲機目前還在充電底座上吃灰。現在優秀的掌機也不少，不必非得入手Switch。

看到這里大家其實心底裏也多少有些自己的想法了，這些真的是我真金白銀踩出來的坑，不一定完全適用每個人，但我期望能夠作為大家的日常選購參考，別做大冤種。

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